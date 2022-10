(VIDEO) Solomon: „Am dus o politică de sens giratoriu, dar mă îndrept spre o autostradă pe care scrie PSD“

Antonie Solomon, președintele PER Dolj, este prezent la alegerile PSD Dolj ca invitat special. De altfel, acesta a fost primul invitat de Claudiu Manda să ia cuvântul în deschiderea conferinței PSD Dolj.

Antoniie Solomon a început cu mențiunea că a dus „o politică de sens giratoriu, ba la stânga, ba la dreapta, ba pe un drum ales de mine, ba m-a luat de mână un drum care era să mă ducă în iad. Am avut noroc ca iadul nu avea autorizație ISU. De acum, drumul meu se deschide către o autostradă pe care scrie PSD” .

Solomon a menționat că fost ajutat de Claudiu Manda în 2004 să câștige primăria, iar Lia Olguța Vasilescu i-a luat apărarea când a fost închis. Președintele PER Dolj a mai precizat că unii „m-au sfătuit să mă dau la fund, dar şi acolo s-au împiedicat de mine si am ieșit la suprafață.

De asemenea, Antonie Solomon a mai menţionat că „o pătlăgea este verde până ajunge la maturitate și devine roșie și eu sunt acum la maturitate”.

Președintele PER a mai spus la pupitrul PSD Dolj: „Dacă mă veți chema am să vin alături de dumneavoastră! Dacă veți plânge, voi veni, nu să vă fac să râdeți, ci să plâng alături de dumneavoastră. Dacă veți tăcea am să vin să tac alături de dumneavoastră, dar dacă mă veți suna și nu răspund să știți că am nevoie de dumneavoastră.”