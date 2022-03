Un copil din Craiova a dispărut de acasă şi a ajuns la o cerşetoare

Marţi seara, 22 martie, pe site-urile de socializare a apărut un mesaj disperat legat de un copil de 9 ani din Craiova, care dispăruse de acasă. Mama acestuia a apelat la poliţie, iar mesajul de pe internet s-a răspândit cu foare mare rapiditate. Craiovenii s-au mobilizat, au distribuit masiv mesajul cu disparţia copilului, iar acest lucru a dus la găsirea lui. Băiatul ajunsese acasă la o cerşetoare.

Băiatul de 9 ani plecase de acasă marţi, în jurul orei 14.00, când mama sa i-a dat voie să iasă la joacă. După două ore, când a văzut că nu se mai întoarce acasă, femeia a plecat după el. „Marţi, la ora 14.00, m-a rugat să iasă pe afară, la joacă. L-am lăsat şi i-am spus să se întoarcă în două ore. Însă, în jurul orei 16.00, când am văzut că nu se întoarce am plecat după el. L-am căutat peste tot, la toate locurile de joacă din Craioviţa, m-am gândit că poate s-a rătăcit pentru că nu cunoaşte foarte bine cartierul. Am sunat câteva mămici ale colegilor de la şcoală, dar nu era nicăieri. Îmi era greu să cred că se întâmplă aşa ceva pentru că el este un copil foarte descurcăreţ, face cumpărături singur, iese afară“, a povestit mama băiatului.



După ce a văzut că nu reuşeşte să îl găsească niciunde, mama a mers la poliţie. De asemenea, o rudă a publicat pe reţelele sociale o fotografie cu copilul şi a spus că a dispărut. Poliţia a început să îl caute, iar mama a rămas la secţia de poliţie aşteptând veşti despre micuţ. „Poliţia a fost foarte deschisă, a început imediat căutările. Şi pe Facebook fotografia s-a distribuit foarte mult. La un moment dat, cineva a comentat la postare faptul că a văzut copilul şi că el era în compania unei doamne care cerşeşte în Craioviţa şi care locuieşte la Işalniţa“, a mai povestit mama băiatului.

De ce ar fi fugit copilul de acasă

Ionela Vaşcu, mama băiatului, spune că micuţul nu avea motive serioase să plece de acasă, dar că era pedepsit să nu folosească telefonul mobil fiindcă nu se ocupa foarte bine de şcoală. „Nu am de ce să mă feresc să spun. Copilul era pedepsit, timp de două săptămâni, să nu folosească telefonul mobil. Nu era atent la şcoală, nu prea îşi făcea temele. L-am certat şi i-am spus că nu are voie cu telefonul două săptămâni şi că trebuie să înveţe mai bine. Cred că orice mamă face acest lucru, atunci când e nevoie. Era deja a doua săptămână în care nu folosea telefonul. Dar nu a dat semne că ar vrea să facă aşa ceva. I-am dat voie să iasă la joacă, dar nu mă aşteptam să facă aşa ceva“, a mai spus Ionela Vaşcu.

A ajuns acasă la o cerşetoare din Işalniţa

Copilul a fost găsit de poliţie la Işalniţa, la locuinţa unei femei care practică cerşetoria în Craiova. Aşadar, informaţiile primite de la bărbatul de pe Facebook i-au condus la băiat.

„Un bărbat ne-a transmis pe Facebook că l-a văzut cu o femeie care cerşea cu un bebeluş în braţe în Craioviţa. Probabil copilul meu s-a dus la ea să îi dea bani că aşa face mereu când vede astfel de oameni. Apoi probabil au intrat în vorbă şi nu ştiu ce i-ar fi putut spune. La un moment dat, am înţeles că bărbatul s-a dus la ei, l-a întrebat pe copil ce e cu el, că e îngrijit şi curat şi l-a întrebat unde sunt părinţii lui. Femeia aceea s-ar fi speriat, a luat-o la fugă şi copilul meu s-a dus după ea. Încă o chestiune care cred că l-a atras a fost că ea s-a urcat în tramvai şi el era foarte curios să se plimbe cu tramvaiul. Aşa a ajuns cu ea la Işalniţa“, a mai spus mama copilului.

Mama nu a depus plângere împotriva femeii din Işalniţa

În jurul orei 21.00, copilul a fost adus la secţia de poliţie unde mama îl aştepta. Au urmat câteva ore de audieri, iar în jurul orei 01.30 copilul a ajuns, în sfârşit, acasă, alături de mamă.

„Nu am depus plângere împotriva femeii. Copilul a spus că el s-a dus cu ea de bună voie, că nu i-a făcut niciun rău. Până la urmă, i se putea întâmpla orice dacă era singur prin oraş. Mă gândesc că a fost mai bine că l-a luat cu ea. Când l-au adus poliţiştii era foarte murdar şi mi-a zis că a mâncat o pungă de chipsuri. Tot ce vreau acum este să încerc să văd ce a fost în căpşorul lui de a făcut aşa ceva. O să îl las încet, nu o să îl cert. Numai aşa pot să îl fac să îmi povestească şi să văd exact unde e problema ca să o pot rezolva. Nu doresc nimănui să trească prin ce am trecut eu, se putea întâmpla orice“, a mai povestit Ionela Vaşcu.

