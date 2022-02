Un loc de veci, motiv de dispută între fostul preot din Drăgoteşti şi un sătean

Un doljean care locuieşte acum în Italia s-a întors acasă, în comuna Drăgoteşti, revoltat că o parte din locul de veci al părinţilor săi ar fi fost vândut de fostul preot al comunei. După ce a avut mai multe discuţii cu fostul preot, Florică Tuţă a apelat la Mitropolia Oltenia. Fostul preot susţine că el nu a greşit cu nimic. Însă, o comisie a Mitropoliei a soluţionat coflictul în favoarea bărbatului care a depus sesizarea.

Florică Tuţă spune că este inadmisibil ca preotul care a slujit comuna să vândă anumite locuri de veci din apropierea locului unde îi sunt înmormântaţi părinţii şi să distrugă o parte din mormintele acestora.

„Este vorba despre fostul preot din comuna noastră, Mircea Irimia. El a decis să vândă locul de veci unde sunt înmormântaţi părinţii mei, fără nici un fel de aprobare. Pur şi simplu, în urmă cu câteva zile a murit cineva şi el a vândut o parte din locul de veci. Adică a vândut două locuri de veci şi a intrat cu suprafaţa lor pe locul de veci al părinţilor mei.

S-a săpat acolo, a căzut crucea părinţilor mei. Nu m-a întrebat nimeni, nimic. El acum nu mai e preot în comuna noastră, este fiul dumnealui. Nu ştiu cu ce drept a vândut el locul de veci. Nu se poate aşa ceva! Am venit special din Italia pentru acest lucru. Luni am aflat ce a făcut, marţi am luat avionul să vin acasă. Eu refuz să îmi dezgrop părinţii. Pentru mine o să îmi cumpăr alt loc de veci. Nu vreau să fie dezgropaţi nici atunci când eu nu o să mai fiu“, a povestit Florică Tuţă.



Bărbatul susţine că au avut loc mai mult discuţii între el şi fostul preot, însă nu au ajuns la înţelegere, aşa că a depus plângere la Mitropolia Olteniei. Joi o comisie în cimitirul din comuna Drăgoteşti.

Fostul preotul spune că nu are nicio vină

Fostul preot din comună, cel acuzat că ar fi vândut o parte din locul de veci al părinţilor lui Florică Tuţă, spune că preoţii din comisie i-au dat dreptate şi că problema s-ar fi rezolvat. Întrebat de ce se mai ocupă de vânzarea locurilor de veci, chiar dacă nu mai este preot, acesta a spus că îşi ajută fiul, în prezent preot al comunei.

„Din punctul meu de vedere problema s-a încheiat. Domnul care a făcut sesizarea nu a avut dreptate, comisia nu i-a dat dreptate. El are doar 43 de ani, nu are de unde să ştie cum sunt locurile de veci în cimitir. Eu am adus o femeie de 90 de ani din comună la faţa locului, care a confirmat şi ea că am dreptate. Nu e adevărat că i-am deranjat locul de veci al părinţilor. Nu s-a întâmplat nimic. Comisia a scris în procesul verbal acest lucru. Deci nu există niciun conflict, lucrurile sunt rezolvate“, a declarat fostul preot Mircea Irimia.

L-am mai întrebat pe fostul preot cu cât a vândut cele două locuri de veci, a căror suprafaţă susţine Florică Tuţă că i-ar afecta locul de veci al părinţilor. „Doamnă, eu am probleme cu inima, nu vreau să discut despre cât au costat locurile de veci. Am tăiat chitanţă şi s-au vândut cu cât se vând la toată lumea“, a spus fostul preot.

După mai multe insistenţe, acesta ne-a spus că un loc de veci s-a vândut cu 200 de lei şi că a tăiat chitanţă.

Florică Tuţă susţine contrariul

După ce comisia de la Mitropolie a mers în comuna Drăgoteşti, Florică Tuţă a susţinut că aceasta i-a dat lui dreptate. De asemenea, că s-a decis că nimeni nu se poate atinge de mormintele părinţilor săi. „Au venit preoţii din comisie. Au consemnat în procesul verbal că nu s-a procedat cum a trebuit şi că nimeni nu are voie să se atingă de locurile de veci ale părinţilor mei. Nu ştiu dacă îi vor da vreo sancţiune fostului preot. Dar acum ma întreb cine va reface ceea ce mi-au distrus acolo. Multe pietre care înconjurau mormântul au fost aruncate. E un morman de pămân acolo şi crucea a căzut“, a mai spus Florică Tuţă.

Conflictul, stins de Mitropolie

Gazeta de Sud a întrebat Mitropolia Oltenia care au fost, de fapt, concluziile comisiei carea a mers la Drăgoteşti. Reprezentantul Mitropoliei a ocolit să spună că cineva ar fi fost vinovat pentru conflict. Însă, a transmis că lucrurile s-au remediat. „Părintele protopop Grigore Vulcănescu a mers la faţa locului, s-a discutat problema şi lucrurile s-au rezolvat. Nu putem să spunem că a fost cineva de vină, neapărat. Mai degrabă, situaţia a fost confuză. Iar noi ne-am dorit să se rezolve pe cale amiabilă. Noi nu putem împărţi dreptatea. Probabil nici preotul nu a ştiut foarte bine să gestioneze situaţia. Nu a existat niciun fel de sancţiune pentru preot. Pedepsele sunt, de obicei, ultima soluţie. Aici nu a fot cazul pentru că s-au înţeles într-un final în favoarea domnului care a făcut sesizarea“, a declarat Ioniţă Apostolache, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Oltenia.