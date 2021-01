Craiova: „5 Steps to U.S. Study” la Biblioteca Aman

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, prin American Corner Craiova, găzduiește miercuri, 27 ianuarie 2021, la ora 14:00, conferința națională „Exploring U.S. Higher Education: 5 Steps to U.S. Study”.

Vor susține prezentări:

Katherine Scodova, Regional Educational Advising Coordinator/EducationUSA Europe and Eurasia;

Boston Kistka, Education USA Romania virtual intern/ SUNY-University at Buffalo;

Mihaela Doagă și Ruxandra Rădulescu, Educational Advisers at Fulbright Educational Advising Center.

Și-au anunțat participarea elevi de la Colegiului Național Militar „Tudor Vladimirescu”, coordonați de profesoara Corina Mitrulescu, de la Colegiul Național „Elena Cuza”, coordonați de profesoara Simona Ghenea, respectiv de la Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”, sub coordonarea profesoarei Oana Busuioc.

Obiectivul conferinței constă în promovarea burselor educaționale în S.U.A. De asemenea, organizatorii vor oferi sfaturi utile tuturor celor interesați de completarea dosarului de aplicare pentru una dintre bursele educaționale.

Evenimentul este organizat de Ambasada S.U.A. la București și se desfășoară pe platforma online Google Meet.