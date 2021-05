Mai mulți furnizori Ford interesați să vină la Craiova

Lia Olguța Vasilescu, primarul Municipiului Craiova, împreună cu Cosmin Vasile, președintele Consiliului Județean Dolj, Ovidiu Flori, administratorul comunei Ișalnița și Ionuț Pîrvulescu, directorul High Tech Industry Park Craiova, au avut, astăzi, o întâlnire online cu potențiali investitori străini. Acestora le-au fost prezentate oportunitățile zonei, precum și facilitățile pe care Primăria Craiova și Consiliul Județean le oferă firmelor care doresc să investească în Craiova și județul Dolj.

„Noi parcuri industriale vor întregi sectorul economic al județului Dolj, aflat în plină expansiune. Avem deja cerere din partea investitorilor care sunt atrași de oportunitățile create de uzina Ford de la Craiova.

Chiar astăzi am participat la o întâlnire on-line cu reprezentanții Ford România și o parte dintre furnizorii companiei, firme interesate să își deschidă puncte de lucru în regiune.

Ca autorități locale, atât Consiliul Județean, cât și Primăria Craiova, am identificat terenuri pe care se pot dezvolta parcuri industriale. În plus, am conceput facilități fiscale atractive menite să încurajeze companiile să investească în această regiune.



Doljul are avantajul poziției geografice, pe traseul coridorului 4 pan-european, este un nod important de transport atât rutier, cât și fluvial, feroviar și aerian, poate asigura specializarea forței de muncă în centrele universitare din Craiova și este zona cu cel mai mare potențial economic de dezvoltare, la momentul actual.

Toate aceste aspecte reprezintă atu-ul pe care îl avem și pe care îl folosim pentru atragerea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă“, a postat pe pagina sa de Facebook Cosmin Vasile, președintele Consiliului Județean Dolj.

Facilități pentru frunizorii Ford care vor vei la Craiova

„Craiova este unul dintre cele mai atractive orașe pentru investitori, mai ales pentru furnizorii Ford care, pe lângă facilitățile oferite, pot profita și de distanțele scurte până la fabrica Ford. În acest moment, există mai multe terenuri disponibile pentru a-i primi pe investitori. În plus, aceștia pot beneficia de facilitățile puse la dispoziție de autoritățile locale, precum excepţia de la plata taxelor locale, excepția de la plata branșamentelor pentru utilităţi, excepția de la plată pentru autorizația de construire, ajutor de minimis 200.000 €, dar și de avantajul unei forțe de muncă înalt calificată”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, Primarul Municipiului Craiova.