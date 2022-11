Dolj: Depistat la volan sub influenţa alcoolului şi a substanțelor psihoactive

Polițiștii din Calafat au depistat un tânăr de 30 ani, din municipiul Calafat, în timp ce conducea un autoturism pe strada Traian, din localitate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat, dar şi cu aparatul drugtest, rezultatul fiind pozitiv pentru substanța cannabis.

Tânărul a fost condus la o unitate medicală unde i-au fost recoltate mostre biologice.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Cercetaţi pentru conducere fără permis şi sub influenţa alcoolului

Polițiștii Secției 9 Rurală Cetate au depistat un tânăr de 19 ani, din comuna Unirea, în timp ce conducea un autoturism pe D.J. 561 A, din comuna Unirea.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române s-a stabilit că tânărul nu posedă permis de conducere. De asemenea, s-a stabilit că autoturismul are suspendată înmatricularea, din luna iunie 2018, iar numerele de înmatriculare, montate pe autoturism, aparţineau altui autoturism, înmatriculat în Bulgaria.

Totodată, tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,89 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe şi conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Aseară, polițiștii Secției 6 Craiova au depistat un tânăr de 23 de ani, din comuna Terpeziţa, în timp ce conducea un autoturism pe strada Râului, din municipiu.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române s-a stabilit că tânărul nu posedă permis de conducere. De asemenea, numerele de înmatriculare provizorii, montate pe autoturism, erau expirate din luna ianuarie 2022.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi conducerea unui vehicul neînmatriculat.

18 infracţiuni la regimul siguranţei circulaţiei pe drumurile publice constatate de poliţişti în ultimele 48 de ore.