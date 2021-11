Petrică Mîțu Stoian, plâns și regretat de oameni

După ce a stat o noapte la sediul Ansamblul Folcloric ,,Maria Tănase”, trupul neînsuflețit al interpretului de muzică populară Petrică Mîțu Stoian a fost adus în foaierul Teatrului Național ,,Marin Sorescu” din Craiova.

Cu lacrimi în ochi, prin ploaia care nu înceta să cadă, oamenii au venit să-și ia adio de la marele artist al muzicii populare românești. Intrarea în foaier s-a făcut pe ușa principală a teatrului, iar ieșirea prin sala ,,Ia te uită!”. Pe scările teatrului, oamenii au aprins lumânări și au comemorat amintirea interpretului de muzică populară, care a trecut, mult prea devreme, în neființă.

Craiovenii își aduc aminte cu tristețe de concertele interpretului

Un cuplu din Craiova nu a lipsit de la niciun concert al artistului. Și-au adus aminte, cu lacrimi în ochi, de momentele în care interpreții de muzică populară veneau și cântau în centrul Craiovei, iar ei jucau fără oprire, de-i dureau picioarele, pe melodiile artistului. Regretă că cel mai mare talent al Olteniei a plecat mult prea devreme.

,,Îmi pare rău că s-a dus cel mai mare talent al Olteniei.

La 61 de ani, când era și viața și lumea mai dragă. Regret din tot sufletul meu, ca cetățean al Craiovei. Nu am lipsit de la niciun concert. Când îi aducea Antonie Solomon la statuia lui Mihai Viteazu, jucam câte două, trei ore, ca la nuntă. Nu pot să zic de nicio melodie de-a lui că nu-mi place. Toate te ating la suflet și la inimă. Nu se mai naște cineva așa niciodată. Îmi pare rău de tineret. Avem și noi copii și nepoți și ce viață îi așteaptă. Dumnezeu să-l odihnească că a avut suflet bun. Uite, îi pare rău să plece, că plouă. Îi pare rău și lui să plece din lumea asta”, a spus bărbatul.

Îl plânge țara și cerul

Interpretul de muzică populară nu va fi uitat. Oamenii își reamintesc de momentele de pe scenă și de glasul care le alina sufletul. Un artist deosebit și un om pe care îl plânge toată țara, dar și cerul.

,,Un om al muzicii populare. A fost un interpret super. Sunt fan al dumnealui. Am fost la toate spectacolele. Îmi pare foarte rău.

A fost și tânăr. O să ne bucurăm de acum înainte de cântecele dumnealui. Mă uit mereu la televizor și-l văd pe toate programele. A fost un om deosebit și va rămâne amintirea dumnealui toată viața, nu doar pentru mine, pentru toată țara. Toată țara-l plânge, îl plânge și cerul. Vedeți că plouă afară. A fost un om deosebit care a ajutat copii, copii pe care îi văd că-i stau la căpătâi. Ultimul lui spectacol a fost în iunie, în parc, când și-a anunțat și pensionarea”, a spus o craioveancă.

Și-n necazuri și-n bucurii, muzica lui Petrică Mîțu Stoian a alinat oamenii

Cântecele și vocea interpretului i-au alinat pe oameni, atunci când aveau necazuri, dar i-au însoțit și în momentele de bucurie.

,,Am fost să-l vedem. Ne-a impresionat foarte mult. Parcă e un om care doarme, parcă este viu. Îmi pare rău de ce i s-a întâmplat, dar poate l-a iubit Dumnezeu, l-ar ruga să-i cânte melodii, așa cum ne-a cântat și nouă. Și-n necazuri și-n bucurii, Petrică Mîțu Stoian a fost pentru noi tot ce se spune despre un om pe pământ, și mamă, și tată, și frate, și soră. În el am simțit în fiecare frază o alinare, atât adresată părinților noștri, pe care nu-i mai am, cât și copiilor și nepoților noștri. Numai prin faptul că a cântat cântece de iubire l-a iubit Dumnezeu și pe el. Foarte smerit. De sâmbătă, de când am auzit plâng într-una. Nu mă pot abține. Aș vrea ca lacrimile noastre să-i ajungă la inimă. N-a mai putut găsi, oare, o farmacie, așa cum spunea în cântec, să găsească o farmacie și să-și ia o doctorie și să-și aline inima. Noi n-am înțeles că el e rău bolnav, noi am crezut că ne cântă nouă de inimă rea. Asta e”, a spus Marieta Nasta, pensionară.

„Nu știu cine l-a îndemnat și cum de n-a apărut un înger păzitor să-l rețină“

Marieta Nasta locuiește în Valea Roșie și îi cunoaște pe Petrică Mîțu Stoian și Constantin Enceanu de când erau la liceu și veneau la Filarmonică să cânte. A urmărit Ansamblul Folcloric ,,Maria Tănase” peste tot, se bucurau de cei trei, patru artiști de muzică populară care reprezentau Oltenia. Încă nu-i vine să creadă că nu s-a găsit un înger care să aibă grijă de interpret în acele momente grele. ,,Și pe el și pe Constantin Enceanu îi cunoaștem de când erau în liceu, de când veneau pe la Filarmonică să cânte.

Au crescut și am crescut și noi. Cred că a avut o neșansă. A fost la locul nepotrivit în momentele acelea. Nu știu cine l-a îndemnat și cum de n-a apărut un înger păzitor să-l rețină, să-l întoarcă înapoi. Ceva să-l fi oprit și să nu fi ajuns acolo, în ceasul ăla al morții. A fost chemat, dar nu e vina lui. E vina celor ce au greșit. Ne-au făcut pe noi, și pe tineri, să nu mai căutăm nici măcar o clinică particulară. Te duci cu toți banii, cu toată inima și totuși nu a fost bine. La Dumnezeu nu putem ajunge, doar aici, când ne ia pentru veșnicie. Mâine, dacă e vreme bună, îl așteptăm la cimitir cu lumânări și flori”, a mai spus Marieta Nasta.

Deși nu este o iubitoare a muzicii populare, o craioveancă regretă și ea pierderea marelui artist.

,,Vorbea frumos. M-aș duce, dar mi-e frică de Covid. Nu-mi place acest gen de muzică, muzica populară, prefer muzica clasică, însă era un om dezinvolt, un om cu care puteai să vorbești, să discuți. Sociabil. Îmi pare rău că a murit”, a spus aceasta.

Interpretul de muzică populară Petrică Mîțu Stoian va fi înmormântat, astăzi, în cimitirul Ungureni din Craiova.

Marina Andrei