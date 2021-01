Apele Române Jiu au intervenit și monitorizat râul Jiu

Apele Române Jiu -prin intermediul specialiștilor din cadrul Formației de Intervenție Rapidă si Formația de lucru Scaiești, desfășoară acțiuni de monitorizare și supraveghere a digului de apărare, pe sectorul Filiași – Baraj Ișalnița.

În timpul nopții cerul a fost senin. Vântul a suflat slab până la moderat cu intensificări temporare din sector vestic în cursul zilei, rafala maximă fiind de 58 km/h la Craiova.

Temp. max.= 13.0 gr. la Calafat, Bechet.

Temp. min. = -5.0gr. la Ranca (GJ) si 1.0 gr. la Craiova, Calafat.

Cantitatile maxime de precipitatii si grosimea maxima a stratului de zapada, in bazinul hidrografic Jiu:

– la SH Petrosani: 21.0 l/mp la Jiet

– la S.G.A. Gorj: 9.0 l/mp la Runcu, Ohaba, Balanesti.

Strat de zapada: 102 cm la Ranca.

– la S.G.A. Mehedinti: 15.2 l/mp la Sisesti.

– la S.G.A. Dolj: 2.0 l/mp la Filiasi, Calugarei.

Cantitatile de precipitatii inregistrate pe teritoriul judetului Dolj au fost: 2.0 l/mp la Filiasi, 1.2 l/mp la Podari, 1.5 l/mp la Albesti, 0.6 l/mp la Breasta, 2.0 l/mp la Calugarei, 1.0 l/mp la Fantanele.

SITUAŢIA HIDROLOGICĂ in bazinul hidrografic Jiu in ultimele 24 de ore:

Pe raul Jiu in ultimele 24 de ore, nivelurile si debitele au fost variabile pe cursul superior si mijlociu, in crestere pe cel inferior.

La ora 06.00 se situeaza peste:

COTA DE PERICOL:

r. Jiu la s.h. Racari (DJ): H= 490 cm, Q= 1024 mc/s, ( C.P. = 485 cm + 5 cm ). Tendinta este de stationare.

COTA DE ATENTIE:

r.Jiu la s.h. Rovinari (GJ): H= 330 cm, Q= 493 mc/s, (C.A. = 280 cm +50 cm). Tendinta este de scadere.

r. Jiu la s.h.Filiasi (DJ): H= 364 cm, Q = 827 mc/s, (C.A. = 300 cm + 64 cm ). Tendinta este de scadere.

r.Jiu la s.h. Podari (DJ): H= 327 cm, Q = 720 mc/s, ( C.A. = 300 cm + 27 cm ). Tendinta este de crestere.

Pe afluenti si celelalte rauri interioare, nivelurile si debitele au fost variabile in intreg bazinul.

La ora 06.00 se situeaza peste COTELE DE APARARE:

La ora 06.00 se situeaza peste COTA DE ATENTIE:

– r. Motru la s.h. Brosteni (MH). H = 456 cm; Q = 127 mc/s, (C.A.= 450 cm + 6 cm). Tendinta este de scadere.

– pr Cosustea la s.h. Corcova (MH). H = 298 cm; Q = 57.8 mc/s, (C.A.= 250 cm + 48 cm). Tendinta este de scadere.

– pr. Husnita la s.h. Strehaia (MH). H = 384 cm; Q = 54.3 mc/s, (C.A.= 300 cm + 84 cm). Tendinta este de crestere.

– pr. Orlea la s.h. Celei (GJ). H = 235 cm; Q = 16.4 mc/s, (C.A.= 180 cm + 55 cm). Tendinta este de scadere.

Este in vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICA, Nr. 2, din 05.01.2021.

Evolutia nivelurilor in judetul Dolj

la statiile hidrometrice in intervalul 05.01.2021 ora 08.00 –06.01.2021 ora 07.00

-PE RAUL JIU debitele si nivelurile la statiile hidrometrice au fost in crestere cu 71 cm pana la 161 cm situandu-se peste COTELE DE APARARE, cu exceptia s.h. Zaval, care este sub COTA DE APARARE.

Nivelurile inregistrate la statiile hidrometrice pe raul Jiu, astazi la ora 06.00 au fost:

– la sh Filiasi H = 364 cm creste (CA + 64 cm) 118 cm CA = 300; CI= 400; CP= 460

– la sh Racari H = 490 cm creste (CP + 5 cm) 140 cm CA = 330; CI= 430; CP= 485

– la sh Podari H = 327 cm creste (CA + 27 cm) 161 cm CA = 300; CI= 400; CP= 460

– la sh Zaval H = 210 cm creste 71 cm CA = 350; CI= 450; CP= 550

– PE AFLUENTI SI RAURILE INTERIOARE debitele si nivelurile la statiile hidrometrice au fost variabile:

( – 2 cm…+ 137 cm ), situandu-se sub COTELE DE APARARE.

Conform prognozei elaborate de INHGA-CNPH, precum si de compartimentul Prognoze Bazinale al A.B.A. Jiu, in urmatorul interval de 24 de ore, nivelurile si debitele vor fi in crestere, datorita precipitatiilor prognozate, cedarii apei din stratul de zapada si propagarii.

Se vor situa peste COTELE DE APARARE, ca urmare a propagării, nivelurile la unele statii hidrometrice din bazinul mijlociu si inferior.

Aval de acumulari, debitele pot fi influentate de manevrele efectuate la baraje.

Interventii Apele Române Jiu

Din momentul emiterii Avertizarii Hidrologice si Meteorologice, A.B.A. Jiu, prin intermediul S.G.A.-urilor aflate in subordine, a dispus monitorizarea situatiei hidrometeorologice in conformitate cu ”Regulamentul privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundatii, secetă hidrologica precum si incidente/accidente la constructii hidrotehnice, poluari accidentale ale cursurilor de apa si poluari marine în zona costiera.”

Personalul tehnic si muncitor din cadrul SGA.-urilor aflate in administrarea ABA Jiu, supravegheza nivelurile si debitele pe cursurile de apa si constructiile hidrotehnice cu rol de aparare din administrare.

Ieri, 05.01.2021 in jurul orei 19.30, in urma precipitatiilor mai insemnate cantitativ inregistrate in ultima perioada si a propagarii din amonte, s-au produs cresteri insemnate de niveluri si debite, pe raul Jiu, cu depasirea COTELOR DE APARARE, fiind inundata partea carosabila a DJ 606 F, care face legatura intre localitatile Racari si Bralostita, pe o lungime de cca. 100 m cu o inaltime a lamei de apa de 10 cm.

Circulatia in zona este restrictionata de catre Politia Rurala si reprezentanti ai SVSU , fiind recomandata reducerea vitezei de deplasare.

În urma evolutiei hidrometeorologice din ultimul interval s-au produs cresteri importante de niveluri si debite pe raul Jiu si pe afluentii sai, cu depasirea COTELOR DE APARARE.

Datorita prognozei hidrometeorologice nefavorabile, pentru urmatorul interval, pentru a preintampina posibile efecte nedorite, Apele Române Jiu – prin intermediul S.G.A Dolj, a desfasurat in cursul serii si al noptii de ieri, 05.01.2021, actiuni de preventie, pentru a apara D.C. 160 din com. Bralostita si gospodariile din satul Ochisor.

In acest sens, angajatii Formatiei Interventie Rapida si ai Formatiei de lucru Scaiesti a S.GA Dolj, au intervenit astfel:

-s-au umplut 420 saci cu nisip pentru suprainaltarea digului de aparare;

-s-au folosit 20 kg. folie;

– s-a intervenit: cu 1 buldoexcavator al Cons. Local Bralostita si o autobasculanta a SGA Dolj (DJ 08 TZE); La actiune au participat :

4 membrii ai F.I.R. a SGA Dolj;

6 agenti hidrotehnici ai Formatiei de lucru Scaiesti;

membrii SVSU local;

2 angajati personal TESA.

Masurile luate se vor mentine pana la remedierea situatiei si scaderea nivelurilor si debitelor pe raul Jiu.

De asemenea Formatia Interventie Rapida si Formatia de lucru Scaiesti a SGA Dolj, mentin actiunile de monitorizare si supraveghere a digului de aparare, pe sectorul Filiasi- Baraj Isalnita.

Formatia de lucru Craiova a SGA Dolj, sub indrumarea si supravegherea sefului de formatie, participa cu 4 agenti hidrotehnici si 1 autoutilitara, la actiuni de monitorizare a digului de aparare pe sectorul Pod Amaradia- Tuglui.

Nu sunt semnalate alte evenimente deosebite.