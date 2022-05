Se mai poate resuscita Avioane Craiova S.A?

Ministrul Economiei, Florin Spătaru, a vizitat Avioane Craiova S.A, vineri, 13 mai, în încercarea de a afla problemele cu care se confruntă fabrica și de a găsi soluții pentru o readucere la viață a activității de aici. Ministrul a stat de vorbă cu muncitorii, cu conducerea, a participat la o demonstrație de zbor cu trei avioane IAR 99 Standard și a susținut o conferință de presă la finalul vizitei.

Războiul din Ucraina forțează, cumva, statul român să încerce să resusciteze companiile de stat care au activitate în domeniul apărării. Una dintre aceste companii este Avioane Craiova S.A, fabrică despre care nu se poate spune că în ultimii ani a făcut lucruri mărețe. De vină au fost, în funcție de declarațiile fiecărei părți, ori conducerea, ori anumiți miniștri care au blocat semnarea unor contracte, ori diverși alți factori. Un lucru este cert în această perioadă: Avioane Craiova S.A trebuie să dea din coate și să tragă tare pentru a obține contracte noi și de a reuși să le ducă la îndeplinire pe cele existente, două la număr.

În timpul vizitei ministrului, singura problemă pe care părea că o are conducerea de la Avioane Craiova era un contract blocat din cauza neaprobării bugetului de către ministrul Economiei de anul trecut. La conducerea Ministerului Economiei s-au perindat trei miniștri în 2021. Este vorba despre Claudiu Năsui (23 decembrie 2020 – 6 septembrie 2021), Virgil-Daniel Popescu (6 septembrie 2021 – 25 noiembrie 2021) și Florin Spătaru (25 noiembrie 2021 – în funcție). Despre Florin Spătaru nu poate fi vorba, pentru că tocmai el a criticat lipsa aprobării bugetului. Însă, nimeni nu a spus cine a fost ministrul cu pricina.

Avioane Craiova are doar două contracte în derulare

Revenind la activitatea Fabricii de Avioane din Craiova, aceasta are doar două contracte în derulare la momentul actual. Unul dintre ele este cel semnat cu mare fast în august 2020, în timpul unei vizite a premierului de atunci – Ludovic Orban. Este vorba despre un contract de modernizare pentru 10 avioane IAR 99 Standard, în valoarea de 275 milioane de lei. De atunci și până acum, se pare că fabrica din Craiova a livrat un singur avion modernizat din cele 10. Însă, pentru nimeni nu pare să fie o problemă acest lucru. Ministrul Florin Spătaru a spus că este timpul ca fabrica să aibă noi contracte și, de ce nu, să își diversifice activitatea.

„Am discutat despre capabilitatea Fabricii de Avioane Craiova de a asigura mentenanța avioanelor produse în România. Totodată, de a moderniza aceste avioane. Răspunsul a fost unul foarte bun și ne putem da seama că prin Avioane Craiova avem posibilitatea să asigurăm servicii de calitate. Am văzut hala, arată bine. Putem să arătăm oricărui potențial contractor în ce condiții putem asigura aceste servicii. Vrem să diversificăm activitatea de aici prin atragerea unor noi operatori în zonă, pentru a face serviciile de mentenanță.

Important este că putem spune că avem o fabrică funcțională. De asemenea, trebuie să continuăm să facem investiții și să modernizăm flota pe care o avem, împreună cu ceilalți contractori cu care lucrăm de foarte mulți ani. Este foarte important pentru securitatea națională și pentru industria aeronautică din România. Vom continua să discutăm cu managamentul de aici de la Craiova pentru a ne asigura că ceea ce promitem, facem. Cel mai mult de la oamenii din aceste companii îmi doresc să promită mai puțin și să facă mai mult. Noi, cei din minister, trebuie să facem același lucru“, a spus ministrul Economiei.

Cel de-al doilea contract al Avioane Craiova este de asigurare a mentenanței la toate avioanele IAR 99 Standard și Șoim. „Până acum am livrat două avioane cărora le-am făcut mentenanța. Până la finalul anului vom mai livra încă două“, a spus Victor Munteanu, directorul general al Avioane Craiova.

Al treilea contract, în aer. 13,6 milioane de lei, necheltuiți

Compania din Craiova ar mai fi trebuit să pună mâna pe un contract important, însă acesta s-a blocat din cauza lipsei aprobării bugetului de la Ministerul Economiei. „Ar mai exista un contract a cărui licitație a fost finalizată la sfârșitul anului trecut. Contractul presupune modernizarea a 10 IAR Șoim. Trebuie să finalizăm caietul de sarcini cât mai repede pentru a putea semna contractul cât mai repede. Bugetele nu au fost aprobate. Dacă ești în poziția de minstru și nu îți faci timp să aprobi bugete, înseamnă că nu ai ce să cauți acolo. Există 13,6 milioane de lei care nu a au fost cheltuiți doar pentru fabrica din Craiova și care au fost alocați anul trecut. Așa că o să îi cheltuit prima dată pe aceia. E păcat să stea niște bani blocați când se pot face lucruri importante cu ei“, a mai spus Florin Spătaru.

Așadar, există posibilitatea ca fabrica din Craiova să primească și un al treilea contract în perioada următoare. Însă, nu a fost înaintat niciun termen clar.

Muncitorii de la Avioane vor continuitate

Florin Spătaru a stat de vorbă cu mai mulți angajați din Fabrica de Avioane. Oamenii i-au transmis câteva nemulțumiri, însă mesajul principal a fost acela că ei își doresc să muncească. „Oamenii de aici își doresc continuitate, își doresc viitor pentru familiile lor, pentru copiii lor. Este a doua oară când vin aici. Am promis că voi aloca mai mult timp unor discuții detaliate și cu siguranță mă voi mai întoarce“, a adăugat ministrul.

Despre proiectul de construire a dronelor la Craiova, proiect care a fost luat în discuție în trecut chiar de premierul Ludovic Orban, ministrul a spus că nu știe în ce stadiu se află, dar că va discuta cu conducerea și va cere propuneri în acest sens.

Per ansamblu, chiar dacă ministrul Economiei nu a adus critici conducerii Avioane Craiova, a dat de înțeles că vrea mai mult de la companie, vrea diversificarea activității și contracte noi.

De cealaltă parte, directorul general a spus că Avioane Craiova încă este capabilă să producă chiar și avioane noi. Însă, vârsta angajaților poate să devină o problemă în următorii ani. „Ultimul avion nou a ieșit pe poarta fabricii în septembrie 2008, un IAR 99. Am păstrat capabilitatea să producem avioane noi. Avem și oameni capabili să facă acest lucru, oameni cu experiență. Din păcate, vârsta începe să își spună cuvântul. Va trebui să atragem tinerii către acest domeniu“, a spus directorul general al fabricii. Întrebat dacă au și proiecte de atragere a tinerilor în companie, răspunsul a fost negativ. „Concret, nu avem niciun proiect pentru acest lucru. Dar facem un studiu pentru că nu avem bază de selecție“, a adăugat Victor Munteanu.

1 de 9

Vizită rapidă și la Ford: Mutarea către Ford Otosan nu trebui să îngrijoreze muncitorii

Ministrul Economiei a făcut o scurtă vizită și la Ford, tot vineri, însă la întâlnire presa nu a avut acces. Ministrul a spus că mutarea către Ford Otosan nu ar trebui să producă îngrijorare în rândul angajaților. De asemenea, el a spus că singura problemă este aceea a aprovizionării cu componente. „Nu pot să vă dau foarte multe detalii despre discuțiile de la Ford. Tranzacția ce presupune transferul către Ford Otosan este în curs de finalizare. Însă, discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții ambelor companii au fost unele constructive. Mă bucur că aveți o astfel de fabrică aici, la Craiova. Veți avea un program de dezvoltare, vor fi asigurate în continuare locurile de muncă, va fi crescută capacitatea de producție. Cred că planurile pe care le-am discutat sunt unele foarte bune pentru comunitatea locală.

Motivul pentru care se va intra în șomaj tehnic vine din cauza disfuncționalităților pe lanțul de aprovizionare. Asta este o problemă generală. De aceea am venit cu această strategie de relocare a companiilor în România, unde avem câteva avantaje competitive pe care nicio companie nu ar trebui să le ignore. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință ca aceste lanțuri de aprovizionare să poată fi redefinite și să aibă producție în Europa“, a adăugat Spătaru.

Trei piloți, demonstrație spectaculoasă cu avioanele IAR 99

Dincolo de discuțiile legate de contractele Fabricii de Avioane, de departe cei mai speciali oameni ai întâlnirii de la Craiova au fost cei trei piloți care au făcut o demonstrație spectaculoasă de acrobații cu trei avioane IAR 99 Standard. Am stat de vorbă cu unul dintre ei, Andrei Lucă, un pilot de doar 29 de ani, cu o pasiune arzătoare pentru zbor. „Sunt instructor de zbor pe această aeronavă. Meseria mi-am ales-o după o discuție întâmplătoare cu niște prieteni mai mari decât mine. Ei urmau deja cursurile Academiei Aeriene din Brașov. Eram undeva în clasa a XI-a, nu știam despre această posibilitate. M-am interesat de probele pentru admitere și Dumnezeu, familia și toți ceilalți m-au ajutat să intru. Pot spune că m-am îndrăgostit de această meserie abia după ce m-am urcat prima dată în avion, în 2012, pe un avion IAC 52.

Senzațiile sunt unice, nu am cuvinte să le descriu. Nu se pot compara cu absolut nimic. Este frumos să fii acolo sus, printre nori. Ne bucurăm foarte mult atunci când suntem apreciați de cei de la sol. Sperăm doar, ca pe viitor, să avem măcar aceleași resurse, dacă nu unele mult mai bogate ca să ne putem continua profesia. Chiar dacă avionul are o vechime relativ mare, el este întreținut periodic. De fiecare dată când ne urcăm în el, este sigur de zbor, nu se pune problema din acest punct de vedere“, a povestit Andrei Lucă.

„Am în jur de 800 de ore de zbor“

Pilotul are sute de ore de zbor deasupra norilor, însă a rămas la fel de îndrăgostit de aeronave, din 2012, când a urcat prima dată la manșă. „Este nevoie de zeci sau sute de ore de zbor, în funcție de calificarea fiecărui pilot. Prima experiență cu această aeronavă a fost atât de rapidă încât nici nu mi-am dat seama când am ajuns înapoi la sol. Atunci aveam senzația că nu o să reușeșsc niciodată să controlez această aeronavă. Se pare că nu am avut dreptate și am reușit să ajung instructor.

Am în jur de 800 de ore de zbor, dintre care aproximativ 650 pe acest tip de aeronavă, IAR 99. Nu mi-a fost niciodată frică să zbor. În principiu, am patru zile de zbor pe săptămână. Despre conflictul din Ucraina, pot spune doar că dacă țara va avea nevoie de noi, o vom servi cu drag!“, ne-a spus Andrei Lucă, unul dintre piloții care au făcut demonstrații cu avioanele IAR 99.