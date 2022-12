Începe reabilitarea Colegiului Carol I din Craiova

Primăria Craiova a emis, ieri, autorizația de construire pentru lucrările de reabilitare a Colegiului Carol I.

Primarul Lia-Olguța Vasilescu a convocat o comisie de analiză formată din reprezentanți ai ISU Oltenia, CNI, Comisiei Naționale a Monumentelor de For Public și ai proiectantului, pentru a se debloca situația.

“S-a făcut ping-pong timp de mai bine de un an și jumătate între ISU și Comisia Națională de Monumente, referitor la grosimea pereților de la Colegiul Carol I. La fel ca în cazul Parcului Nicolae Romanescu, s-a așteptat foarte mult după Comisia Națională a Monumentelor de For Public, care este formată din specialiști independenți. După ce am convocat această comisie de analiză și s-au așezat cu toții la masă pentru a găsi soluții, am reușit să deblocăm situația. Astfel că astăzi, a venit și momentul mult așteptat: am semnat autorizația de construire pentru proiectul “Reabilitare și consolidare corp central Colegiul Național Carol I și Opera Română Craiova”. Am depășit aceste dificultăți, iar de mâine constructorul se poate apuca de treabă”, a declarat Lia-Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova.

Astfel, una dintre cele mai impunătoare clădiri din România își va recăpăta splendoarea de altădată, reabilitarea și consolidarea corpului central al Colegiului Național Carol I și al Operei Române Craiova fiind un obiectiv așteptat de toți craiovenii.

Emblematica clădire, în care și-au petrecut anii adolescenței mari personalități ale României, a suferit grave avarii după cutremurele din anii 1908, 1940, 1977, 1986 și 1990.

Ce presupune renovarea

Intervențiile de restaurare cuprind zona interioară, sala de spectacole și fațadele Colegiului Național Carol I și ale Operei Române Craiova.

Se va lucra la suprastructura clădirii, la instalațiile termice, de ventilare și climatizare, instalațiile sanitare și de gaze, instalațiile electrice, refacerea pereților interior și exterior etc. Colegiul va fi dotat cu mobilier nou, atât pentru sălile de clasă, laboratoare cât și pentru sălile dedicate personalului didactic.

Lucrările de bază vor fi cele de restaurare, reabilitare și consolidare. Astfel, se vor restaura zonele interioare, cu păstrarea coridoarelor, picturilor și a casei scării monumentale.

Cromatica noii tâmplării va fi aceeași cu cea a tâmplăriei inițiale, iar elementele ornamentale ale cupolelor se vor restaura complet.

În sălile ce aparțin Operei Române, se vor efectua lucrări în spiritul epocii și lucrări de consolidare a pereților. De asemenea, se va restaura întreaga tocărie, se vor înlocui elementele degradate care nu mai pot fi salvate cu unele asemănătoare și din aceeași esență, se va schimba feroneria, se vor restaura grilajele metalice, iar geamurile vor fi înlocuite.

Opera Română va avea noi spații de depozitare. Se vor moderniza iluminatul și partea mecanică a scenei, iar sala de spectacole va dispune de un sistem modern de ventilare și climatizare. Se vor efectua și lucrări de îmbunătățire a acusticii sălii de spectacole a Operei Române Craiova, fosa va fi extinsă și vor fi înlocuite toate instalațiile termice, sanitare și de gaze, dar și cele care țin de alimentarea cu apă rece și apă caldă sau de combatere a incendiilor.