Specialiștii ABA Jiu controlează digurile

Specialiștii Administrației Bazinale de Apă Jiu și cei din cadrul Sistemelor de Gospodărire a Apelor Dolj, Gorj, Mehedinți și Hunedoara au început verificările la acumulările și barajele din categoriile de siguranță C și D. Se verifică toate barajele indiferent de deținător. Acțiune se va desfășura până la data de 25 octombrie.

La nivelul spațiului hidrografic Jiu se află 9 baraje de categoria C și D aflate în administrarea Administrației Bazinale de Apă Jiu, astfel: De categoria C:

4 în județul Dolj

2 în județul Mehedinți

1 în județul Gorj

1 în județul Hunedoara.

De categoria D doar unul este în administrarea A.B.A Jiu, în județul Dolj.

Ce controlează specialiștii?

La barajele din categoriile C și D, de importanță normală și redusă, aferente acumulărilor permanente și nepermanente din spațiul hidrografic Jiu, colegii noștri verifică atât actele de reglementare, cât și starea tehnică a lucrărilor, mai exact:

