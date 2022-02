Un bărbat mort de 22 de ani, somat să plătească impozitul la casă

Direcția de Impozite și Taxe Craiova a trimis, pe numele unui bărbat mort din anul 2000, decizie de impunere pentru plata impozitului la apartamentul pe care l-a avut cu soția.

Nicolița Dinu, soția bărbatului decedat, a primit, în 2021, o decizie de impunere a impozitului pe apartament, calculată din 2016. Decizia era trimisă pe numele soțului acesteia, Vasile Dinu, care a murit din anul 2000. Ciudat este că impozitul este calculat din anul 2016, adică la 16 ani distanță de la data la care bărbatul și-a pierdut viața. Femeia este încadrată în gradul I de handicap. Aceasta spune că nu își explică de ce Direcția de Impozite și Taxe Craiova îi impune să plătească 377 de lei plus penalități dacă soțul este mort de 22 de ani, iar ea, din cauza handicapului de gradul I este scutită de la plata impozitului.

„Dacă nu am banii să plătesc, se descurcă ei, îmi pun poprire pe pensie“

Nicolița Dinu nu mai are liniște de când a primit decizia de impunere de la Taxe și Impozite. Chiar dacă nu este vorba despre o sumă foarte mare, femeia spune că pentru ea ar fi un efort mare să plătească această sumă de bani.

„Soțul meu a fost primar în comuna Drăgotești. În anul 2000 s-a stins din viața, după o luptă grea cu cancerul osos. Eu nu am făcut succesiunea. Am avut o mulțime de probleme de sănătate, am stat foarte mult prin spitale, sunt operată de Parkinson. Am făcut deja șapte operații. Mi-a fost imposibil să mă ocup să fac succesiunea. Nu pot să umblu după acte și după tot ce este necesar. Anul trecut, în septembrie, am primit decizie de impunere de la taxe și impozite. Era pe numele soțului și spune că are de plătit 377 de lei plus penalități. Am rămas șocată.

Eu am depus, de mai multe ori, la Taxe și Impozite, la Piața Centrală, certificatul lui de deces și certificatul meu de handicap. Dar văd că din 2016 au început să îmi calculeze acest impozit și nu știu cum este posibil, mai ales pe numele soțului. Eu am handicap de gradul I, sunt scutită de impozitul pe clădiri, el a murit. Cum să ne impoziteze? Am sunat la Direcția de Impozite și Taxe și o doamnă mi-a vorbit foarte urât. Mi-a zis că dacă nu am banii să plătesc, se descurcă ei, îmi pun poprire pe pensie. Deci nu m-a lămurit de ce mi-au trimis această decizie de impunere.

În plus, pe această decizie de impunere, domiciliul soțului apare că este în Craiova. El fiind primar la Drăgotești avea domiciului acolo, chiar și pe certificatul de deces scrie acest lucru, iar certificatul eu l-am depus la ei. Ori nu l-au luat în seamă, ori chiar nu îmi explic ce se întâmplă. Când am văzut plicul pe numele soțului chiar am zis: Uite, măi, mi-au înviat ăștea soțul“, a povestit Nicolița Dinu.

Direcția de Impozite are telefonul pe modul „ocupat“

GdS a încercat să găsească o explicație pentru această situație. Reprezentanții Direcției de Impozite și Taxe s-au arătat foarte „deschiși” să rezolve problema femeii.

Directorul instituției, Elena Bonescu, a spus că se află în concediu și ne-a sugerat să sunăm la secretariat și să cerem să fim direcționați către directoarea adjunctă. Zis și făcut. Însă, secretara ne-a direcționat, de fapt, către contabilitate. Angajata care a răspuns a ascultat problema, apoi ne-a explicat că trebuie să sunăm, din nou, la secretariat și să cerem să vorbim cu inspectorul de zonă de pe strada femeii în cauză. Apoi au urmat peste 30 de apeluri către secretariat, care au sunat numai ocupat. E mai mult decât evident cât de rapid se răspunde unor solicitări telefonice craiovenilor.

Totuși, directoarea DIT ne-a transmis câteva informații. Aceasta a menționat că Legea 227/2015 spune că în situația în care o cotă-parte din clădirea de domiciliu a persoanei scutite de taxe aparține unor terți, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deținută de acești terți. „În acest caz, probabil nu au dezbătut succesiunea și au ridicat scutirea pe coproprietar“, au spus Elena Bonescu. Așadar, cel mai probabil, dacă nu s-a făcut succesiunea, s-a trimis impunerea pentru impozitul datorat de soțul Nicoliței Dinu.

Gazeta de Sud a transmis și o solicitare scrisă către Direcția de Impozite și Taxe, în urma căreia sperăm că va fi soluționată problema și că femeia va fi lămurită asupra situației.