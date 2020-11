Centrul de Excelență Dolj: Sute de elevi participă la pregătire din pasiune pentru discipline

Olimpiadele și concursurile pentru acest an școlar au fost suspendate. Elevii care s-au înscris la Centrul Județean de Excelență Dolj au rămas însă să se pregătească în continuare din pasiune pentru disciplinele la care pot face performanță.

Potrivit managerului Centrului Județean de Excelență Dolj, prof.dr Luminița Popescu, în acest an au fost selectați mai puțini elevi.Aceștia au fost selectați printr-un test online.

”Avem 268 de elevi anul acesta. Sunt un pic mai puțin decât în anii anteriori. Cred că sunt mai puțini cu vreo 30 de elevi anul acesta.Una dintre condițiile pentru admitere a fost de a avea la test jumătate din punctajul maxim. De exemplu, la matematică maximum erau 40 de puncte. Testările s-au desfășurat online, fiind monitorizate prin platformă. Specializările la care s-a facut selecție și pregătire în cadrul Centrului pentru Excelență Dolj sunt aceleași ca și în anii anteriori: matematică, chimie, biologie, fizică, informatică și astronomie. Ca și în anii anteriori, elevii sunt din clasele IV-XII și sunt din mai multe școli. Sunt inclusiv elevi de la școli din județ, cum ar fi Școala Brădești sau Școala gimnazială Ișalnița”, a precizat managerul Centrului Județean de Excelență Dolj.

Cursurile online și temele de reflecție

Lecțiile față în față au fost suspendate și la Centrul Județean de Excelență Dolj. Cursurile se desfășoară online.

”Cursurile se desfășoară în week-end pentru că în cursul săptămânii elevii au ore și trebuie să ținem cont de faptul că zilnic ei stau în fața calculatorului între 4 și 6 ore. Trebuie să avem grijă de sănătatea lor”, a spus Luminița Popescu, directorul Centrului Județean de Excelență Dolj.

Cadrele didactice spun că au urmat cursuri pentru a utiliza platformele online.

”Orele la fiecare disciplină se desfășoară având ca suport aplicația G Suite for Education, promovată de Ministerul Educației și pe care am implementat-o și la nivelul Centrului de Excelență. Am făcut conturi pentru fiecare elev și pentru fiecare cadru didactic.

Sunt 34 de cadre didactice care se ocupă de pregătirea copiilor. În medie sunt doi profesori la grupă. Copiii sunt obișnuiți cu platforma.

Profesorii au tablă clasică și cameră web sau au tablete grafice, care sunt necesare mai ales la matematică. Întâlnirile se fac pe Google Meet la care am atașat un Jamboard, este un document colaborativ în care poate scrie și elevul și profesorul și poate fi salvat în format PDF. La finalul cursului elevii primesc și teme dar sunt teme de reflecție.”, a mai spus profesorul Luminița Popescu.

O parte dintre elevi au fost la olimpiade școlare în anii anteriori

O parte din elevii selectați au participat și în anii anteriori la concursuri și olimpiade școlare. ”De la Școala Ișalnița avem o elevă la Centrul Județean de Excelență. Este o elevă de clasa a VII-a acum, care și anul trecut a avut rezultate la olimpiadele și concursurile școlare. De exemplu, a obținut mențiune la Concursul interjudețean de matematică ”Louis Funar”, a obținut premiul al III-lea la faza locală a Olimpiadei Naționale de Matematică și mai are un premiu II la faza județeană a Olimpiadei Naționale ”Universul cunoașterii prin lectură”. Sunt premii obținute în anul școlar anterior, până la izbucnirea pandemiei”, a preciat Carmen Velișcu, managerul Școlii gimnaziale ”Eliza Opran” Ișalnița.

În acest an olimpiadele și concursurile școlare au fost suspendate. Directorul Centrului Județean de Excelență Dolj spune că elevii au rămas în comtinuare la pregătire din pasiune.

”Au fost suspendate olimpiadele, dar elevii sunt pasionați de anumite discipline și din acest motiv s-au și înscris și au și rămas la Centrul Județean de Excelență. Își doresc să învețe mai mult, să descopere. Nivelul de dificultate al subiectelor este și în funcție de specificul grupei. Putem spune că ne antrenăm în continuare și pentru concursuri, iar atunci când vom avea date despre concursuri și olimpiade școlare le vom promova în rândul elevilor și îi vom încuraja să participe”, a mai spus profesorul Luminița Popescu, directorul Centrului Județean de Excelență Dolj.