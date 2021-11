Măsuri pentru reducerea riscului la inundații în bazinul Dunării

10 țări dunărene partenere au identificat, în cadrul proiectului Danube Floodplain, 50 de zone active și 24 de zone potențial inundabile pentru refacerea conectivității pe Dunăre și principalii afluenți.

Cele 10 țări sunt:

Germania,

Austria,

Cehia,

Slovacia,

Ungaria,

Slovenia,

Croația,

Serbia,

Bulgaria,

România.

Evaluarea acestora s-a realizat cu ajutorul unei Matrici de Evaluare a Luncilor. Realizarea și refacerea zonelor inundabile sunt soluții de infrastructură verde cu rol important atât în reducerea riscului la inundații în bazinul Dunării, cât și pentru conservarea și dezvoltarea biodiversității. În același timp, luncile inundabile oferă o gamă largă de servicii ecosistemice nu numai publicului, ci și agriculturii, iar, prin schimbarea destinației terenurilor, se asigură o dezvoltare socio-economică pe termen lung pentru comunitățile limitrofe.

Cinci zone pilot

În cadrul proiectului Danube Floodplain au fost studiate cinci zone-pilot selectate de către parteneri de-a lungul Dunării și afluenților săi:

Hodonín-Holič (Cehia și Slovacia),

Kostanjevica na Krki (Slovenia),

Fokorúpuszta (Ungaria),

Begečka Jama (Serbia),

Bistreţ (România).

Pentru acestea, au fost realizate studii de (pre)fezabilitate, inclusiv modelări ale diferitelor valori ale nivelului apei, în diferite scenarii de restaurare a luncilor inundabile, incluzând serviciile de ecosistem în completarea analizei cost-beneficiu. O primă consecință a proiectului constă în lucrări de refacere a zonei-pilot Bistreț care vor fi finanțate prin Planul Național de Reziliență și Redresare aprobat recent.

Aprobarea se așteaptă în decembrie

De asemenea, partenerii din proiect au elaborat un manual, un ghid strategic și un plan de acțiune pentru viitor care vor fi disponibile publicului la finalul proiectului. Acestea vor putea fi folosite de către oricine dorește să dezvolte proiecte noi de restaurare și conservare a zonelor inundabile în bazinul hidrografic al Dunării și nu numai.

Planul de acțiune a fost integrat în al 3-lea Plan de Management al Bazinului Hidrografic și în al 2-lea Plan de Management al Riscului de Inundații al Dunării, documente care au fost supuse dezbaterii publice la nivelul Comisiei Internaționale pentru Protecția Fluviului Dunărea (International Commission for the Protection of the Danube River – ICPDR). Acestea vor fi aprobate în decembrie 2021 de către șefii delegațiilor țărilor membre ale ICPDR și conțin planurile de măsuri cu privire la îmbunătățirea managementului apelor și diminuarea riscului la inundații în bazinul Dunării pentru următorii șase ani.

Proiectul a început în 1 iunie 2018 și se va finaliza în 30 noiembrie 2021. Rezultatele proiectului Danube Floodplain se regăsesc pe site-ul: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-floodplain/outputs. Acestea au fost prezentate în cadrul unei conferințe de închidere organizate de către Administraţia Naţională „Apele Române”, în calitate de lider de proiect.