Craiova: Luna securității cibernetice la Biblioteca Aman

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” marchează luni, 26 octombrie 2020, „Luna securității cibernetice”, prin organizarea a două acțiuni dedicate promovării securității în mediul online.

La prima întâlnire, programată la ora 13:20, participă elevii clasei a VI-a B, de la Școala Gimnazială Particulară „Ethos”, sub coordonarea profesoarei Consuela Bărbulescu. La cea de-a doua întâlnire, programată la ora 15:00, participă mai mulți elevi de la Școala Gimnazială Crușeț, din județul Gorj, sub coordonarea profesoarei Eleonora Popa. Acțiunile se vor desfășura pe platforma online Zoom.

În condițiile unei dezvoltări fără precedent a internetului și a noilor tehnologii, asigurarea unui nivel ridicat de securitate este una dintre cele mai importante provocări. În acest context, bibliotecara Mădălina Băileșteanu le va prezenta elevilor câteva dintre cele mai eficiente metode de protejare în spațiul online. Astfel, vor fi abordate subiecte și teme de interes precum: securizarea conturilor și a informațiilor disponibile pe rețelele de socializare, prevenirea bullying-ului online, respectiv conștientizarea riscului de a interacționa cu persoane cu identitate îndoielnică sau necunoscută. Totodată, în vederea combaterii fenomenului știrilor false, vor fi analizate modalitatea și rapiditatea cu care circulă informația în mediul online, precum și tehnicile de verificare prealabilă a știrilor și a tuturor celorlalte elemente, anterior promovării acestora.

Evenimentul se încadrează în seria programelor realizate cu ocazia Lunii Europene a Securității Cibernetice, marcate la nivelul Uniunii Europene din 2012. Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” organizează acțiuni de informare dedicate securității cibernetice din 2016.