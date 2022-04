Mieii, mult mai ieftini în Piaţa Chiriac decât în hipermarket

Se sacrifică de zor miei în Piaţa Chiriac din Craiova, singurul centru de sacrificare avizat din oraşul nostru. Vânzarea merge bine, mai ales că în comparaţie cu hipermarketurile, crescătorii de ovine vând mieii mult mai ieftin.

Preţul unui kilogram de miel, în viu, se vinde cu 20 de lei, iar cel gata tăiat costă 35 de lei kilogramul. E drept, preţul este mai mare faţă de cel de anul trecut, însă mult mai mic comparativ cu cel din hipermarketuri, unde carnea de miel depăşeşte şi 60 de lei. „Eu zic că merge bine vânzarea. Ieri am tăiat 20 de miei, azi 15, iar mâine aş vrea să mai tai încă 20. Îi vând direct tăiaţi, pregătiţi, cu 35 de lei pe kilogram. Am văzut în magazine miei tăiaţi gata care n-aveau carne aproape deloc pe ei. Cumpără oamenii oase şi dau mai bine de 50 de lei pe kilogram. Mai bine vin la noi, văd ce cumpără şi dau 35 de lei pe kilogram“, a spus un comerciant de miei din Izvoare.

Un alt vânzător, din Daneţi, era şi el mulţumit de vânzare. „E bine până acum. A văzut lumea că e mai bine să cumpere de la noi. Animalele sunt crescute aşa cum trebuie, nu forţate. Carnea este foarte bună şi mult mai ieftină decât la magazine. Avem miei de toate mărimile şi pentru oamenii care vor mai puţină carne şi pentru cei care vor mai multă. Vin la noi şi îl aleg pe loc“, a spus un alt comerciant.

Mieii se sacrifică cu 30 de lei

În incinta Pieţei Chiriac există un centru special pentru sacrificarea mieilor, amenajat conform legii. Pentru sacrificarea unui miel şi pregătirea lui oamenii trebuie să plătească 30 de lei. Ieri era deja coadă în faţa centrului. Oamenii care cumpăraseră miei în viu stăteau la rând pentru a li se sacrifica animalele. „E mult mai bine aici că putem vedea mieii, vedem ce cumpărăm. Eu am cumpărat un miel care avea 17 kilograme în viu. Acum, după ce l-au tăiat şi i-au luat lâna au rămas aproape 12 kilograme. E foarte bine, am dat 340 de lei, plus 30 de lei sacrificare, 370 de lei cu totul. Deci 30 şi un pic de lei pe kilogram. Eu zic că e bine“, a spus un cumpărător.

Ce condiţii trebuie să îndeplinească un centru de sacrificare

Centrul de sacrificare a mieilor din Piaţa Chiriac va funcţiona până pe 23 aprilie. Potrivit DSVSA Dolj, acesta îndeplineşte o serie de condiţii legale pentru a putea funcţiona. „Unitatea are asomator pentru animale, filtru vestiar pentru măcelari, sală de sacrificare cu gresie, faianţă, standuri pentru jupuire, mese, apă rece şi caldă, spaţiu de depozitat SNCU. De asemenea, este nevoie de un contract cu firma de neutralizare şi salubrizare şi de supraveghere sanitară veterinară cu personal din cadrul DSVSA Dolj – medici veterinari şi asistenţi, pe toată perioada sacrificării mieilor şi iezilor conform programului de funcţionare. Totodată, este nevoie ca măcelarii să fie angajaţi de operator. Mieii şi iezii scoşi la vânzare trebuie să fie identificaţi cu crotalii individuale iar proprietarii să prezinte documunte de la medicul veterinar din localitatea de provenienţă“, a transmis DSVSA Dolj.

DSVSA a făcut aproape 300 de controale

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dolj a demarat o serie de controale încă de luna trecută pentru a încerca să prevină ilegalităţile în perioada Paştelui. „Începând cu data de 28.03.2022, inspectorii sanitari veterinari au efectuat 292 controale în vederea verificării condiţiilor de igienă în care sunt produse, procesate, depozitate şi transportate alimentele de origine animală şi non-animală. Au fost verificate 33 de unităţi de producţie şi procesare (abatoare, unităţi de procesare carne, carmangerii, măcelarii), 4 pieţe en-gros, 38 de supermarketuri, 87 de magazine alimentare, 22 cofetării/patiserii, 25 de depozite alimentare, 44 de unităţi de alimentaţie publică, 4 pescării, 11 târguri şi 35 de producători individuali. În trafic au fost verificate 84 de mijloace de transport. În urma controalelor au fost descoperite mai multe nereguli. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate 13 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 116.000 lei, conform HG 984/2005“, au precizat reprezentanţii instituţiei.

Cum se apreciază prospeţimea cărnii

Asociația Pro Consumatori a transmis o informare din care oamenii pot învăţa cum să aprecieze dacă o carne este proaspătă sau nu. „Aprecierea prospeţimii cărnii de miel se realizează organoleptic, folosindu-se organele de simţ: văzul, mirosul şi pipăitul. Astfel, aprecierea organoleptică are în vedere următoarele: – aspectul: la carnea proaspătă suprafaţa este acoperită cu o peliculă uscată, iar în secţiune, carnea este lucioasă şi slab umedă; – culoarea: la suprafaţă este roză, iar în secţiune culoarea este roşie, caracteristică speciei şi regiunii anatomice; – consistenţa: fermă şi elastică, urma lăsată de apăsarea cu degetul dispare repede; – mirosul: plăcut, caracteristic speciei; – grăsimea: albă şi compactă; – măduva oaselor: elastică, lucioasă, iar în secţiune umple complet canalul medular; – tendoane şi articulaţii: lucioase, elastice, tari, lichid sinovial limpede; – bulionul (fiertura de carne după sedimentare): limpede şi aromat, cu un strat de grăsime la suprafaţă“, au transmis reprezentanţii asociaţiei.

Cum se poate face o sesizare la DSVSA

Dacă vă confruntaţi cu o situaţie neplăcută atunci când cumpăraţi alimente pe care le consideraţi noconforme, puteţi face o plângere scrisă la DSVSA Dolj, pe strada Fântâna Popova 30, Craiova. De asemenea, puteţi formula plângerea prin intermediul unui e-mail, la adresa [email protected] În acelaşi timp, pentru sesizări sau reclamaţii în domeniul siguranţei alimentelor, puteţi apela numărul de telefon 0800.826.787 sau puteţi transmite un mesaj la adresa de e-mail: [email protected]

Citeşte şi: Stradă recent asfaltată, distrusă în aşteptarea stratului de uzură