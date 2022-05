O parte din strada 1 Decembrie 1918, decopertată de luni de zile

O parte din strada 1 Decembrie 1918, zona care începe de la intersecţia cu Bulevardul Dacia, a fost decopertată în toamna anului trecut şi de atunci a rămas aşa. Oamenii care trec pe această stradă zilnic sunt disperaţi că îşi rup maşinile în gropi şi spun că sunt nevoiţi să meargă cu viteza melcului de luni de zile.

Bătaie de joc! Aşa caracterizează oamenii situaţia de pe strada 1 Decembrie 1918 din Craiova. Din toamna anului trecut, toata strada a fost decopertată, însă de atunci o parte destul de mare a rămas aşa, fără să se mai toarne asfalt. Oamenii se chinuie zilnic când trec cu maşinile pe acel segment. În plus, la intrările pe străzile adiacente sunt gropi mari, prin care şoferii trebuie să treacă cu maşinile. Aceştia spun că situaţia de devenit insuportabilă.

„Au venit din toamna anului trecut, au decopertat, iar jumătate din segmentul acesta al străzii l-au lăsat aşa. Am înţeles că are CAO de făcut lucrări, dar de atâtea luni nu au mai terminat. A fost şi o iarnă foarte blândă, ar fi putut să lucreze aproape în fiecare zi, cu mici excepţii. Însă eu, abia de curând am văzut că s-au întors pe aici să lucreze. Şi astăzi (n.r. – vineri) e o maşină de la CAO aici. Strada aceasta este intens circulată, dar se pare că primăria nu a luat în calcul să grăbească lucrurile, iar oamenii au foarte multe neplăceri“, a declarat un craiovean.

„Nu există niciun fel de mobilizare“

Un alt craiovean care tranzitează zilnic strada spune că lucrările Companiei de Apă nu par complexe, pentru că mobilizarea este prea puţină. „Numai gropi, trebuie să mergem foarte încet că altfel distrugem maşinile. Am zis că termină şi ei până în decembrie anul trecut, că mă gândeam că semnifică ceva pentru ei faptul că strada se numeşte 1 Decembrie 1918. Dar de unde, nu a mai dat nimeni pe aici. Mai vine câteodată câte o maşină de la CAO, face ce face, apoi pleacă. Dar nu am văzut şi noi lucrări importante, ca să termine odată cu dezastrul pe care l-au creat din toamna anului trecut.

Nu există niciun fel de mobilizare şi ne-am săturat de această situaţie. Chiar şi pe jumătatea pe care au asfaltat-o au lăsat găurile acelea de la gurile de canal. Au făcut un chenar în jurul lor şi aşa au murit. Nu au decupat, nu le-au adus la nivelul străzii. Au rămas gropile ca să dăm noi cu maşinile în ele. E o bătaie de joc pe care nici nu pot să o descriu“, a povestit acesta.

Un taximetrist care trece pe strada 1 Decembrie 1918 zilnic a spus că e un mare chin pentru şoferii care circulă prin acea zonă. „Bine că aţi venit, poate asfaltează şi ei, după atâtea luni de zile. Nu se poate să lase o stradă atât de circulată, din toamna anului trecut, în acest fel. La noi se poate orice, dar nu vă închipuiţi ce chin e pentru toţi şoferii să tranziteze segmentul acesta de stradă. În atâta timp se strică şi maşinile din cauza condiţiilor de pe strada aceasta“, a spus bărbatul.

Primăria aşteaptă să termine Compania de Apă lucrările

GdS a întrebat Primăria Craiova de ce nu s-a mai asfaltat acel segment şi când se va realiza acest lucru. Municipalitatea spune că este totul pregătit pentru turnarea asfaltului, însă aşteaptă finalizarea unor lucrări ale Companiei de Apă Oltenia. „Mai mult de jumătate din această stradă a fost asfaltată, la scurt timp după decopertare. Porţiunea rămasă nu este asfaltată pentru că acolo au cei de la Compania de Apă lucrări ampl. Nu are rost să turnăm asfalt şi să o sparga ei. Lucrările sunt prin fonduri europene şi urmează să fie realizate în perioada imediat următoare. În două zile după finalizarea lucrărilor CAO, se va turna asfalt. Este totul pregătit“, au declarat reprezentanţii primăriei.

Însă, nu au menţionat o dată certă la care strada va fi refăcută.

Nici CAO nu ştie când termină lucrările

Am întrebat şi Compania de Apă când vor scăpa oamenii de disconfort, însă răspunsul nu este unul clar. Compania susţine că lucrările de pe strada respectivă sunt prinse într-un contract stabilit pe o durată de 36 de luni. Însă, nu se poate prconiza data la care lucrările de pe 1 Decembrie 1918 vor fi gata.

„În contractul de lucrări DJ-CL-01 – Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în zona de Est a Municipiului Craiova, cu finanțare asigurată prin POIM este prevăzută reabilitarea rețelei de canalizare pe strada 1 Decembrie 1918, pe tronsonul cuprins între intersecțiile cu străzile General Ștefan Falcoianu, respectiv Dacia. În acest moment se execută lucrări de curățare și inspecție CCTV a conductei de canalizare existente, în vederea stabilirii soluției tehnice optime de reabilitare (reabilitarea conductelor fără săpătură se poate efectua prin cămășuirea conductelor – metoda CIPP), astfel încât deranjul provocat locatarilor să fie minim. Antreprenorul, respectiv ASOCIEREA SC DSE CONSULTING SRL – SC THERMAL PIPES SOLUTIONS SRL – SC UTALIM SA, a preluat amplasamentul. De asemenea, a fost emis Ordinul de începere a lucrărilor, durata de finalizare a lucrărilor fiind 36 de luni“, au precizat reprezentanţii CAO.