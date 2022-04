Oameni care aduc frumosul în Târgul de Paşte din Craiova

Pe 15 aprilie a fost deschis Târgul de Paşte din Craiova, prilej cu care câţiva meşteri populari au ocazia să îşi arate măiestria şi să pună la dispoziţia oamenilor obiecte lucrate cu pasiune, talent şi multă dăruire.

Două căbănuţe aflate în Piaţa Mihai Viteazul atrăgeau atenţia ieri (n.r. miercuri) cu coloritul şi frumuseţea obiectelor tradiţionale puse la vânzare. Prima se află pe partea cu Prefectura Dolj şi este înţesată de obiecte sculptate în lemn şi pictate manual. Linguri din lemn pictate, icoane sculptate, tablouri pictate pe bucăţi de lemn sau păpuşi îmbrăcate în portul tradiţional românesc însufleţesc taraba şi te fac să te opreşti pentru a le admira. Sunt lucrate cu multă pricepere şi răbdare. „Cumpără oamenii, suntem mulţumiţi. Ultimele zile au fost mai proaste din cauza vremii urâte, nu au fost aşa mulţi vizitatori, însă nu ne plângem. Soţul meu, Ionică Ciobanu, este sculptor, iar eu pictez. Noi doi facem toate obiectele pe care le avem la vânzare, în atelierul nostru.

Suntem din Craiova şi am fost invitaţi să participăm la Târgul de Paşte. Avem diverse obiecte sculptate şi pictate, de diferite dimensiuni. Pe unele dintre ele le putem face chiar şi într-o zi, însă avem şi lucrări mai complexe care necesită câteva zile bune de muncă. Totul este să îţi placă ceea ce faci, să fii atras şi în timp te perfecţionezi. Ne ocupăm cu aceste lucrări de 25 de ani. Mergem cu ele în diverse oraşe precum Piteşti, Oradea, Bucureşti, acolo unde au loc anumite evenimente de acest gen. Eu zic că se poate trăi din această artă. Chiar dacă e multă muncă, merită să faci ceea ce îţi place“, a povestit Iliana Ciobanu.

Taraba familiei Ciobanu

Meşteşugul bunicii, o splendoare

O femeie din Botoşani şi-a descoperit marea pasiune de a confecţiona diverse obiecte tradiţionale după ce a ieşit la pensie şi şi-a dorit mult să rămână activă. Lăcrămioara face minuni în atelierul ei. Pictează cu pasiune icoane sau diverse alte obiecte şi confecţionează cu multă migală traiste din lână sau jucării. Totul este făcut de mâna ei. Chiar dacă lucrează chiar şi 14 ore în fiecare zi, femeia spune că nu simte că munceşte pentru că tot ceea ce creează îi produce multă bucurie. Motorul ei este pasiunea cu care lucrează, punându-şi o parte din suflet şi inspiraţie în fiecare obiect care ia naştere din mâinile ei. Se bucură de oamenii care îi admiră obiectele, vorbeşte cu blândeţe şi nu se aşteaptă niciodată la vânzări din care să se îmbogăţească peste noapte.

„Depinde de aşteptările pe care le ai atunci când vinzi ceva. Dacă te aştepţi să îţi faci casă după un târg, categoric că nu ai nicio şansă. Dar dacă vii să te bucuri, să te întâlneşti cu oameni dragi, să sociailezi, să te bucuri şi să iei totul ca pe o excursie, atunci este minunat. Ploaia este necesară, mie îmi plac toate stările vremii, indiferent că sunt aici să vând şi vremea e urâtă, iar acest lucru îi ţine pe oameni în casă. Vin din Botoşani şi deja am ajuns la Craiova de câteva ori până acum, cu diverse ocazii. Dar este prima dată când ajung aici de Paşte.

Am doar produse create de mine. Ouă dantelate, cu simboluri etnografice decupate, date cu pastă de vitraliu. Am icoane pictate pe lemn de tei, tablouri pe sticlă cu culori de vitraliu, trăistuţe şi băscuţe din lână, jucării lucrate manuale. Eu am lucrat ca inginer. Când am ieşit la pensie, am vrut să găsesc o activitate care să mă menţină activă, să-mi creeze plăcere şi, în acelaşi timp, să nu simt că muncesc. Lucrez cam 14 ore pe zi, dar nu simt că muncesc, eu doar lucrez. Pictam de prin clasa a VI-a, însă abia acum fructific cel mai mult acest talent“, a povestit Lăcrămioara Mihoreanu.

„Muzeul de Ciocolată“

O altă tarabă interesantă poartă numele „Muzeul de Ciocolată“. Produsele vândute au formă de chei, forfeci, chei franceze sau alte instrumente. La prima vedere, obiectele par reale pentru că sunt foarte bine confecţionate. Însă, acestea sunt lucrate din ciocolată. Astfel, oamenii se pot delecta, de exemplu, cu o cheie franceză din ciocolată. „Venim de la Râmnicu Sărat. Totul este făcut din ciocolată. Mergem în toată ţara cu produsele noastre. Ciocolata este procurată din Germania, iar aici este prelucrată integral şi adusă în această formă finală“, a spus vânzătoarea de la „Muzeul de Ciocolată“.

Craiovenii care îşi doresc să viziteze târgul, pot face acest lucru până pe 25 aprilie. De astăzi reîncep şi activităţile în Târgul de Paşte. Aşadar, joi, vineri şi sâmbătă copiii se pot plimba cu poneii, în zona statuii Mihai Viteazul, între orele 17.00 – 20.00. De asemenea, pot vedea câţiva iepuraşi pentru care există o cuşcă special amenajată în incinta târgului. De menţionat este faptul că este necesar să nu plouă petru ca aceste activităţi să aibă loc.



Joi, de la ora 16.00 va cânta „Grupul de viori“ – Ceata lui Streață, prof. Nicolae Streață, apoi Grupul vocal de folclor, prof. Mirela Duță – Liceul de Artă „Marin Sorescu”. De la ora 18.00 va avea loc şi spectacolul „De-a capra“, organizat de Teatrul Colibri.