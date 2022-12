(VIDEO) Deszăpezire pe şoselele din Oltenia

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Dolj Craiova a acţionat azi noapte pe şoselele din Oltenia pentru curăţarea carosabilului şi desfăşurarea traficului în condiţii de siguranţă.

Până în această dimineaţă, la ora 5.00 , s-a făcut revizie şi s-a acţionat cu 221 de autoutilaje şi s-au răspândit 1456 tone de material antiderapant ( 1185 to sare + 271 to nisip ) astfel :

SDN Craiova a acţionat cu 44 autoutilaje. S-au răspândit 241 tone de material antiderapant (235 to sare+6 to nisip) pe:

DN 6,

DN 6B,

DN 54A,

DN 55,

DN 55A,

DN 56,

DN 56A,

DN 56D,

DN 65,

DN 65C,

DN 65F,

DN 65FVOS;



SDN Tr. Severin a actionat cu 37 autoutilaje. S-au răspândit 340 tone de material antiderapant (240 to sare+100 to nisip) pe:

DN 6,

DN 56A,

DN 56B,

DN 56C,

DN 67,

DN 67A,

DN CDTS;



SDN Orşova: s-a facut revizie si s-a actionat cu 22 autoutilaje. S-au răspândit 136 tone de material antiderapant (sare) pe:

DN 6,

DN 6A,

DN 57,

DN 66A,

DN 67,

DN 67D;



SDN Tg. Jiu: s-a făcut revizie şi s-a acţionat cu 40 autoutilaje, s-au răspândit 259 tone material antiderapant (207 to sare+52 to nisip) pe:

DN 6B,

DN 66,

DN 67,

DN 67B,

DN 67C,

DN 67D;



SDN Rm. Valcea: s-a făcut revizie şsi s-a acţionat cu 50 autoutilaje, s-au răspândit 376 to material antiderapant (263 to sare+113 to nisip) pe:

DN 7,

DN 7A,

DN 64,

DN 65C,

DN 67,

DN 67B,

DN 67C;



SDN Slatina: s-a făcut revizie şi s-a acţionat cu 28 autoutilaje, s-au răspândit 104 tone material antiderapant (sare) pe:

DN 6,

DN 54,

DN 54A,

DN 64,

DN 65,

DN 67B,

DEx 12.

Starea carosabilului

Partea carosabilă se prezintă , în această dimineaţă, astfel:

Judeţul Dolj – curata si umeda;

Jud. Mehedinti – curata si umeda la SDN Orsova, zapada tocata sub 1 cm la SDN Tr. Severin;

Jud. Gorj – zapada tocata 1 cm, cu exceptia:

DN 67C Km 0+000-34+800 Bengesti-Ranca/Gj zapada 2-3 cm.

Jud. Valcea – zapada tocata 1-3 cm, izolat umeda;

Jud. Olt – curata si umeda, cu exceptia:

DN 67B Km 117+350-158+200 Dragasani-Chilia, izolat zapada 1 cm.

Starea vremii

Starea vremii în această dimineaţă este, astfel:

Cer: acoperit în jud. Dolj, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Olt.

Precipitatii:

ninge în jud. Mehedinti;

ninge în jud. Gorj;

ninsoare, lapoviţă în jud. Valcea;

plouă în jud. Dolj;

plouă în jud. Olt.

Vizibilitate: redusă sub 150 m, ceaţă în jud. Mehedinţi la Baia de Aramă, în rest bună.

Vânt: din direcţia V-NV cu viteza de 15 km/h în jud. Dolj, Mehedinţi, în rest calm.

Temperaturi

Temperaturi: