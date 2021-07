Cu pubela la control

Un primar dintr-o comună doljeană caută în gunoiul localnicilor şi îi face de râs pe cei care nu colectează selectiv. Edilul procedează în acest mod ca să-i convingă pe cetăţenii din localitate să separe tot mai mult deşeurile menajere de cele reciclabile.

Primarul comunei Leu, Iulian Cristescu a avut o idee mai trăznită, să caute în gunoiul localnicilor ca să vadă cine colectează şi cine nu colectează selectiv. Edilul a băgat la propriu mâna în tomberoanele cu gunoi şi a scos afară tot ce era din plastic, sticlă şi carton. Ulterior, acesta a bătut la poarta celor care au pus gunoiul la grămadă şi le-a făcut morală.

„Ruşine, ruşine, ruşine! Tot ce este aici nu este gunoi menajer, este gunoi care se dă miercurea la selectiv. Noi vorbim şi vorbim degeaba. Astea toate se pun la plastic, de asta nu dăm înainte. Să le puneţi în sac. Sticla să o puneţi la containerele speciale. Am plătit 7 miliarde la gunoi”, îi dojenea primarul Iulian Cristescu pe localnici în timp ce „selecta” gunoiul din pubele.

Colectare selectivă

Adică scotea din container şi arunca pe jos.Mai mult, primarul a filmat acţiunea şi a făcut-o publică pe pagina de Facebook a primăriei. Neobişnuita acţiune a atras atât laudele, cât şi criticile localnicilor şi a celor care au văzut filmuleţul.

„Este adevărat, că un cetățean trebuie să puna gunoiul selectiv, însă o astfel de abordare spune despre calitatea unui om, mai ales un om cu funcție publică și care trebuie să fie un exemplu. Se poate amenda persoana în cauză, însă nu îi arunci gunoiul în aşa manieră şi îi vorbești în felul ăsta. Vrei ca oamenii să colaboreze cu tine ca primar, este extrem de important şi cum colaborezi tu la rândul tău cu cetățenii”, se spune într-un comentariu.

„Nu mai comentați modul în care a tratat problema primarul, că a făcut bine. Dacă cu vorbă bună nu se poate, cum ai vrea să-i civilizeze pe unii ? Toți vrem drepturi, dar obligații să nu avem? Celor cărora nu vă convine înseamnă că faceți la fel și voi cu gunoaiele”, se spune în alt comentariu.

Trebuie precizat că localnicii din comuna Leu plătesc 12 lei/persoană/lună pentru colectarea gunoiului menajer. Aceştia au primit pentru colectare o pubelă pentru gunoiul menajer, iar pentru deşeurile reciclabile folosesc din 2020 saci, sticla fiind colectată la containerele tip igluu.



„Eu îi cert pentru binele lor, oamenii trebuie să înveţe să colecteze separat”



Întrebat despre acest mod inedit de-ai învăţa pe localnici cum să colecteze selectiv, primarul Iulian Cristescu a spus: „În 2019 am avut o taxă de 3 lei, în 2020 am avut o taxă de 5 lei, iar acum a ajuns la 12 lei/persoană. Dacă vom colecta selectiv avem posibilitatea să scădem acest cost. Cetăţenii trebuie să înţeleagă că ei fac taxa pentru gunoi. Dacă cetăţenii nu înţeleg şi pun în pubela de menajer platic şi vegetaţie şi carton, nu am făcut nimic. Eu îi cert pentru binele lor, oamenii trebuie să înveţe să colecteze separat. Acţiunea mea a avut rezultat, fiindcă a doua zi, de două ori au venit maşinile Iridexului în comuna Leu ca să încarce deşeurile reciclabilele şi să le ducă la Depozit”, a spus primarul comunei Leu, Iulian Cristescu.



ADI Eco Dolj a împățit saci



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deseurilor ECODOLJ, asociaţia care se ocupă de implementarea Proiectului pentru colectarea deşeurilor în judeţ. laudă comuna Leu. Reprezentanţii ADI au constatat că în Leu o parte din cetățenii comunei nu mai aruncă deșeurile la întâmplare și au făcut apel la populație să adopte și să respecte regulile de colectare ale deșeurilor.

„Primăria comunei Leu a fost implicată încă din 2019 în vederea colectării separate a deşeurilor din hârtie/carton, plastic/metal și sticlă, primarul comunei îi încurajează pe cetățenii comunei personal și prin intermediul rețelelor de socializare să colecteze separat pentru că acest lucru va aduce beneficii, atât financiare prin valorificare, cât și de mediu prin reciclarea corespunzatoare. Comuna Leu, ca de altfel toate localitățile doljene, sunt vizate de proiectul “ Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dolj”, implementat de Consiliul Județean Dolj din fonduri europene nerambursabile cu scopul de a aborda și gestiona în comun problema deșeurilor în județul Dolj în mod unitar și integrat.

Obiectivul este de a reduce cantitatea de deșeuri menajere prin extragerea deșeurilor reciclabile din acestea , motiv pentru care, din anul 2020, în ajutorul și în sprijinul cețățenilor, au fost distribuiți saci de către operator. Nu doar cei care locuiesc la oraș au posibilitatea de a colecta separat, ba din contră pentru cei care locuiesc într-o comună este un plus pentru că au mai mult spațiu de depozitat, însă tot la fel de multe deșeuri reciclabile.

Conform cifrelor centralizate ale ADI ECODOLJ pentru comuna Leu, în 2019 din 578,29 tone de deșeuri menajere, doar 11,43 tone au fost reciclate ( aproximativ 2%) , în 2020 din 1138, 47 tone, doar 54,75 tone au fost reciclate (aproximativ 4% ), iar în 2021 pana în luna iunie, din 367,47 tone deseuri menajere, doar 28,89 tone au fost reciclate( aproximativ 8%).

Se remarcă trendul ascendent al colectării separate, semn că populația a început să conștientizeze beneficiile acesteia.În acest sens, menționăm că, din punct de vedere al costurilor serviciului de salubrizare, dacă vor fi cantități mai mari de deșeuri reciclate și vor scadea cantitățile de deșeuri reziduale, acest fapt va duce la achitarea unor sume mai mici pentru depozitare și pentru taxele care se achită către Administrația Fondului pentru Mediu ( 80 lei/tonă privind contribuția pentru economia circulară și contribuția de 50 lei/tonă datorată de unitățile administrativ teritoriale ca penalitate în caz de neîndeplinirea obiectivului anual de reducere a cantităților de deșeuri reziduale depozitate). Pentru toate taxele de mai sus se plăteste și TVA”, se spune într-un comunicat al ADI Eco Dolj.

Colectare la sac



Localităţile doljene care colectează deşeurile reciclabile la sac sunt: Bratovoești, Breasta, Brădești, Bucovăț, Cârcea, Cerăt, Ghercești, Ișalnița, Leu, Malu Mare, Mischii, Pielești, Podari, Șimnicu de Sus, Țuglui, Rojiște.