„Trasul la cântar“, sportul favorit în Piaţa Mare

În Piaţa Mare din Craiova, unii comercianţi îşi bat joc de clienţi şi practică sportul „trasului la cântar“. E o meteahnă veche, iar vânzătorii profită de faptul că oamenii nu merg să verifice la cântarul de control şi pleacă acasă cu mai puţin decât au plătit. Când se întâmplă ca oamenii să verifice, totuşi, greutatea produselor cumpărate şi se întorc să ceară socoteală, vânzătorii nu recunosc nici în ruptul capului sau încearcă să dreagă situaţia rapid, ca să nu afle şi alţi clienţi cu ce se ocupă.

„Am plătit 2,2 kg de struguri, aveam doar 1,950 kg“

Un cititor al Gazetei de Sud ne-a sesizat faptul că a cumpărat struguri din Piaţa Mare şi a fost furat la cântar. Bărbatul ne-a trimis şi filmări în acest sens. „Vreau să vă povestesc despre cum am fost furat la cântar în hală cu administratori de piață de faţă și fără să se ia măsuri. Am plătit 2,200 kg și la cântarul de probă a fost 1,950 kg. Când m-am întors mi-a pus diferența în plasă, de faţă cu administratori ai pieței. I-am spus administratorului pieței: domne, luai niște struguri și plătii atât, iar pe cântar fu atât. Şi el mi-a zis: aaa, păi ce, te păcăli cu două boabe!“, ne-a povestit craioveanul.

Când i-a cerut explicaţii vânzătoarei, craioveanul spune că în loc să cântărească plasa încă o dată, a mai pus o cantitate mică de struguri în ea.

„I-am dat plasa să o recântărească. În loc să o pună pe cântar, şi-a dat cafeaua la o parte, a desfăcut plasa și a mai pus doi ciorchini mici. Exact aceia pe care îi punea în plasă peste cântărire și apoi îi lua înapoi. Și eu îi plăteam și pe aia și plecam fără ei. Eu am pus doar patru ciorchini mari, iar dânsa a mai pus doi mici. Pe urmă i-a luat înapoi și mi-a luat bani și pe aia. Un kilogram era 15,99 lei, ea mi-a luat 34,5 lei şi mi-a dat 1,950 kg. M-a păcălit cu 2-3 lei. Și nu a fost greșeală, a fost cu intenție. S-a mai și enervat. Mi-a zis că pot să fac plângere că ea are relaţii la județ. Iar doamna administratoare nici nu a vrut să se legitimeze şi îi lua apărarea“, a spus cititorul GdS.

100 de grame în minus la roşii

Gazeta de Sud a mers în piaţă să vadă dacă se confirmă cele povestite de cititor. Din trei locuri de unde am cumpărat, în două am fost păcăliţi. Când am cerut explicaţii. vânzătorii s-au aprins şi au găsit tot felul de motive.

Am cumpărat iniţial roşii, care costau 8 lei kilogramul. Am cerut un kilogram, am plătit, apoi am mers la cântarul de control, care ne-a indicat 900 de grame. Ne-am întors la doamna respectivă, aceeaşi care îi vânduse struguri bărbatului care a făcut sesizarea. Ne-a luat plasa cu roşii din mână şi a desfăcut cele două noduri pe care le făcuse.

Apoi a mers în spatele tarabei, unde cumpărătorul nu are vizibilitate. Cel mai probabil, a pus în plasă roşia pe care o scosese când cumpărasem, pentru că depăşea un kilogram. Culmea că acum plasa cântărea 1.03 kilograme. Femeia a cântărit plasa pe cântarul din faţa tarabei ei, care indica aceeaşi greutate ca al ei. Culmea că şi cântarul de control arăta aceeaşi cantitate ca pe cântarul ei, la a doua cântărire. E clar că, în spatele tarabei, acoperită de fructele şi legumele de pe tarabă, femeia ştie exact ce să facă pentru a rezolva instant problema oamenilor care îşi dau seama că sunt păcăliţi. Restul, care nu verifică, pleacă acasă cu o cantitate mai mică decât cea plătită.

La un kilogram de fasole eşti taxat cu 10%

O altă tarabă, un alt furt. Am vrut să cumpărăm un kilogram de fasole. Doamna de la tarabă avea mai multe pungi gata pregătite, în care susţinea că se află un kilogram de fasole. Am plătit 12 lei, apoi am mers la cântarul de probă. Surpriză: avem doar 900 de grame de fasole în pungă. Ne-am întors la comerciantă.

Aceasta ne-a spus că nu ştie aşa ceva şi că nu ea este proprietara tarabei de la care ne-a vândut, ci că i-a ţinut locul vecinei ei de tarabă. Am rugat-o să cântărească punga şi cântarul arăta 900 de grame. Aşadar, nu cântarul minţea, ci vânzătoarea pusese direct o cantitate mai mică de fasole în pungi. A desfăcut nodul făcut pungii şi a completat până la 1 kilogram, susţinând încă o dată că nu este taraba ei. Am rugat-o să mai cântărească şi alte pungi gata pregătite. Toate aveau 900 de grame. La scurt timp a apărut şi proprietara tarabei, căreia i-am cerut socoteală şi i-am spus că nu e drept să înşele oamenii. Frapant a fost că doamna a fost foarte deranjată şi a invocat tot felul de motive.

„Lasaţi-mă în pace cu ce e corect. Noi muncim, plătim o grămădă de bani la stat“, a spus doamna care înşela oamenii la cantitatea de fasole. Practic, fiecare cumpărător e taxat cu 10% din cantitate, în mod obligatoriu. Aşadar, fasolea costă, de fapt, 13,2 lei pe kilogram, în timp ce preţul afişat la tarabă este de 12 lei. Unii cumpărători care au fost martori atunci când ne-am întors la vânzătoarele care ne-au păcălit, confirmau că şi ei au fost păcăliţi de multe ori şi că este o practică veche. La o tarabă din cele trei locuri de unde am cumpărat, cantitatea a fost corectă. Este vorba despre o tarabă de la care am cumpărat pere şi căpşune, unde cantitatea a fost identică şi la cântarul de control.

Leul sub acoperire

O altă problemă din piaţă este afişarea preţurilor înşelătoare. De exemplu, la roşiile pe care le-am cumpărat, pe cartonul pe care era afişat preţul era scrisă cifra 7 foarte mare. Îţi dădea impresia că roşiile costă 7 lei. Însă, la o privire atentă, cu cifre foarte mici scria „99“. Aşadar, roşiile costau, de fapt, 7,99 de lei. Pentru bătrâni, în general, este mult mai greu să vadă cifrele scrise foarte mic şi au impresia că legumele sau fructele respective costă cu aproape 1 leu mai puţin decât costă în realitate. Şi nu era singura tarabă la care se practică afişarea unor astfel de preţuri.

Ce spun reprezentanţii pieţei

Reprezentanţii Pieţe şi Târguri se rezumă doar să spună că ei impun comercianţilor să folosească doar cântare verificate metrologic. De asemenea, spun că îi pot sancţiona pe comercianţi, însă că, datorită cântarelor de control, sesizările sunt foarte rare. „SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL le impune tuturor comercianţilor care îşi desfăşoară activitatea în pieţe să utilizeze doar cântare verificate metrologic, pe care să le etaleze la loc vizibil, astfel încât cumpărătorii să poată observa clar, pe afişaj, cantitatea cântărită. Mai mult decât atât, inspectorii din pieţe verifică periodic sau la sesizarea unor nereguli dacă sunt utilizate cântare verificate metrologic, interzicând folosirea celor care nu corespund prevederilor legale.

În cazul în care comercianţii nu dispun de astfel de cântare, avem noi. Sunt verificate metrologic şi le putem putem pune la dispoziţia lor, contracost, la tarifele aprobate de Consiliul Local. Mai mult, am instalat în fiecare piaţă, în funcţie de mărimea acesteia, între 1 şi 3 cântare de control, în ideea că fiecare persoană să poată să verifice greutatea produselor achiziţionate. Tocmai de aceea sesizările cu privire la înşelăciuni la cântar sunt destul de rare. Regulamentele de organizare şi funcţionare ale pieţelor, adoptate prin hotărâre de Consiliu Local, interzic folosirea cântarelor neverificate din punct de vedere metrologic, iar în cazul în care vreun cetăţean sesizează încălcarea acestei reglementări, putem aplica sancţiuni comercianţilor.

Aceste sancţiuni pornesc de la avertismentul scris şi pot merge până la interzicerea activităţii comerciale în toate pieţele Craiovei pe termen nelimitat. Regulamentele pieţelor, adoptate de Consiliul Local, ne permit, însă, sancţionarea comercianţilor numai în măsura în care fapta sesizată nu constituie infracţiune sau contravenţie“, au transmis reprezentanţii Pieţelor.

Cu alte cuvinte, oamenilor le rămâne la dispoziţie să apeleze la poliţie sau la ANPC. Probabil tocmai acesta este motivul pentru care comercianţii păcălesc oamenii în mod constant, pentru că nu prea există cumpărători care să cheme poliţia pentru sume de 1,2 sau 3 lei.