Muzeul Olteniei, noi echipamente interactive în urma proiectului cu Varshets, Bulgaria

Muzeul Olteniei din Craiova va organiza, în perioada 30 iunie – 2 iulie 2021, Conferința cultural-turistică a proiectului ,,Noi destinații în turismul transfrontalier”.

Astăzi, la sediul Secției de Științe ale Naturii a avut loc deschiderea conferinței, la care au participat atât membrii Muzeului Oltenia, autorități locale, cât și partenerii din Bulgaria.

,,Iată-ne la un nou moment în derularea noului proiect pe care îl avem cu Bulgaria. În cadrul programului, obiectivul specific este îmbunătățirea durabilă a patrimonului natural și resurselor, dar și a patrimoniului cultural.

Muzeul Olteniei este partener, beneficiarul numărul doi. Această conferință vine în momentul în care Muzeul Olteniei a finalizat una dintre cele mai importante etape, care a constat în dotatrea muzeului cu holograme, asistenți virtuali, totem și mese interactive. În total, patru la număr. Proiectul nu s-a terminat, dar partea cea mai grea a trecut”, a spus Florin Ridiche, directorul Muzeului Olteniei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea cooperării între instituții

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea cooperării între instituții și oameni prin utilizarea resurselor culturale și naturale, într-un mod turistic durabil, în regiunea transfrontalieră Dolj – Montana.

„Mă bucur foarte mult că pot să fiu prezent la o una din etapele finale din proiect, la una din conferințele de presă din Craiova, care vine după ce partenerii noștri au organizat activitățile lor. Vreau să mulțumesc foarte mult pentru tot efortul pe care l-am depus împreună să ajungem înaceastă etapă a proiectului. Împreunăsăputem adopta activitățiledin proiect. Pentru municipalitatea Varshets a fost foarte greu proiectul acesta.

Această idee am început-o de mai mult de 10 ani. Am făcut tot felul de încercări să finanțăm acest proiect în anii trecuți. Am avut și o a doua încercare cu parteneri din Constanta. Vă mulțumesc pentru că am reușit să ajungem la una dintre etapele finale din proiect. Visele devin realitate și reușim să realizăm un proiect educativ pentru ambele țări”, a spus Ivan Lazarov, primarul municipiului Varshets.

Demonstrație de funcționare a noilor echipamente interactive

Cu această ocazie, a avut loc și o demonstrație de funcționare a noilor echipamente interactive de la Secția de Științe ale Naturii (hologramă, totem interactiv, asistent virtual și masă interactivă), cumpărate de instituție prin proiect.

În cele trei zile ale conferinței, cei 45 de specialiști, din care 24 din Bulgaria, vor prezenta oportunitățile de turism cultural, academic și balnear din Craiova și Varshets. Sunt programate vizite la muzee, la Secția de Istorie și Arheologie, la Secția de Etnografie, la Muzeul de Artă și un tur al Centrului Vechi din Craiova. Iar vineri, înainte de plecare, vor vizita Grădina Botanică și Parcul „Nicolae Romanescu”.

Bugetul total al proiectului ,,Noi destinații în turismul transfrontalier” este de 1.364.438,31 de euro, din care 1.159.772,56 de euro finanțare a Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională, 13% din bugetul național și 2% din bugetul local. Din valoarea totală a proiectului, Muzeului Olteniei îi revine suma de 459.451,39 de euro.

Marina Andrei