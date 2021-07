Locuri de muncă vacante în judeţul Dolj și în rețeaua EURES

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj, sunt disponibile 521 locuri de muncă.

Din cele 521 locuri de muncă vacante sunt:

32 destinate persoanelor cu studii superioare (analist, administratoe societate comerciala, asistent manager, consilier orientare privind cariera, consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economică, contabil, economist, economist-șef, inginer constructii civile, industriale si agricole, inginer electromecanic, inginer geodez, inginer mecanic, inspector în domeniul securitatii și sănătății în muncă, manager proiect informatic, medic specialist, medic veterinar, programator, proiectant inginer energetician, secretară, șef serviciu, subinginer construcții civile, industriale si agricole etc),

390 pentru persoanele cu studii profesionale/liceale/postliceale (agent vânzări, asistent medical generalist, bucatar, electrician de întretinere si reparatii, gestionar depozit, infirmier/infirmiera, îngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara, îngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara, şofer, sudor, tamplar, zidar, zugrav,etc), restul locurilor de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (femeie de serviciu, manipulant mărfuri, muncitor necalificat în confectii, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet, asistent personal al persoanei cu handicap grav etc.).

Oferta locurilor de muncă vacante la nivel judeţului Dolj este actualizată, în timp real, pe www.anofm.ro/AJOFM Dolj și poate fi accesată în secțiunea Persoane fizice / Locuri de Muncă Vacante.

261 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Angajatorii din Spațiul Economic European oferă, prin intermediul rețelei EURES România,983 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Norvegia –118 locuri de muncă pentru: maseur, Programator CNC, Sef Departament de Stiinte Fizice Aplicate, Cercetator principal in cadrul Departamentului Smart Cities, Cercetator principal in stiinte fizice, Cercetator principal in domeniul riscului, sigurantei si securitatii, Cercetator principal in stiinta datelor aplicate, Cercetator principal in departamentul de digitalizare centrata pe om, Cercetator principal in domeniul resurselor umane si automatizarilor, Cercetator principal in cadrul realitatii virtuale si augmentate, Cercetator principal in stiinte fizice, Bucatar, Bucatar a la carte, Muncitor forestier, Muncitor forestier, Operator CNC, Dulgher, Lucrator in productia de crabi, Maseur terapeut SPA, Cercetator principal/superior, Inginer/inginer principal/operator in cadrul controlului proceselor nucleare, Tinichigiu auto, Mecanic auto (camioane si autobuze), Mecanic auto (vehicule usoare), Mecanic motociclete, Ortodont, Zidar/faiantar,

Malta – 54 locuri de munca pentru: Nivelator Sapa de Beton, Insotitori / mancare si bautura, Sofer de masina de mare tonaj, frizeri, Ingineri de proces, Tehnicieni,

Danemarca – un loc de munca pentru: Dezvoltator Software Full-Stack

Belgia – un loc de munca pentru: bucatar sef,

Irlanda – 10 locuri de munca pentru: Sofer vehicul greu de transport marfa,

Germania – 16 locuri de muncă pentru: Lacatus mecanic intretinere si reparatii, Electrician, Mecanic de proces – turnare prin injectie (f/b), Sofer camion,b Tehnician service, Sofer profesionist,

Olanda – 54 locuri de muncă pentru: Culegator flori, legumicultor, Lucrator in ferma de vaci, legumicultor , Culegator ciuperci, Culegator capsuni,

Polonia – 7 locuri de munca pentru: Operator CNC, Lacatus, Sudor MAG, Strungar, Slefuitor,

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES