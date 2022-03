Adina Popescu, poliţista care vrea să facă din elevi oameni de bine ai societăţii

O tânăra poliţistă de 31 de ani, din Craiova, este Şefa Biroului pentru Siguranţă Şcolară. Inspectorul Adina Popescu este una dintre tinerele poliţişte care îşi iubesc meseria şi care se descurcă cu brio într-o lume despre care mulţi cred că este a bărbaţilor. A devenit poliţistă în 2013. De atunci a lucrat la Rutieră, la Ordine Publică, iar acum se ocupă de mediul şcolar pentru a preveni cazurile de violenţă care au crescut îngrijorător în ultimii ani.

Adina nu a visat de când era mică să devină poliţist, însă acum iubeşte atât de mult această meserie încât nu s-ar vedea niciodată să renunţe la ceea ce face. „Am absolvit Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza din Bucureşti în 2013. Pentru că eu nu am avut în familie poliţişti, nu am avut astfel de exemple, nu pot spune că mi-am dorit de mică să fac acest lucru. Însă în liceu, prin clasa a 11-a, aveam colegi care îşi doreau să dea la Academie. Am vorbit cu ei, m-am interesat mai mult despre acest domeniu şi despre ce presupune examenul şi am decis să încerc şi eu. Ei mi-au insuflat acest gând de a da la Poliţie. Iar acum pot spune că iubesc ceea ce fac, nu ştiu dacă ar fi existat ceva ce mi-ar fi plăcut mai mult“, a povestit Adina Popescu.

Regulile stricte, trăsătură de familie

Tânăra poliţistă spune că integrarea la Academie a fost destul de uşoară pentru că părinţii au crescut-o după anumite reguli. „Un lucru imporatant care a venit din familia mea este acela că am fost crescută după anumite reguli mai stricte, am fost învăţată să fiu responsabilă, să fiu corectă. De asemenea, acest lucru m-a ajutat mult să mă adaptez regulilor din cadrul Academiei. Nu mi s-a părut greu să fac faţă în cadrul acelui mediu organizat. Îmi aduc aminte că atunci când ne pregăteam să depunem jurământul ne-au dus într-o tabără de pregătire. Acolo am făcut trei săptămâni de instrucţie militară. Colegii mă întrebau dacă nu mi se pare greu, iar eu le spuneam că îmi place. Părinţii au fost foarte mândri de mine că am reuşit şi mereu m-au încurajat“, a mai spus Adina.

„Şoferii pe care îi opream vorbeau foarte frumos“

Devenită poliţist, Adina dădea pentru prima dată piept cu greutăţile. A fost nevoită să plece departe de părinţi şi de casă pentru a-şi urma meseria. Nu a trecut mult timp, iar responsabilitatea pe care o primise începea să îi placă şi să o determine să continue. „Când am terminat Academia, am fost repartizată într-un alt judeţ, în Ialomiţa, Municipiul Slobozia. La început, impactul a fost destul de mare. M-am văzut nevoită să locuiesc singură pentru prima dată în viaţă, departe de casă. A trebuit să îmi caut chirie, să mă descurc singură şi să merg la serviciu în fiecare zi. Dar în acelaşi timp mi-am dat seama că trebuie să fiu responsabilă pentru viaţa mea şi a început să îmi placă. Atunci eram la Poliţia Rutieră, mergeam în teren. Pot spune că a fost o perioadă frumoasă, nu m-am lovit absolut deloc de momente neplăcute. Din contră, şoferii pe care îi opream vorbeau foarte frumos, chiar ţineau cont de faptul că sunt femeie. Nu am avut parte de evenimente urâte, totul a decurs foarte bine“, a mai spus Adina Popescu.

„Nu m-am simţit niciodată marginalizată“

În 2020, tânăra s-a întors acasă şi a început să lucreze în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj. La început a lucrat pe Ordine Publică, iar din septembrie 2020 s-a implicat în crearea Biroului de Siguranţă Şcolară, pe care acum îl conduce. „De când lucrez în domeniu nu m-am simţit niciodată marginalizată. Colegii m-au ajutat întotdeauna când am avut nevoie. Eu sunt de părere că o echipă de poliţişti alcătuită dintr-o femeie şi un bărbat este una foarte bună. Femeile sunt mai organizate, mai tipicare, iar bărbaţii sunt de acţiune. O astfel de echipă se completează foarte bine. Biroul Siguranţă Şcolară s-a înfiinţat în septembrie 2020. Eu, alături de alte trei fete am format Biroul, am luat totul de la zero. Am colaborat foarte bine cu Inspectoratul Şcolar Judeţean pentru a face o bază de date cu toate unităţile de învăţământ de pe raza întregului judeţ Dolj. Noi vrem ca elevii, studenţii şi profesorii să fie în siguranţă.

Decizia înfiinţării acestui Birou a venit pentru că siguranţa şcolară reprezintă o prioritate a Poliţiei Române de câţiva ani buni. Ştim cu toţii că fenomenul de violenţă în şcoli a crescut foarte mult în ultimii ani. Noi vrem să prevenim acest lucru. Dacă intervenim la timp, dacă mergem în rândul elevilor şi stăm de vorbă cu ei, credem că vor înţelege că violenţa nu duce la nimic bun. Un aspect important care a făcut ca fenomenul de bullying să crească a fost pandemia. Am observat că s-a schimbat comportamentul copiilor, care au depăşit destul de greu perioada aceea în care au fost nevoiţi să petreacă foare multă vreme în casă. Noi ne bazăm foarte mult pe prevenţie, încercăm pe cât posibil să nu existe astfel de evenimente. Însă, atunci când este cazul mergem şi pe combatere“, a mai spus Adina.

Iubeşte întâlnirile cu copiii

Tânăra poliţistă se implică foarte mult în activităţile cu copiii. Spune că dorinţa ei principală este aceea ca elevii să vadă în ei nişte prieteni, cărora să le povestească dacă păţesc ceva rău. „În general, copiii cu care interacţionăm sunt foarte curioşi, ne pun tot felul de întrebăm . Pentru noi este o adevărată plăcere să ne întâlnim cu ei, să stăm de vorbă. Chiar acum organizăm un concurs în cadrul căruia i-am încurajat pe elevi să creeze un afiş şi un filmuleţ în care să transmită mesaje împotriva violenţei de orice tip. Au fost foarte încântaţi şi dornici să participe! Prin acţiunile pe care le facem vrem să înţeleagă că noi suntem prietenii lor, suntem aproape de ei. Le transmitem mereu să ne spună dacă este ceva sau cineva care îi deranjează pentru a putea rezolva prin comunicare. Nu ne dorim să se ajungă la situaţii în care un copil să refuze să mai meargă la şcoală de teamă“, a mai spus aceasta.

Ce se întâmplă atunci când elevii ajung la violenţă?

Din păcate, există şi situaţii în care se ajunge ca pe numele elevilor să se facă dosare penale şi aceştia să ajungă la Centrul de Reeducare. „În cazul în care se ajunge la situaţia în care un elev care are peste 14 ani este violent cu colegii, se deschide dosar penal. În funcţie de cât este de gravă fapta, se poate ajunge la o măsură educativă privativă sau neprivativă de libertate. Deci poate să ajungă la Centrul de Reeducare. În cazul măsurii neprivative de libertate, elevul va fi asistat zilnic. Va fi consemnat la sfârşit de săptămână, va avea un anumit program de activităţi pe care va trebui să le respecte. De asemenea, trebuie să meargă zilnic la şcoală şi să nu mai intre în contact cu victima.

Elevii care au fost victime ale violenţei sunt ajutaţi pentru reintegrare, să nu rămână cu anumite sechele. Aici, în mijlocul copiilor, mă regăsesc cel mai mult. Este domeniul care îmi place cel mai mult. Ştiu că prin activitatea noastră, le conturăm, atât cât putem, comportamentul viitor în societate. Acest lucru este foarte important, să fie oameni de bine. În anumite cazuri, avem întâlniri şi cu părinţii, facem consiliere. Am încercat să prevenim pentru viitor ca un elev să comită infracţiuni cu violenţă. O mare problemă de care ne lovim este lipsa de implicare a părinţilor. Însă, încercăm să îi îndrumăm cât de mult putem“, a menţionat poliţista.

„Poliţia nu este, neapărat, o lume a bărbaţilor“

Adina le încurajează pe tinerele care îşi doresc o carieră în poliţie să îşi urmeze visul, să nu fie temătoare sau să creadă că nu vor face faţă rigorilor. „Le transmit să aibă încredere în ele, să urmeze exact drumul pe care şi-l doresc. Poliţia nu este, neapărat, o lume a bărbaţilor. Dacă îţi faci treaba, dacă îţi place meseria şi eşti implicată, nimeni nu te va marginaliza. Şi noi, femeile, putem fi poliţişte!“, a încheiat Adina Popescu.

