Craiova, singurul oraș din România în competiția celor mai frumoase piețe de Crăciun din Europa

Craiova este, din nou, singurul oraș din România selectat în competiția celor mai frumoase piețe de Crăciun din Europa.

Inițiată de EuropeanBestDestinations.com – cea mai cunoscută platformă de promovare turistică din Europa și partener oficial al Comisiei Europene, competiția adună la start cele mai frumoase destinații de Crăciun pentru 2023 – 2024.

Concursul se desfășoară de miercuri, 30 noiembrie și până joi 7 decembrie 2023 și se adresează tuturor turiștilor care accesează site-ul www.europeanbestdestinations.com (Vote for your favourite Christmas markets in Europe).

Astfel, călătorii de oriunde pot vota Craiova ca destinația preferată de Crăciun până pe 7 decembrie 2023 (până la ora 16.59).

Se poate acorda 1 vot pe zi per adresă IP (de pe telefon, computer sau tabletă).

Adică – mai poți vota și peste 24 de ore!

Unde și cum se votează?

Accesează linkul: https://www.europeanbestdestinations.com/christmas-markets/

votează CRAIOVA la categoria Best Christmas Market – cel mai frumos târg de Crăciun din Europa!

Votează în fiecare zi, per adresă IP

Până joi, 7 decembrie 2023, ora 16.59!

Cu aproape două milioane de luminițe, personaje de poveste, căsuțe pictate unicat de artiști locali, cea mai înaltă roată panoramică din România, patinoar și ateliere creative pentru copii, Târgul de Crăciun de la Craiova a devenit unul dintre cele mai atractive obiective pentru turiștii români și străini. Tema din acest an a Târgului de Crăciun de la Craiova este Crăiasa Zăpezii, povestea scrisă de îndrăgitul scriitor danez Hans Christian Andersen. Este deschis până pe 2 ianuarie 2024 și se desfășoară în patru piețe din Craiova.

Datorită voturilor date de călătorii de pretutindeni pe site-ul European Best Destinations, Târgul de Crăciun Craiova a obținut, în 2021, locul 6 în acest prestigios clasament european, iar anul trecut locul 3.

