Guvernul Orban va demara, la solicitarea expresă a liberalilor din Dolj, ca prioritate de investiții, proiectul Drumului Expres Calafat – Drobeta Turnu Severin – Lugoj. Este un proiect strategic pentru întreaga Oltenie, nu doar pentru Dolj, care va avea un total de 214 km și este estimat să coste 9,83 miliarde lei. Ca garanție suplimentară, el a fost inclus de PNL în Programul de Guvernare pentru perioada 2021 – 2024.

Sursa de finanțare principală pentru această investiție este una solidă, fiind reprezentată de fondurile europene, mai exact din bugetul cumuluat de 80 de miliarde de euro asigurat României pentru următorii 7 ani.

Ministrul Ionuț Stroe, care reprezintă Craiova și Doljul în cabinetul Orban, a declarat: „Este o veste uriașă. Am avut numeroase discuții cu premierul și cu ministrul Bode, al transporturilor, pentru a-i convinge să prioritizăm investiția. Acest drum expres ne va lega direct de occident. Ne pune cu adevărat pe harta dezvoltării și va fi artera care va asigura creșterea economică a întregii Oltenii. Gândiți-vă doar la viteza de transport și la posibilitatea investitorilor din Europa de Vest de a ajunge mult mai rapid în zona noastră.

După ce am reușit să avansăm considerabil în ultimul an cu lucrările la drumul expres Craiova – Pitești, fiind mult mai aproape de deschiderea unor tronsoane, iată că reușim să pregătim o nouă rută spre coridorul de transport european. Nu am exagerat cu nimic atunci când am spus că Oltenia devine pol de investiții în guvernarea liberală”.