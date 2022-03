Locuri de muncă vacante în judeţul Dolj și în rețeaua EURES

În evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj sunt disponibile 180 locuri de muncă.

Din cele 180 locuri de muncă vacante, 25 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generala, director vânzari, farmacist, inginer constructii civile, industriale si agricole, inginer de sistem în informatica, inginer electromecanic, operator calculator electronic si retele, programator, etc), 110 pentru persoanele cu studii profesionale/liceale/postliceale (agent de securitate, agent de turism, agent de vânzari, asistent personal al persoanei cu handicap grav, bucatar, casier, conducator auto transport rutier de persoane, confectioner tâmplarie din aluminiu si mase plastice, contabil, dulgher (exclusiv restaurator), electrician în constructii, electromecanic auto, gestionar depozit, florar-decorator, etc), restul locurilor de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (ambalator manual, ajutor bucatar, asistent manager, electrician de întretinere si reparatii, lucrator comercial, manipulant marfuri, muncitor necalificat în industria confectiilor, paznic, plasator etc.).

Oferta locurilor de muncă vacante la nivel judeţului Dolj este actualizată, în timp real, pe www.anofm.ro/AJOFM Dolj și poate fi accesată în secțiunea Persoane fizice / Locuri de Muncă Vacante.

674 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Angajatorii din Spațiul Economic European oferă, prin intermediul rețelei EURES România,983 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Norvegia – 85 locuri de muncă pentru: muncitor piscicol, Mecanic biciclete, schelar, Mecanic auto,

Malta – 2 locuri de munca pentru: Inginer de sistem in informatica,

Germania – 253 locuri de muncă pentru: Tehnician dentar, Taietor de carne si lucrator in productie,

Olanda – 65 locuri de muncă pentru: fizioterapeut, conducator auto transport rutier de marfuri, electrician in industria petrochimica, sudor, electrician in constructii, muncitor, lucrator in pepiniera, Culegator capsuni,

Polonia – 12 locuri de munca pentru: Lacuitor/vopsitor, Strungar/frezor, Sudor MIG/MAG sau gaz, LACATUS, OPERATOR CNC,

Finlanda – 57 locuri de munca pentru: lucrator in ferma de vite de carne, personal curatenie, lucrator in metal/ sudor, mecanic caroserie auto, muncitor asamblare – industria tehnologica,

Elvetia – un loc de munca pentru: chirurg plastician,

Franta – 34 locuri de munca pentru: Culegator sparanghel, muncitor in agricultura (culegatori de capsuni si mazare), Tehnician controlul calitatii, Tehnician de producție în industria farmaceutică, Farmacist, Sudor, Mecanic utilaje agricole,

Danemarca – 165 locuri de munca pentru: Lucratori in agricultura – culegatori de mazare in Danemarca, Lucratori in agricultura – culegatori de mazare in Portugalia,

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES