Ne-a ajuns nevaccinarea din urmă

Spitalele din Dolj sunt depășite de numărul persoanelor infectate care au nevoie de un pat la ATI. Incidența din județ, dar și din Craiova a crescut. Nu este exclusă posibilitatea ca peste câteva zile Craiova să depășească incidența de 6 la mie și să fie luate măsuri mult mai drastice. Printre cazurile grave, care au neapărat nevoie de oxigen sunt, de cele mai multe ori, persoane nevaccinate.

Astăzi, Nicușor Roșca, prefectul județului împreună cu Iuliana Manea, directorul DSP Dolj, și Laurențiu Ivanovici, managerul Spitalului Județean Craiova, au ajuns la concluzia că situația gravă de la ATI și numărul mare de cazuri pozitive sunt consecințele unei campanii de vaccinare eșuate, a populației din județ care nu a dorit să se vaccineze.

,,Este o situație cu care ne confruntăm de câteva zile, cu un număr foarte mare de cazuri Covid care se înregistrează la nivelul județului. Peste 90% din aceste cazuri sunt persoane care nu s-au vaccinat. La ATI, din toate cazurile care sunt internate, avem doar două cazuri de persoane vaccinate. Vedem acum rezultatele campaniei de vaccinare pe care noi am făcut-o, rezultate care ne îngrijorează. Încercăm să găsim soluții ca persoanele diagnosticate cu Covid să fie tratate corespunzător, dar să sperăm că situația nu ne va depăși. Am intensificat controalele la toate instituțiile publice, spații aglomerate, agenți economici, să vedem dacă se respectă aceste măsuri. Poate că în două, trei zile vom ajunge și la 6 la mie și vom fi nevoiți să luăm următoarele măsuri, mult mai drastice: interzicerea persoanelor de a merge la restaurante, cinematografe, săli de sport. Economia, probabil, iar va avea de suferit. E vorba de școli, care ne-am dori să fie în mod fizic. Probabil, elevii vor fi nevoiți să meargă iar în online, acasă. E o situație foarte grea”, a spus Nicușor Roșca, prefectul județului Dolj.

De mâine, în Dolj, începe vaccinarea cu a treia doză de vaccin

De asemenea, prefectul îndeamnă oamenii să se vaccineze, ținând cont de situația de acum a depășit-o pe cea din valul trei. Avem, zilnic, peste 250 de cazuri confirmate, dintre care 50-60 sunt copii.

,,Persoane vaccinate sunt foarte puține care s-au infectat a doua oară și au o boală mult mai ușoară. Majoritatea sunt la domiciliu. Cei care nu s-au vaccinat până în momentul de față să se convingă în ultimul ceas că numai prin vaccin învingem pandemia. De mâine dăm drumul la a treia doză de vaccin. Îi așteptăm pe toți să se vaccineze. Am deschis toate centrele de vaccinare, tot pentru a combate acest val 4 în care ne aflăm. Rezultatele Covid sunt foarte mari, practic au explodat. Ne confruntăm cu peste 250 de cazuri confirmate zilnic. Noi, în valul 3 nu ne-am confruntat cu un asemenea număr mare de cazuri. În acest moment avem 20 de paturi la ATI la Spitalul Județean pentru adulți și patru pentru copii, 20 de paturi la Boli Infecțioase, 10 paturi la Spitalul CFR și încercăm acum să mai deschidem încă 8 paturi la Spitalul județean, mai avem încă 20 la Primiri Urgențe ”, a spus prefectul de Dolj.

25 de pacienți pozitivi așteaptă un pat la ATI

Și managerul Spitalului Județean Craiova, Laurențiu Ivanovici, consideră nevaccinarea din Dolj își spune cuvântul acum. Aseară, spitalul s-a confruntat cu o situație nouă, 30 de pacienții infectați care aveau nevoie de oxigen erau în așteptare pentru că paturile la ATI erau pline. Nici acum, situație nu este foarte bună pentru că încă 25 de oameni sunt în așteptare. Spitalul încearcă să facă tot posibilul pentru a crește numărul de paturi, dar stațiile de oxigen sunt la capacitate maximă și nu există personal specializat care să se ocupe de pacienți.

,,Rezultatul nevaccinării se vede aici, în fața unității de Primiri Urgențe. Ieri, ne-am confruntat cu o situație în premieră. Am avut 30 de pacienți cu necesar de oxigen, având secția ATI, sectorul Covid, plină. Cele 20 de locuri erau ocupate și sunt ocupate încă de acum două săptămâni. Pe lângă acești 20 de pacienți pozitivi în ATI, erau acești 30 de pacienți care erau în așteptare. A trebuit să luăm măsuri rapide. Am redeschis un sector al Unității de Primiri Urgență, aseară, pentru a putea îngriji pacienții. Am reușit rapid să salvăm acești pacienți, iar începând de astăzi am căutat soluții pentru a aduce personal din ATI să îngrijească acești pacienți.

Problema cu care ne confruntăm este că avem resurse limitate, că stațiile de oxigen sunt, în acest moment, la capacitate maximă. Nu putem prelua mai mulți pacienți. Astăzi, sunt mai puțini. Sunt 25 în așteptare, pe lângă cei 20 din ATI. Practic, tratăm 45 de pacienți de Terapie Intensivă. Personalul este același, este obosit, insuficient. Am solicitat Ministerului Sănătății aprobarea unui număr suplimentar de posturi în ATI. Nu știu dacă vom găsi personal, dar este o primă condiție pentru a putea recruta personal autorizat. De asemenea, menționăm că mai există 28 de paturi pentru pacienții non-Covid, care au nevoie și ei de oxigen”, a spus Laurențiu Ivanovici, managerul Spitalului Județean Craiova.

25% este rata de vaccinare în Dolj

Rata de vaccinare în Dolj este, în continuare, foarte mică, de 25%. Nevaccinarea, consideră specialiștii, este principala cauză a suprasolicitării spitalelor, dar și a epuizării personalului medical. Iar paturile la ATI nu pot fi extinse pentru că instalațiile de oxigen au ajuns la limită.

,,Ceea ce vedem astăzi este rezultatul faptului că populația județului nu a dorit să se vaccineze. Avem 25% acoperire vaccinală în acest moment. Acesta este rezultatul suprasolicitării sistemului sanitar din județul Dolj. Faptul că din 2400 de persoane, peste 400 sunt internate în spital. Au forme de la mediu până la foarte grav. Deși am deschis paturile de Terapie Intensivă de la Spitalul de Boli Infecțioase, paturile de la Spitalul Județean. Am extins cu 10 paturi Terapia Intensivă de la Spitalul de Boli Infecțioase, de vineri am dat drumul și la Terapia Intensivă de la Spitalul CFR. Aceasta este limita pe care o are sistemul.

Mai multe paturi la ATI nu pot fi înființate pentru că instalațiile de oxigen atât pot duce și pentru că nu există personal specializat care să le deservească. În acest moment, se încearcă operaționalizarea a încă 8 paturi de ATI, dar pentru care nu există personal medical. Nu există medici de ATI. Este nu număr limitat. Nu putem să-i multiplicăm. Cei care sunt aceia trebuie să lucreze. Faptul că populația nu s-a vaccinat, că suntem un județ cu acoperire foarte mică, ne arată că suntem în această situație extremă, noi, Bucureștiul și Timișoara. Cu numărul foarte mare de cazuri și cu un număr mare de cazuri grave în spitale”, spune Iuliana Manea, director DSP Dolj.

DSP-ul nu mai poate identifica contacții direcți ai persoanelor infectate

În cadrul anchetelor epidemiologice pe care le face DSP Dolj, s-a observat faptul că oamenii nu vor să dea contacții direcți, mințind că nu au. Astfel, aceștia circulă și ajung să infecteze și mai multe persoane.

,,Cel puțin 70% din persoanele vaccinate nu preiau virusul și atunci automat se poate întrerupe lanțul de transmitere. Rog populația să respecte măsurile igienice pe care le repetăm de un an jumătate degeaba. În cadrul anchetelor epidemiologice am observat că oamenii mint. Ne mint la telefon că nu au contacți direcți. Noi nu mai putem să identificăm contacții direcți, ceea ce este o mare problemă. Pentru că aceștia sigur se pozitivează și circulă printre noi. Toate spitalele sunt organizate să-și gestioneze cazurile de Covid, pe circuite separate.

Singurul spital care n-a putut să aibă circuite separate a fost Spitalul CFR. A trebuit să închidem Secția de Chirurgie și toate paturile să fie reorganizate ca paturi Covid, 42 pentru pacienții care nu necesită Terapie Intensivă și 10 de ATI. Restul spitalelor funcționează și pentru pacienții non-Covid și pacienții Covid. Singura problemă este această limitare la oxigen pentru că circuitele din spitale nu pot fi schimbate peste noapte”, a mai spus Iuliana Manea.



Marina Andrei