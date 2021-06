Vaccinul, spaima doljenilor din mediul rural

Vaccinul a băgat spaima în doljenii din mediul rural. În doar două comune din Dolj procentul oamenilor vaccinaţi depăşeşte 20%. Însă, sunt foarte multe aşezări rurale în care nici măcar procentul de 5% nu a fost atins. GdS a mers în unele dintre comunele unde numărul persoanelor vaccinate este extrem de mic.

Multe sate din Dolj par pustii, nici ţipenie de om pe străzi sau pe uliţe. Pulsul satului rămâne, însă, birtul. Acolo se adună oamenii la „taină“ şi află noutăţile. Toate bune şi la locul lor, până vine vorba despre vaccinare. Foarte mulţi nici nu vor să audă. E de ajuns să aduci vorba despre vaccin, că deja spiritele se aprind, iar replicile oamenilor sunt rupte, parcă, dintr-un pamflet al satului oltenesc. „Nu mă vaccinez nici să mă tai. Nu se lipeşte corona de mine de al dracu ce sunt. Nu beau apă să nu ruginesc, dar de vaccinat să nu aud. Dacă mor, să mor de moartea mea. Aşa m-a lăsat Dumnezeu. Mi-e frică de ac şi de seringă. Masca nu pot să o suport. Pot să mă izoleze ei, să facă ce vor. De aici nu s-a vaccinat nimeni, poate tata din groapă. Cine spune că s-a vaccinat minte“, a spus un tânăr din comuna doljeană Carpen.

Un alt sătean, de 89 de ani, se teme de vaccin mult mai mult decât de Coronavirus. „Nu, nu m-am vaccinat. Am 80 şi ceva de ani, de pe azi pe mâine mă duc. Mi-e frică, cum să nu? De coronavirus nu mi-e frică, n-am nimic. Stau la mine în curte, nu mă duc nicăieri. De când cu pandemia nu prea a mai ieşit lumea din curte“, a spus Constantin Zuică.

„Pot să moară şi tot nu se vaccinează“

Primarul comunei Carpen confirmă că oamenii nu prea vor să audă de vaccin şi că sunt puţini cei care iau în seamă informările primăriei cu prvire la vaccin.



„Oamenii sunt foarte reţinuţi atunci când vine vorba despre vaccin. La început au fost cam 70-80 de persoane care s-au vaccinat, apoi nu s-a mai vaccinat nimeni. Sâmbătă, pe 12 iunie, o să vină aici, la primăria din Carpen, caravana de vaccinare, iar în această săptămână încercăm cât putem de mult să îi informăm pe oameni şi să le spunem să vină să se vaccineze. Am trimis câţiva salariaţi din primărie să vorbească cu oamenii şi să facă tabele cu cei care vor veni să se vaccineze. Sper să vină cât mai mulţi, dar sunt destul de reticenţi. Avem două cabinete medicale, la Carpen şi la Cleanov. Dar, de obicei, locuitorii din comună se duc la medic pe ultima sută de metri. Preferă să se trateze mai mult acasă. Din păcate, sunt mulţi cei care nu vor să se vaccineze. Spun că pot să moară şi tot nu se vaccinează. Dar dacă, totuşi, vor fi mulţi doritori să se vaccineze la caravană, vom repeta această campanie. Eu le-am pus şi maşina primăriei la dispoziţie, le-am spus să meargă şi cu mine. Dar, când aud că mă duc, de exemplu, la Pleniţa, unde este cel mai apropiat centru de vaccinare, zic că nu merg că îi vaccinează cu Ivomec. Sau că au murit oameni din cauza vaccinului. Numai lucruri care duc în derizoriu această campanie de vaccinare“, a declarat Ştefan Vasilca, primarul comunei doljene Carpen.

„Ce e aia Coronavirus?“

Mulţi dintre oamenii de la sate nu cred în Coronavirus, alţii nu prea au auzit de el. Chiar dacă se tem de vaccin, cred că alcoolul e leacul perfect care ţine virusul departe. „Nu mi-am făcut vaccinul, nu mi-a zis nimeni. Mă duc să mă vaccinez, dar fac decât o injecţie, mai multe nu fac. La trei săptămâni fac încă una, dar una după alta nu fac. Ce e aia Coronavirus? Am auzit, dar nu ştiu ce boala e aia. Nu mi-e frică. Nu se lipeşte boala de mine că eu sunt beţivan“, a spus un alt cetăţean din comuna Carpen.



Cu toate acestea, am găsit şi un bărbat care s-a imunizat. „M-am vaccinat, am făcut deja ambele doze. Pentru binele meu, pentru binele familiei şi pentru binele celorlalţi. Nu am idee dece nu vor oamenii din Carpen să se vaccineze, probabil pentru că nu sunt informaţi bine. Nu văd de ce nu s-ar vaccina, eu nu am avut nicio problemă după vaccin. Atâta timp cât există această pandemie, trebuie să ne vaccinăm“, ne-a spus Nicolae Vâlvoi.“

La Pleşoi nici nu vor să audă de vaccin

Într-o altă comună din Dolj, Pleşoi, unde procentul de vaccinare este sub 5%, vaccinul pare rupt din filmele de groază. Oamenii se aprind instant atunci când aud despre acest subiect.

„N-am făcut vaccinul, nici nu îl fac. Nu mă simt bine. L-a făcut un cumnat de-al meu şi nu a dormit toată noaptea. Să vă povestesc ceva. Eram la Craiova, în Piaţa Centrală, şi cineva a tras de mine să îmi facă vaccinul. Deci mergeam cu o plasă în mână şi m-am trezit că trage cineva de mine să îmi facă forţat vaccinul. Aveţi cuvântul meu de onoare. De frică am fugit şi m-am urcat în autobuzul 2 şi am venit înapoi acasă. Când am ajuns acasă am zis că vine salvarea. Am făcut pe mine de frică. Nu ne e frică de Coronovairus. Iese lumea pe la poartă aici la noi, să vedeţi ce e la biserică. Mască purtăm că nu ne lasă la baruri şi luăm amendă“, a spus Ciortan Letiţia, o localnică din comuna Pleşoi.



Soacra acesteia, pe fundal, îi ţinea isoul. „Nu fac niciun vaccin. Nu mi-e frică de coronavirus, nu mă îmbolnăvesc. Eu stau în biserică cu lumea alături şi nu am nimic. Nu îmi fac niciun vaccin. Am vazut la televizor, era mare acul“, a spus bătrâna.

„Nu mi-e frică de coronavirus. E fals, nu există“

Un alt localnic din Pleşoi, la fel de vehement împotriva imunizării. „Nu m-am vaccinat, n-am încredere în vaccin. Poţi să te îmbolnăveşti mai rău, să faci cheaguri de sânge. Nu cunosc pe nimeni care s-a vaccinat. Nu mi-e frică de coronavirus. E fals, nu există. E ca un fel de răceală. Aici, la noi, nu există aşa ceva. Aici avem destulă frunză, aer curat, linişte, suntem mai relaxaţi. Nu cred nici în acest virus, nici în mască. Acest virus îl opreşte masca? E muscă, e ţânţar, să nu îmi intre în gură sau pe nas? Mască nu mă ajută cu nimic. Mai îndată obosesc, că nu pot să respir“,a spus Constantin Cumpănaşu, din comuna Pleşoi.

Dumincă, 13 iunie, o caravană a DSP va ajunge şi la Pleşoi, însă primarul nu este prea optimist că vor exista mulţi doritori să se vaccineze. „Nu vor să se vaccineze, le e frică de reacţiile adverse. Avem cabinet medical, dar medicii de aici nu vor să îşi asume această responsabilitate a vaccinării. Duminică avem caravană de vaccinare. Am informat oamenii despre acest lucru şi sper să se vaccineze cât mai mulţi“, a spus Ion Ionescu, primarul din Pleşoi.

Caravana de vaccinare de la Lipovu, fără succes

În comuna Lipovu, miercuri, 9 iunie, a venit o echipă a Direcţiei de Sănătate Publică Dolj pentru a-i vaccina pe toţi cei care au dorit. Însă, puţini au fost cei care au venit la sediul primăriei pentru a primi vaccinul.



„Noi am făcut multe informări în sat, am împărţit şi pliante în Piaţa comunală. Dar, sincer să vă spun, foarte multă lume nu vrea să se vaccineze. De parcă vrea să îi omoare cineva. Toată lumea care doreşte este binevenită, dar cine nu doreşte, nu putem să îi obligăm. Spre exemplu, pe pagina de Facebook a primăriei au întrebat câţiva comentatori în câţi ani mor de la vaccin. Le-am răspuns că nu se moare de la vaccin. Noi încercăm pe toate căile să îi chemăm să vină să se imunizeze pentru că, în viitor, acest vaccin o să fie, cred obligatoriu, pentru o deplasare oriunde, pentru o nuntă, un botez sau pentru orice eveniment cu un număr mai mare de persoane. Avem şi tineri în comună, dar mulţi sunt plecaţi în străinătate, iar pe populaţia în vârstă o interesează foarte puţin acest vaccin. Astăzi (n.r. miercuri) avem caravană de vaccinare chiar în primărie, dar au venit doar 20 şi ceva de persoane“, a spus Liviu Albu, primarul de la Lipovu.

O altă cauză a refuzului de a se vaccina este faptul că în comună sunt mulţi bătrâni. „În primul rând satul este depopulat, tineretul a plecat în străinătate. Au rămas bătrânii singuri. Ei sunt reticenţi, le e frică şi mai vorbesc şi cu copiii la telefon şi le spun să nu facă vaccinul. Cu toate că s-a făcut informare din parte primăriei, a venit un număr redus să se vaccineze la caravană“, a spus Constantin Afrem, asistent comunitar la Primăria comunei Lipovu.

„Dacă mor, să mor de boala mea, nu să mor de vaccin“

La câţiva zeci de metri de primărie, câteva femei stateau de vorbă. Chiar dacă aveau posibilitatea să se vaccineze chiar la ele în sat, acestea nici nu voiau să audă.

„N-am făcut vaccinul şi nu-l fac niciodată. Pentru că pandemia asta este cum era gripa înainte. Acum au băgat-o cu Covid, cu rădăcină…cu ce-au mai pus-o. Nu e nimic adevărat. Eu vând la magazin, de mine nu s-a lipit niciun Covid. Şi a venit şi lume din străinătate, din toate părţile. Dacă mor, să mor de boala mea, nu să mor de vaccin. Cine îmi spune mie că răspunde de vaccinul pe care îl fac? Dacă mi-ar spune, fac cinci unul după altul. Mi-e mai frică de vaccin decât de Coronavirus, normal!“, a spus o femeie din Lipovu.



Partenera ei de discuţie avea aceeaşi părere despre vaccin. „Nu l-am făcut, nici nu-l fac. Sunt bătrână, aştept să mă duc după moşul meu. Mi-e frică să-l fac. Mai bine mor pe căpătâiul meu. Nu mi-e frică de coronavirus, nu nimic“, a spus o săteancă din Lipovu.

Caravanele de vaccinare continuă

În ciuda reticenţei oamenilor, în perioada următoare vor mai fi organizate campanii de vaccinare în mai multe comune din Dolj. Pe 10 iunie la Orodel şi Gângiova, pe 11 iunie la Sălcuţa şi Gogoşu, pe 12 iunie la Carpen şi Ghidici, iar pe 13 iunie la Pleşoi şi Brabova.

La data de 26 mai, potrivit Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţii privind Vaccinarea împotriva COVID-19, cele mai mici procente de vaccinare, sub 5%, erau în localităţile Carpen, Unirea, Piscu Vechi, Negoi, Pleşoi, Carpen, Gogoşu, Sălcuţa, Lipovu, Brabova, Catane. În restul zonelor din mediul rural din Dolj, procentul nu depăşeşe 20%. În tot judeţul Dolj, doar localitatea Cârcea a depăşit procentul de 30% de cetăţeni vaccinaţi. De asemenea, la Craiova, Calafat şi Coşoveni procentul de vaccinare se situează între 20% şi 30%.