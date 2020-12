Activităţi caritabile şi de catehizare, în Parohia Işalniţa

Mai multe acţiuni caritabile şi de catehizare au avut loc în această perioadă în Parohia Işalniţa, sub coordonarea Grupului parohial „Adormirea Maicii Domnului”.

Grupul parohial a fost înfiinţat la începutul lunii noiembrie în cadrul Bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, la iniţiativa părintelui Badea Alexandru Nicolae. „Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei şi cu purtarea de grijă a părintelui protoiereu Ion Nicolae, a fost înfiinţat Grupul parohial „Adormirea Maicii Domnului”. Scopul nostru îl reprezintă implicarea tinerilor în viaţa Parohiei şi a Bisericii, pentru a arăta că Biserica este un organism viu şi cu toţii suntem chemaţi la mântuire. Tinerii au fost foarte încântaţi de înfiinţarea acestui grup şi ne propunem să dezvoltăm în continuare astfel de proiecte caritabile, culturale şi de catehizare”, a precizat părintele paroh Badea Alexandru Nicolae.

În perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă, părintele Badea Alexandru, împreună cu membrii Grupului parohial, au sprijinit mai multe familii dezavantajate social din Parohia Perisoru – Vechi, în colaborare cu părintele paroh Dumitrana Gheorghe Răzvan. Astfel, aceste familii aflate în dificultate au primit alimente neperisabile, în urma mai multor donaţii făcute de enoriaşi.

Daruri pentru credincioşi, în zi de sărbătoare

O altă acţiune desfăşurată cu implicarea Grupului parohial „Adormirea Maicii Domnului” a avut loc zilele trecute, cu prilejul sărbătoririi Sfântului Ierarh Nicolae.

„Am avut mai multe întâlniri cu Grupul, unde am vorbit despre sărbătorile de iarnă, importanţa lor în viaţa noastră duhovnicească, iar apoi am repetat colinde şi au fost cântate la serbare. În seara de 5 decembrie, tinerii au participat cu bucurie la Slujba Vecerniei unită cu Litia, apoi am împodobit bradul şi am pregătit darurile ce urmau să fie împărţite de sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae copiilor şi credincioşilor prezenţi.

În ziua de 6 decembrie, la sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, după terminarea Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii, a avut loc un eveniment festiv unde s-a ţinut un cuvânt despre importanţa sărbătorilor şi prăznuirea Sfântului Ierarh Nicolae, amintind totodată cum trebuie să ne pregătim pentru a primi în peştera inimii noastre pe Pruncul Iisus, ca să putem cânta cu îngerii: «Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!»”, a subliniat părintele Badea Alexandru Nicolae.