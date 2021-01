Cosmin Vasile la bilanțul IPJ Dolj

Președintele Consiliului Județean (CJ) Dolj, Cosmin Vasile, a participat joi la evaluarea activității Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ). Cele două instituții vor conlucra în vederea obținerii de finanțare din fonduri europene pentru reabilitarea sediului Poliției Orașului Segarcea.

„Sunt onorat să vă pot fi alături într-un moment de bilanț, într-un moment în care treceți în revistă activitatea din 2020 și vă stabiliți principiile de acțiune pentru acest an. Vă mulțumesc, în numele meu și al instituției pe care o conduc, pentru că datorită dumneavoastră avem un județ sigur, datorită activității pe care o depuneți zi de zi județul nostru nu mai apare în context negativ pe primele pagini ale ziarelor. Am trecut cu toții printr-un an în care a trebuit să luptăm împotriva acestui nou virus și, din acest punct de vedere, ați fost cu adevărat în prima linie, ajutând la respectarea restricțiilor menite să limiteze efectele pandemiei.

Consiliul Județean Dolj vă este mereu aproape și vă rog să ne considerați un partener pe termen lung. De altfel, împreună cu domnul comandant al IPJ, am discutat despre posibilitatea de a colabora în viitorul apropiat și, ca un prim pas, cu ajutorul fondurilor europene, dorim să reabilităm sediul Poliției Orașului Segarcea, sens în care noi vom aloca bani prin bugetul pentru anul 2021. Deja colegii noștri lucrează împreună cu cei de la IPJ Dolj și au identificat și alte oportunități pentru atragerea finanțărilor nerambursabile, prin intermediul cărora dorim să îmbunătățim baza materială și, astfel, să vă putem sprijini în activitatea pe care o desfășurați“, a declarat președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile.