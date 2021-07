Renumitul sculptor Marcel Voinea are planuri ambițioase la cea de-a 70-a aniversare

Acum 70 de ani, pe 8 iulie, în orașul Băilești, județul Dolj, se năștea Marcel Voinea, mare sculptor, pictor, grafician și președintele Uniunii Artiștilor Plastici din România, Filiala Craiova. Reprezentant de seamă al vechii generaţii de sculptori, artistul craiovean a ales să exploreze efectele vizuale ale amestecului între pictură şi sculptură și s-a făcut remarcat printr-o inovaţie plastică pe care a numit-o „pictură-relief”.

Marcel Voinea și-a început cariera de mic copil, când pe lângă cioplitul în ghips și desena. Mama lui era cea care îl punea să deseneze, cât timp ea făcea lecțiile cu fratele lui mare. Așa îl ținea ocupat și în casă. Când s-a făcut mai mare a mers să studieze la Institutul de Arte Plastice şi Decorative „Ion Andreescu”, specializarea Sculptură, din Cluj-Napoca. A fost profesor de sculptură la Şcoala de Arte „Grigore Gabrielescu” şi la Liceul de Artă din Craiova. Iar din 2010 și până în prezent este președintele Uniunii Artiștilor Plastici, Filiala Craiova.

Își dorește să mai facă încă trei expoziții

Modest și recunoscător pentru ce a reușit să realizeze până acum, Marcel Voinea se bucură că, încă, mai are putere de muncă. Chiar dacă în ultima perioadă nu s-a mai ocupat așa de mult de sculptură, a continuat să picteze.

,,Nu știu cum se simt alții, eu mă simt la fel de bine ca ieri sau alaltăieri. Ca și până acum. Mă simt bine că m-a lăsat Dumnezeu, încă, pe picioare la vârsta asta și cu putere de muncă. Mai am niște planuri pe care trebuie să le termin. Să vedem ce vom face. Mai am de realizat trei expoziții, una de pictură (altfel de pictură care s-a făcut până acum), una de grafică și una mare de sculptură. Unde se va nimeri și unde se va putea. Craiova nu e mereu disponibilă. Dar, o să fie și la Craiova, bineînțeles. Planuri am multe. Nu știu dacă pot să le duc pe toate. Sunt condiționate de starea asta generală în care ne aflăm cu toții. Altfel, eu sunt sănătos, am putere de muncă, încerc să mai recuperez timpul pierdut anul trecut prin pictură, eu fiind deja, în primul rând, sculptor. Dar, în ultimul timp, nu prea am mai lucrat sculptură cam deloc”, a spus sculptorul Marcel Voinea.

,,M-aș bucura să pot să muncesc. Să mai am câte ceva de făcut”

Încântat că, pentru prima dată, are oportunitatea de a împărtăși această zi, Marcel Voinea a povestit cum va sărbători cei 70 de ani și ce-și dorește cel mai mult cu această ocazie.

,,N-am sărbătorit niciodată într-un mod deosebit ziua mea de naștere. Am considerat-o ca oricare altă zi pentru faptul că eu am fost un tip lejer și nu am avut un program. În tinerețe am avut, dar acum mă bucur de libertate în fiecare zi. În rest, mai pe seară, am de gând să mă întâlnesc cu prietenii mei la clubul lor de arhitectură, să facem o cântare. Noi mai și cântăm.

Să-mi dea Dumnezeu sănătate și sper să ne bucurăm de ea așa cum ne dorim. Eu, cel puțin, m-aș bucura să pot să muncesc. Să mai am câte ceva de făcut. În rest, ce-și mai poate dori omul. Acum lucrez acasă în bucătărie, pictură de dimensiuni mai mici. Așa ca un exercițiu pentru mână”, a mai spus Marcel Voinea.

Marele artist plastic Marcel Voinea a reușit, de-a lungul timpului, să realizeze multe expoziții personale, extraordinar de multe expoziții de grup, simpozioane, lucrări ornamentale, dar și lucrări care se află în colecția Muzeului de Artă din Craiova. De asemenea, a creat picturi, decorațiuni și ilustrații de carte și a primit numeroase premii și distincții.

Marina Andrei