Noile celule de gunoi de la Mofleni, la doar 366 de metri de Water Park

ECOSUD S.A, firma care deţine depozitul de deşeuri de la Mofleni va construi patru noi celule pentru depozitarea gunoiului. În acest moment se află în exploatare celula 6, însă aceasta a atins aproape capacitatea maximă. Noile celule se vor apropia periculos de mult de zonele sensibile din apropiere. Cu toate acestea, concluziile Raportului la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului obţinut de ECOSUD de la inginerul Mircea Popescu, nu trag niciun semnal de alarmă cu privire la acest lucru.

În depozitul de la Mofleni se pregăteşte construirea a patru noi celule de depozitare a gunoiului. Firma Ecosud a comandat firmei bucureştene EUROTOTAL COMP SRL, în 2020, un Studiu de Impact asupra Mediului. Apoi, în octombrie 2020, inginerul Popescu Mircea Cristian a făcut un Raport la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului obţinut de ECOSUD.

Raportul arată, printre altele, distanţele dintre celulele 7,8,9 şi 10 şi zonele cele mai sensibile din apropierea depozitului. Chiar dacă acestea sunt îngrijorător de mici, se pare că ECOSUD a primit aprobările necesare. În plus, concluziile Studiului de Evaluare şi Raportul acestui studiu sunt succinte şi spun că „impactul Depozitului Ecologic de la Mofleni asupra sănătăţii populaţiei şi mediului este nesemnificativ“.

Cât de aproape vor fi noile celule de zonele sensibile

În ultima perioadă, în multe zone din Craiova s-a simţit miros urât, înţepător de la groapa de gunoi. Cu toate acestea, cele patru noi celule vor fi şi mai aproape de zonele sensibile. De exemplu, celula 9 se va afla, conform studiului, la doar 120 de metri de coridorul Jiului, pe partea de vest. Aceeaşi celulă se va apropia extrem de mult de Water Park, adică la doar 366 de metri. De asemenea, aceasta va fi la 250 de metri distranţă de Baza Sportivă Constructorul. Celulele 8 şi 10 vor fi la 425 vde metri distanţă de Water Park. În acelaşi timp, celula 8 de gunoi se va afla la distanţa de 107 metri de coridorul Jiului.

Ce spune legea

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deşeurilor, „poziţionarea faţă de zonele locuite existente sau planificate; distanţa de protecţie faţă de corpul depozitului trebuie să fie de cel puţin 1.000 de metri pentru depozitele de deşeuri nepericuloase şi periculoase; construcţiile individuale vor fi luate în considerare separat“.

Însă, noile celule nu respectă limita legală de 1.000 de metri, aşa cum am arătat mai sus. În ciuda menţiunii din lege,studiul făcut pentru Depozitul de la Mofleni spune că distanţele mici nu vor ridica probleme dacă ECOSUD va respecta anumite rigori. Am vrut să aflăm şi părerea inginerului Mircea Popescu, care s-a ocupat de Raportul Studiului de Impact, însă după multe insistenţe, acesta nu a fost de găsit. De asemenea, nici Direcţia de Sănătate Publică Dolj, nici ECOSUD nu ne-au răspuns solicitării până la închiderea ediţiei.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, de acord cu construirea noilor celule de gunoi

Gazeta de Sud a întrebat Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Dolj despre construirea celor patru noi celule. În solicitare, GdS a întrebat despre distanţa mică faţă de zonele sensibile. Însă, Agenţia se bazează tot pe Studiul de Impact, dar şi pe faptul că ECOSUD va respecta recomandările minime făcute în studiul respectiv.

„Pentru depozitul conform de deșeuri S.C. ECO SUD S.A a fost emis de catre Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor Acordul de Mediu nr. 02 / 06.04.2004 pentru întregul amplasament în suprafață de 49,38 ha. Emiterea acordului s-a făcut în baza unui Studiu de Impact asupra sănătății populației, conform legislaţiei în vigoare la momentul respective, dată fiind distanţa sub 1000 metri a amplasamentului faţă de zonele potenţial afectate. Studiul de impact asupra sănătăţii populaţiei a concluzionat faptul că prin respectarea unor recomandări minime (care au fost preluate în toate actele de reglementare ulterior) depozitul nu poate produce efecte adverse asupra stării de sănătate a populaţiei din vecinătate şi nici disconfort. Menţionăm faptul că în anul 2020 a fost realizat un nou studiu de evaluare a impactului asupra sănătăţii populaţiei a activităţii depozitului, iar prin analiza şi evaluarea efectuată de către autoritatea de sănătate publică – DSP Dolj a constatat îndeplinirea condiţiilor prevăzute în normele sanitare. În prezent s-a emis de către Primăria Municipiului Craiova Autorizatia de construire nr. 721/25.06.2021. De asemenea, S.C. ECO SUD S.A. a notificat Primaria Municipiului Craiova si Inspectoratul de Stat în Constructii Dolj începerea lucrărilor pentru celula nr. 7“, au precizat reprezentanţii APM Dolj.

Garda de Mediu a amendat Ecosud cu 200.000 de lei

În luna mai a acestui an, Garda de Mediu Dolj a găsit mai multe nereguli la depozitul de deşeuri de la Mofleni. „Am fost în control în luna mai la depozitul de la Mofleni. Am dat amenzi în valoare de 200.000 de lei. S-a înaintat o înştiiţare către Agenţia de Protecţie a Mediului Dolj. Prin aceasta i-am informat că operatorul de la Mofleni nu respectă mai multe aspecte din autorizaţie. Apoi s-a notificat operatorul în legătură cu măsurile luate de noi, Garda de Mediu, pentru conformare. În general, am constatat că celula 6 de exploatare nu era acoperită cu pământ, aşa cum presupune normativul de depozitare a deşeurilor. Acesta spune că trebuie să rămână un fond de lucru neacoperit de până la 2.500 de metri pătraţi. Suprafaţa aceasta nu era respectată, era mai mare. Noi am impus măsura de acoperire a celulei. Trebuie să rămână neacoperit cu pământ doar un sector de exploatare, de până în 2.500 de metri. Am constatat că au făcut acest lucru“, a declarat, pentru GdS, Gheorghe Călinoiu, comisarul şef al Gărzii de Mediu Dolj.

Ce alte măsuri s-au impus

În total, Garda de Mediu a identificat zece nereguli pe care ECOSUD trebuie să le pună la punct la deozitul de deşeuri de la Mofleni. „O altă măsură pe care am impus-o a fost legată de puţurile de colecare a gazului de depozit. Trebuie să se pună nişte biofiltre. Acest lucru pot să îl facă până pe 16 iulie, deci sunt în termen încă. Le-am mai impus să facă o împrejmuire, mai ales pe latura de sud. Astfel, anumite deşeuri care sunt purtate de vânt să nu treacă de perimetrul depozitului.Au realizat şi acest lucru. De asemenea, pe latura de sud-vest a celulei 6, rigola de la baza acesteia era colmatată şi le-am impus să se facă decolmatarea. Au îndreptat şi acest aspect. Practic, în total, au fost impuse zece măsuri. O parte din ele s-au realizat, altele încă sunt în grafic pentru a putea fi realizate. La finalul termenului impus de noi, vom face un alt control. Apoi vom trimite o informare către Agenţia de Protecţie a Mediului cu ce am găsit în teren“, a mai adăugat Gheorghe Călinoiu.