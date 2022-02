S-a surpat o porțiune din asfaltul nou turnat pe o stradă din Craiova

Strada Vânători de Munte din Craiova, recent asfaltată, a început să se surpe. Asfaltul s-a lăsat destul de mult pe o porțiune, cu tot cu bordură, semn că lucrările sunt de o „calitate ireproșabilă“.



Un craiovean a sesizat faptul că pe strada Vânători de Munte, din cartierul craiovean Veterani, o bucată destul de mare din asfalt s-a lăsat foarte mult, cu tot cu bucățile de bordură. În zona aceea se vede că asfaltul este turnat recent. Strada s-ar putea numi modernizată, iar pe ea ar trebui să se circule foarte bine. Numai că probleme deja au început să apară, cel mai probabil din cauza lucrării prost realizate.

„Mă plimbam cu bicicleta pe strada Vânători de Munte, pentru că stau în apropiere, și am văzut că asfaltul s-a lăsat destul de rău. Am făcut fotografii, am trimis sesizare către primărie. E păcat că s-a turnat asfalt de curând. Pare că lucrările au fost făcute de mântuială. Azi (n.r. marți) am auzit că s-ar fi trimis o echipă acolo, care s-a apucat să spargă. Chiar și așa, nu mi se pare deloc normal să se întâmple asa ceva cu un asfalt turnat atât de recent. În plus , asfaltul s-a lăsat exact pe lângă bordură, cu tot cu aceasta. Deci nu prea pot să cred că ar fi de la greutatea mașinilor, mai ales că pe această stradă nu este circulație intensă”, a spus Matei Ștefan, craioveanul care a sesizat problema.

După ce bărbatul a trimis primăriei fotografiile și le-a publicat și pe o rețea de socializare, în zonă s-a trimis ieri (n.r. marți) o echipă de muncitori care să remedieze situația. Aceștia au început treaba, însă tot rămâne întrebarea: de ce există asemenea probleme cu un asfalt care a fost turnat de curând?

Ce spune primăria

Primăria Craiova dă vina pe firmele care au introdus utilități pentru cetățenii din zona respectivă. Aceștia nu ar fi făcut lucrările așa cum trebuia. „Lucrările de asfaltare a străzii Vânători de Munte au demarat anul trecut. La mijlocul lunii octombrie 2021 s-a turnat primul strat de asfalt. În timpul lucrărilor, când amplasamentul era deja predat la constructor, unii dintre proprietarii de pe strada respectivă au dorit să-și facă branșamente la utilități. Acestea au fost realizate de către terți lucrători. În acest moment se fac verificări, iar remedierile vor fi făcute pe cheltuiala celor care au efectuat lucrări neconforme. La final, va fi turnat ultimul strat de asfalt unitar“, au precizat reprezentanții municipalității, pentru GdS.

1 de 4

Și o porțiune din Strada Plopului, surpată imediat după asfaltare

În Craiova, surparea asfaltului nou nu este o situație nemaiîntâlnită. Pe Strada Plopului, spre exemplu, s-a întâmplat același lucru, anul trecut. O porțiune din asfaltul turnat pe aceasta a început să se lase, la scurt timp după ce lucrările au fost finalizate. Lucrările de pe strada Plopului au înghițit 2,2 milioane de lei. La vremea respectivă, constructorul Erbașu SA a dat vina pe canalizare. Apoi a trimis o echipă care să refacă porțiunea de asfalt surpată.

Situația de pe Strada Râului, trasă la indigo

Nici Strada Râului nu a fost străină de astfel de probleme, în anul 2018, după ce au fost finalizate lucrările. În mai multe zone asfaltul s-a lăsat, s-a crăpat, gurile de canal au coborât și ele destul de mult. Aici lucrările au fost făcute de Tel Drum SA și au costat 8,9 milioane de euro. Chiar dacă lucrările erau în garanție la vremea respectivă, firma constructoare nu a vrut să își recunoască vina și a transmis primăriei că acele defecțiuni nu fac obiectul garanției.