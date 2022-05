Dolj: Femeie prinsă în nămol la Desnățui

O femeie de 67 de ani a fost salvată în această dimineață de pompieri după ce a fost prinsă într-o mlaștină în barajul de acumulare Desnățui.

Un cetățean a observat femeia și a anunțat la 112. a [10:31, 15.05.2022] +40 786 025 078: in aceasta dimineață, un apel venit pe 112 de la un cetățean era pentru salvarea unei persoana blocata in namol în barajul de acumulare Desnatui, in com. Lipov, sat Lipovu de Sus. La Lipovu de Sus au fost trimise forțele de interventie de la Sectia de Pompieri Segarcea cu o autospecială, un echipaj prim ajutor si o barcă.

La sosirea forțelor de intervenție la locul indicat, femeia ear în nămol la circa 5-6 m de mal. Au întins imediat scara culisabilă. Aceasta a fost folosită ca punte pentru a ajunge la persoana imobilizată în mlaștină, care era conștientă și cooperantă cu salvatorii. Persoana salvată a fost predată echipajului medical pentru evaluare, după care a fost dusă la Spitalul Segarcea.

Deocamdată nu se știe cum a ajuns femeia acolo.