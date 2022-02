A scos pechinezul în faţa blocului şi a primit amendă de 2.000 de lei

Un tânăr din Craiova a avut parte de o experienţă foarte neplăcută cu Poliţia Locală, care l-a amendat cu 2.000 de lei pentru că şi-a scos pechinezul în faţa blocului fără să îl ţină în lesă.

Potrivit craioveanului Bogdan Botea, întâmplarea a avut loc la ora 07.00 dimineaţa, când se afla cu animalul de companie, o corcitură de pechinez, în grădina din faţa blocului de pe strada Nicolae Iorga, cartierul craiovean Rovine. La scurt, patru poliţişti locali au venit cu maşina, cu girofarurile aprinse. Aceştia i-au spus că nu are voie cu câinele fără lesă şi au verificat dacă are pungi pentru nevoile fiziologice ale câinelui. Apoi l-au anunţat că va primi o amendă de 500 de lei. De asemenea, i-au transmis să vină la secţie pentru a semna procesul verbal. Cu toate că tânărul a insistat că este o nedreptate şi că i se poate da un avertisment, acesta a fost avut parte de o surpriză şi mai neplăcută. S-a trezit, până la urmă, cu o amendă de 2.000 de lei.

Redăm, mai jos, întâmplarea, povestită de tânărul Bogdan Botea pe reţelele sociale:

„Fiind cu câinele în ţarcul din faţa blocului unde locuiesc, văd cum se apropie o maşină de la poliţia locală şi porneşte girofarurile.

Cine e infractorul? Câinele meu, Otto!

Cu maşina în staţia de autobuz, pe avarii şi chitiţi pe treabă, că doar era ora 7 dimineaţa. Se dau jos patru angajaţi ai Poliţiei Locale şi mă strigă să vin la ei.

Eu crezând că sunt cumva martor la vreun eveniment cu urmăriri de maşini, furturi sau alte cazuri grele m-am dus ca să ajut.

Din cei patru poliţişti de lângă mine, unul întreabă:Ştiţi ce aţi făcut?

Eu mirat, dau din umeri…

Săptămâna trecută s-a dat o lege, care a fost anunţată pe Facebook, ca să nu mai fie câini fără lesă pe domeniul public. O să vă dăm amendă.

Eu mă uitam la Otto şi nu înţelegeam dacă este campanie de informare sau chiar vorbesc serios.

Pungi aveţi?

Arăt sacii menajeri.

Fă-i poză la pungi să avem (zice altul).

Da, aveţi pungi, ţineţi mână întinsă să le fac o poză. Haideţi la maşină să daţi datele!

Am crezut iniţial că voi primi o avertizare scrisă ca să rămână în sistem. Dacă până acum nu au vorbit toţi, ei bine la maşină am avut de-a face cu „şeful” găştii. Mi-a zis scurt: Amenda de 500 lei în 15 zile pentru că nu e în lesă.

Este în ţarc, ţarcul închis, este un pechinez… nu un rotwailer. O lege dată de o săptămână se merge mai întâi pe prevenţie, nu pe contravenţie.

„Nu discut. Vino la secţie într-o jumătate de oră să semnezi amenda“



Uitându-se lung la mine îmi zice: Nu discut. Vino la secţie într-o jumătate de oră să semnezi amenda că altfel ţi-o trimit prin poştă.

Nu înţeleg de ce mă amendaţi pentru o lege anunţată pe Facebook. Trebuia anunţat la asociaţie, la scările blocului puse afişe şi alte forme de înştiinţare, pentru că nu toata lumea are Facebook sau timp de Facebook.

Nu înţelegi că nu discut? Vii la secţie sau îţi trimit amenda prin poştă.

Las bestia acasă şi mă duc la secţia de poliţie, care e la mine pe stradă.

Ajuns acolo, încerc sa le explic, raţional, fără injurii, că Otto nu e câine periculos şi că măcar să îmi schimbe amenda în avertisment şi voi fi mai atent pe viitor. Amenda de 500 lei mi se pare ridicolă în situaţia asta. Rolul poliţiei ar trebui să fie prevenţia, nu contraventia, dar degeaba discutam.

Vă înţeleg, spune unul dintre ei. Am şi eu câine şi sunt de acord cu dumneavoastră, dar asta e – legea e lege. 500 lei amendă.

Amenda s-a mărit la 2.000 de lei

Aşteptaţi afară (adică în afara sediului de poliţie, în frig) până când vă scriem amenda.

Am aşteptat pe holul secţiei, că doar nu era să stau în frig. Apoi am fost chemat înăuntru, unde aflu că amenda s-a mărit la 2.000 lei şi replica a fost pe măsură:

Am făcut o greşeală, am completat greşit procesul verbal şi am trecut 2.000 lei.

Păi şi nu îl modificaţi?

Nu se poate modifica, ce crezi că aici ne batem joc de acte?

Păi şi ce aţi trecut acum în procesul verbal?

Hai, vino-ncoa, să îţi arăt! Voiam să îţi dau că nu ai avut pungi. Dar daca tot vrei avertisment, lasă că îţi dau 2.000 lei, cât e pentru lesă. Să ştii că daca nu aveai pungile la tine primeai 3.000 lei amenda, cumulat“, a povestit Bogdan Botea.

Va contesta amenda în instanţă

Tânărul din Craiova s-a văzut, apoi, nevoit să semneze procesul verbal. Dar a menţionat că va contesta amenda în instanţă. „Uitându-mă la ei, mi-am dat seama că am de-a face cu oameni răi, cu oameni care îşi bat joc de cetăţeni şi fac abuzuri doar pentru bunul plac. Am semnat procesul verbal, cu menţiunea că voi contesta în instanţă. Am vorbit deja cu un avocat pentru că e incredibil ce s-a întâmplat. Amendă de 2.000 de lei nu primeşti nici dacă faci o chestie mult mai gravă. Este un mare abuz“, a mai spus Bogdan Botea.

În afară e vopsit gardul, înăuntru poate…excesul de zel?

În urmă cu câteva zile, chiar pe pagina de Facebook a Poliţiei Locale Craiova, instituţia se lăuda cât de drăguţi sunt poliţiştii locali cu craiovenii şi descria cum desfăşoară o „amplă campanie preventivă şi de informare pentru stăpânii de animale de companie.

„Polițiștii locali desfășoară o amplă campanie preventivă și de informare pe întreaga rază a municipiului Craiova, cu scopul informării posesorilor de animale de companie, pe care le plimbă pe domeniul public, asupra obligațiilor ce trebuie să le respecte.

Astfel, conform Legii nr. 273/2020 și Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 107/2021 (regulamentul de gospodărire), posesorii de animale de companie au obligația să dețină asupra lor materiale necesare de curățenie (pungi și/sau mănuși de unica folosință) și să curețe domeniul public de dejecțiile provenite de la animale. De asemenea, animalele de companie vor fi plimbate pe domeniul public (cu excepția locurilor unde sunt dispuse măsuri de interzicere – exemplu: Gradina Botanică), obligatoriu, în lesă, iar câinii ce fac parte din categoria periculoși sau de luptă, se folosește și botnița. Nerespectarea acestor prevederi legale se sancționează cu amenzi contravenționale de până la 2.000 lei.



Acțiunile preventive și de informare desfășurate în această perioadă constau în discuțiile directe avute de polițiștii locali cu posesorii de animale de companie, nefiind aplicate măsuri coercitive. Facem precizarea că, începând cu data de 07 februarie 2022, se va trece la aplicarea măsurilor legale pentru cetățenii ce plimbă animalele de companie pe domeniul public și încalcă prevederile impuse de actele normative în vigoare“, a scris Poliţia Locală pe Facebook, pe 3 februarie.

Procesul verbal face referire la o Hotărâre veche

Interesant este că pe procesul verbal făcut pe numele lui Bogdan Botea, scrie că a fost amendat pentru fapte prevăzute de art.67, lit a), din HCL 108/2014. Însă, această hotărâre nu mai este în vigoare, chiar dacă prevedea interzicerea plimbării câinilor pe domeniul public fără lesă. Hotărârea în vigoare, care prevede această regulă pentru proprietarii câinilor, este HCL 107/2021. Acest lucru a fost precizat şi de Poliţia Locală, în postarea de pe Facebook. Cu toate acestea, poliţiştii locali care l-au amendat pe Bogdan au menţionat o Hotărâre mult mai veche în procesul verbal. De asemenea, este greu de înţeles de ce pentru o Hotărâre de Consiliu Local care a intrat în vigoare în martie, anul trecut, poliţiştii locali au făcut campanie abia în februarie anul acesta. Apoi au trecut imediat la sancţiuni.

Gazeta de Sud a încercat să ia legătura cu reprezentanţii Poliţiei Locale, însă aceştia nu răspund. De asemenea, am trimis o solicitare scrisă către instituţie.

Ce spune HCL 107/2021

Art.26., litera d) din HCL 107/2021 spune că se constituie contravenţie „plimbarea câinilor de companie pe domeniul public/privat al Municipiului Craiova, fără lesă, iar cei periculoşi fără botniţă şi lesă. De asemenea, litera E) spune că se sancţionează „plimbarea pe domeniul domeniul public/privat al Municipiului Craiova a animalelor de companie, fară ca proprietarii acestora să dispună de materiale necesare de curățenie (pungă de unică folosință, mănuși de unică folosință, etc) pentru și necurăţarea locului de dejecţiilor provenite de la animale“. Litera f) spune că se constituie contravenţie „plimbarea animalelor de companie de talie mică, mijlocie şi mare în parcuri/grădini publice semnalizate corespunzător cu indicatoare „Accesul animalelor interzis” și în incinta locurilor de joacă special amenajate“.

La Art.32.(1) al aceleiaşi legi, se specifică cuantumul amenzilor. Astfel, legea spune că „persoanele fizice se sancționează după cum urmează: c)amendă cuprinsă între 1000 – 2000 lei pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute de art. art. 26“. De asemenea, la litera d) se specifică o amendă cuprinsă între 1500 – 2.500 lei pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute de mai multe articole, inclusiv art. 26.