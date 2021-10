Tinerii de 18 ani au șansa să călătorească, gratuit, cu trenul prin toată Europa

Tinerii care au împlinit 18 ani se pot înscrie, până pe 26 octombrie, ora 12.00, în programul DiscoverEU. Acest program le oferă oportunitatea de a călători gratuit, cu trenul, prin toată Europa, în baza unui permis de călătorie.

Pentru tineri, acest program reprezintă o șansă de a descoperi diversitatea Europei (patrimoniu cultural, istorie, limbi), de a intra în contact cu oameni de pe tot continentul și de a experimenta libertatea de circulație în UE. Totodată, își vor dezvolta competențe utile pentru viitor, ca independența, încrederea și deschiderea către alte culturi. DiscoverEU oferă doar sprijin pentru transport, cei care călătoresc urmând să-și acopere singuri celelalte costuri (cazare, mâncare, intrarea la obiective, transport public local).

,,DiscoverEU poate fi privit ca o invitație. Invitația de a descoperi Europa prin experiența directă. De a-i observa diversitatea, a-i afla istoria, a te bucura de cultura ei, a asculta limbile vorbite. Este și o ocazie de a intra în contact cu oameni din alte țări. Poate fi privit și ca o posibilitate de a experimenta libertatea de circulație în UE. E un mod de a te apropia de Europa, de a trece dincolo de conceptul «Europa».

Din mărturiile pe care le fac tinerii după ce beneficiază de sprijinul DiscoverEU, pot spune că motivele pentru care aleg să călătorească pot fi foarte diverse. Un tânăr menționa, de exemplu, ca era pasionat de arhitectură și a vrut să vadă anumite clădiri din Europa. Un altul voia să asculte mai mult o anumită limbă. O tânără menționa că a vrut să fie provocată, să vadă cum se va descurca. E important, pentru tineri, să învețe dintr-o astfel de experiență. Să o privească drept o ocazie de a învăța, de a crește”, spune Miruna Covaci, coordonator Eurodesk România.

Cum poți călători?

Tinerii au două opțiuni de călătorie, fie aleg două țări sau două orașe din aceeași țară în care să meargă, fie aleg să călătorească într-un număr nelimitat de țări. Singura limită o reprezintă faptul că pot călători maxim 30 de zile, singuri sau cu alte 4 persoane.

,,Există două opțiuni de călătorie: fixă și flexibilă. Cea fixa înseamnă că numărul destinațiilor este limitat la 2 țări sau 2 orașe din aceeași țară. Cea flexibilă înseamnă că numărul țărilor este nelimitat. Totuși, există o limită a numărului de zile. Tinerii pot călători pâna la o lună de zile (maxim 30 de zile)”, spune Miruna Covaci.

Alexandra Fieraru și Ana Mînăileanu sunt două tinere craiovence care au luat contact cu programul DiscoverEU.

Așteaptă cu nerăbdare călătoria vieții ei

Alexandra s-a înscris în 2019, dar din cauza pandemiei nu a putut pleca nici anul trecut și nici anul acesta, dar așteaptă cu nerăbdare vara anului viitor ca să plece în călătoria vieții ei.



,,În 2019, împlineam 18 ani și știam că trebuie că trebuie să profit de această oportunitate. În octombrie 2019, s-a dat startul la o nouă rundă de înscrieri, care a durat aproximativ două săptămâni. Înscrierea nu a fost deloc complicată, trebuind doar să completez un formular cu datele personale și să răspund la câteva întrebări de cultură generală despre Uniunea Europeană. Pe 15 ianuarie 2020 am primit mail-ul că sunt unul dintre norocoșii câștigători al unui permis de călătorie. A fost o bucurie extremă, dar care nu a ținut foarte mult, pentru că în martie a început pandemia. Astfel, în 2020 nu am putut să plec, dar am fost fericită că organizatorii proiectului au extins biletele pentru 2021.

Din păcate, nici anul acesta nu a fost unul prielnic pentru călătorii, astfel că perioada de călătorie s-a extins până în 2022. Am doar cuvinte de laudă la adresa organizatorilor pentru că încă ne oferă șansa să călătorim, în ciuda tuturor obstacolelor noi apărute. Aștept cu nerăbdare vara anului 2022 pentru a mă bucura cu adevărat de tot ceea ce înseamnă DiscoverEU. Sunt convinsă că va fi experiența vieții mele de adolescentă cu tentă de tânăr adult”, spune Alexandra Fieraru.

Înscrierea se face online

Cei care vor să se înscrie trebuie să se fi născut între 1 iulie 2001 (inclusiv) și 31 decembrie 2003 (inclusiv), să aibă cetățenia uneia din țările care fac parte din Uniunea Europeană, să completeze corect formularul de înscriere online, indicând numărul cărții de identitate sau al pașaportului și, la final, trebuie să răspundă la un set de întrebări.

Ana și-a planificat călătoria luni întregi

După ce a primit confirmarea, Ana Mînăileanu și-a planificat călătoria luni întregi. A căutat locuri, și-a făcut programe, dar planurile ei au suferit modificări pe parcurs, din cauza incertitudinii create de pandemia Covid-19. S-a bucurat de oportunitatea DiscoverEU vara aceasta, călătorind în Praga, Paris și Berlin.



,,Când am primit mail-ul care îmi spunea că am fost acceptată în programul DiscoverEU, am fost în extaz (puțin spus). Am petrecut luni de zile planificând călătoria, căutând locuri, făcând programe. Apoi lumea a luat o întorsătură neașteptată, iar pentru următorii 2 ani călătoria a fost o incertitudine. Traseul a suferit 100 de schimbări și versiuni, cu țări intrând și ieșind din zona roșie, cu legături prea scurte între trenuri, cu idei strălucite și altele nu chiar.

Cred că varianta finală a venit cu 4 zile înainte de plecare, când am adăugat Berlinul în traseu, ceea ce a schimbat total harta. Ce încerc să zic e că nu trebuie să respectați primul plan de călătorie cu sfințenie, sunt mereu alte variante și nu trebuie să vă îngrijorați prea mult. În general, trebuie să fiți foarte flexibili, deoarece vor fi evenimente neprevăzute la fiecare pas”, spune Ana Mînăileanu.

A ales să călătorească la Berlin, Paris și Praga

Călătoria Anei a urmat turul celor trei capitale alese, Paris, Praga și Berlin. I-au plăcut multe locuri, iar printre preferate se numără castelul Charlottenburg, Sacre-Coeur, Montmartre, La Petite France, Colmar, muzeele din Viena și catedralele din Berlin.



,,Călătoria noastră a pornit din Arad și a continuat cu Praga, Berlin și Paris. Turul capitalelor a fost întrerupt de o scurtă vizită de câteva ore în Strasbourg, cu seara încheindu-se în Freiburg. Ziua următoare a început tot cu Strasbourg (rataserăm câteva repere), a urmat apoi Colmar, Basel și seara s-a sfârșit iar în Freiburg. Ne-am folosit zilele de călătorie din plin, mai ales că orașele erau la maxim două ore distanță. Ultimul loc văzut a fost la Viena, unde, din păcate, vremea nu ne-a prea lăsat să explorăm tot ce voiam. Locurile mele preferate au fost multe, dar o să mă rezum la Charlottenburg, Sacre-Coeur (la apus) și tot Montmartre-ul, La Petite France, catedrala din Berlin și petecul de iarbă de lângă râul Spree, unde se strâng oameni seara, magicul Colmar (și tartele lor tradiționale), muzeele din Viena”, spune Ana.

Cea mai mare provocare a fost conceperea unui buget și găsirea chiriilor



După 4564 de kilometri făcuți cu trenul, plus 20,30 de kilometri făcuți zilnic pe jos, tânără recomandă tuturor trenul ca variantă de transport pentru a vedea Europa. Se simte foarte norocoasă că, la doar cei 20 de ani, a avut parte de această călătorie inedită.



,,Experiența DiscoverEU a fost una mai formatoare decât mă așteptam, în care toate situațiile «de criză» care apar te forțează să te gândești puțin în afara cutiei. Pot doar să mă bucur că am avut un partener de călătorie cu care am putut să împărtășesc experiența unică de a face turul Europei la 20 de ani. Cea mai mare provocare a fost, probabil, conceperea unui buget și găsirea chiriilor în zone bune, care să aibă mijloace de transport în comun aproape, dar să se încadreze și ca preț. Bugetul ar trebui să includă cazările, posibilele rezervări ale trenului (în special în Franța), intrarea la obiective și un calcul aproximativ al mâncării, plus o marjă de eroare.

În final, după 4564 de kilometri pe tren, 20-30 de kilometri de mers pe jos pe zi, 18 trenuri și aproape 3 zile petrecute doar în tren, pot să zic că recomand tuturor ideea de Interrail Pass, o variantă mai ieftină și mai verde decât avionul, pentru a vedea Europa. Privind retrospectiv, mă simt foarte norocoasă că am avut parte de această călătorie inedită, în această vară”, spune Ana Mînăileanu.

Se pot înscrie și cei eligibili la rundele anulate

În România, de la începutul programului, aproape 2700 de tineri români au călătorit cu trenul prin toată Europa. Iar anul acesta, în mod excepțional, la această rundă se pot înscrie și tinerii care nu au putut merge anul trecut și anul acesta din cauza pandemiei Covid-19.



,,DiscoverEU a avut două runde în 2018 și două runde în 2019. Aproape 350.000 de tineri au candidat pentru aceste 4 runde și au fost alocate, în total, circa 70.000 de permise. Ambele runde din 2020 au fost anulate din cauza pandemiei, aceasta fiind prima rundă care se deschide. Un aspect pozitiv este că și cei care ar fi fost eligibili la rundele anulate vor putea să se înscrie acum. Și sperăm toți că ne vom bucura de condiții de siguranță pentru călătoriile care vor începe din 2022”, mai spune Miruna Covaci, coordonator Eurodesk România.

Marina Andrei