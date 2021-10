Mare inventator craiovean, în prim-planul Festivalului Craiova Science

Deschiderea Festivalului Craiova Science a avut loc, ieri, în onoarea celor 140 de ani de la nașterea lui George (Gogu) Constantinescu, mare inventator craiovean. George Constantinescu a uimit cu ingeniozitatea și talentul lui, realizând peste 400 de invenții. Primele invenții le-a făcut în timpul liceului. Este considerat pionierul construcțiilor din beton, zeul mașinilor și omul care a scurtat cu un an Primul Război Mondial.

,,Ne bucurăm că are loc la Craiova festivalul care readuce în prim-plan o personalitate imensă la nivel mondial. Este nevoie ca personalitățile și oamenii de știință pe care Doljul și Craiova i-au dat să fie puși acolo unde le este locul. George (Gogu) Constantinescu s-a născut la Craiova, a făcut școala la Craiova și este unul din oamenii de știință care pe parcursul vieții a avut aproximativ 400 de invenții, teorii care la nivelul anilor în care a trăit erau mai mult decât se cunoștea, vorbim de teoria sonicității, invenții pe care le vedem acum și ni se par ceva normal, sau diverse inovații în ceea ce înseamnă lucrările de construcții.

Doljului îi revine onoarea și obligația de a continua respectarea și promovarea a tot ceea ce înseamnă contribuția noastră la știința mondială prin personalitatea lui George Constantinescu. Invențiile lui, conform studiilor Delegației marilor oameni de știință, au scurtat cu un an Primul Război Mondial”, a spus Cosmin Vasile, președintele Consiliului Județean Dolj.

Gogu Constantinescu, fiu al Craiovei

George (Gogu) Constantinescu s-a născut la Craiova, acum 140 de ani, pe 4 octombrie 1881. Tatăl său, Gheorghe Constantinescu, a fost director al Colegiului Carol I și profesor de matematică. Mama, pianistă talentată, a știut să-i cultive imaginația fiului, la rândul lui, Gogu devenind și el un bun pianist.

Recunoașterea pe plan internațional a marelui inventator este atestată de revista britanică ,,The Grafic” din 16 ianuarie 1926, care a publicat ,,Leaders in the march of progress”, în care erau prezentate personalități științifice ale științei mondiale, printre care Einstein, Marie Curie, James Dewar, Edison, Alexander Graham Bell.

,,Cele 400 de invenții ale lui Gogu Constantinescu au ajutat foarte mult la dezvoltarea științei. Există, în absolut toate domeniile științifice, câte o invenție de-a lui, mă refer la industria navală, industria de locomotive, de mașini, poate nu știți că a proiectat motorul firmei Ford. Tunul sonic, mitraliera care poate să tragă printre palele de elice, scurtând Primul Război Mondial cu un an de zile.

Nu există o altă personalitate, în Oltenia, atât de importantă, și cu siguranță această personalitate trebuie să fie foarte cunoscută de către craioveni și de către tineri, mai ales. S-a născut în Craiova, a făcut Școala Obedeanu, Colegiul Carol I, tătăl lui a fost profesor de matematică și unul dintre directorii Colegiului Carol”, a spus și Olguța Vasilescu, primarul Craiovei.

Aeroportul din Craiova își va schimba numele

Aeroportul din Craiova își va schimba denumirea în George (Gogu) Constantinescu, după numele inventatorului craiovean. Decizia a fost luată cu ocazia împlinirii a 140 de ani de la nașterea lui George (Gogu) Constantinescu, dar și pentru că anul acesta se împlinesc 83 de ani de când a luat ființă Aeroportul din Craiova. Hotărârea urmează să fie aprobată în următoarea ședință a Consiliului Județean Dolj.

,,Luna trecută am depus cel mai mare proiect de dezvoltare a Aeroportului din Craiova, proiect de 92 de milioane de euro. Acest lucru ne-a făcut, după un timp în care ne-am tot sfătuit și studiat cu oamenii din domeniu, să venim cu propunerea ca Aeroportul din Craiova să poarte numele George Constantinescu.

Este și un omagiu pentru unul dintre cei mai mari oameni de știință pe care România i-a dat, respectiv Doljul i-a dat. La următoarea întâlnire o să pregătim toată documentația și în următoarea ședință de Consiliu Județean o să propunem consilierilor să schimbăm denumirea aeroportului”, a mai spus Cosmin Vasile.

Gogu Constantinescu a reușit să depășească barierele cunoștințelor



La întâlnire au participat și doi oameni de știință deosebiți și importanți, Alexandru Mironov și Prof. Gheorghe Manolea.

,,Prin ce s-a făcut, aici, la Craiova, este redecorată existența lui. O stradă din Craiova poartă numele Gogu Constantinescu. Dacă o stradă îi poartă numele noi, craiovenii, putem să spunem că Gogu este fiul Craiovei. Este evocat în cursurile profesorilor de la Universitatea din Craiova, ca omul care a reușit să depășească barierele cunoștințelor de la vremea respectivă. A construit podurile de la Lainici”, a spus Prof. Gheorghe Manolea.

Festivalul Craiova Science este organizat de Casa de Cultură ,,Traian Demetrescu”, Muzeul Olteniei, revista Știință&Tehnică și Universitatea din Craiova, cu sprijinul Primăriei Craiova și a Consiliului Județean Dolj. De asemenea, pe holurile Prefecturii a fost organizată și o mică expoziție cu informații despre Gogu Constantinescu, dar care nu este deschisă și publicului larg. Conferințele au loc online și pot fi văzute și pe paginile de Facebook ale organizatorilor.

Marina Andrei