Şcoala a început fără festivism şi cu program mai scurt

Ieri a început un nou an şcolar, diferit de ceea ce a fost până acum. În Craiova, elevii au intrat în şcoli cu mască, indiferent de vârstă, iar părinţii sau bunicii au avut acces în cel mai fericit caz doar în curtea unităţii şcolare.

Nu au fost festivităţi de deschidere, dar cei care au dus copiii pentru prima dată la grădiniţă sau în clasa pregătitoare au trăit intens emoţia noului început, chiar cu lacrimi în ochi. Au început grijile. Şi anul acesta parcă mai multe ca niciodată pentru că şcoala începe în condiţii de pandemie şi nu se ştie ce poate să se întâmple de la o oră la alta. Nu este uşor nici cu masca pe figură, fie că sunt la clasa pregătitoare sau sunt mai mari. Nici orarul nu mai este fix.

Şcolile funcţionează după scenarii şi după orare diferite pe care le vor reanaliza după două săptămâni. În unităţile şcolare mai mari, în care se învaţă în ture, durata cursurilor a fost diminuată. Vom avea ora de 35 sau de 40 de minute, afirmau elevii pe străzile Craiovei. Schimbări sunt pe la toate nivelurile de învăţământ. Chiar şi alternativa educaţională step by step a fost adaptată la noile condiţii, în unele şcoli din Craiova.

Început de an şcolar la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”

Un an diferit de ceilalţi

Prima zi de şcoală a fost resimţită în Craiova ca şi în anii anteriori prin aglomeraţia din trafic sau de pe trotuare. Anul acesta, curţile unităţilor şcolare au primit în multe cazuri doar elevii, în tăcere, fără discursurile de altă dată şi cu o organizare strictă. Părinţii au rămas în multe cazuri la porţi, unii cu lacrimi în ochi, trăind intens emoţia primei zile de şcoală pentru bobocul de la pregătitoare. L-a adus practic în faţa unui nou drum şi într-un an diferit de ceilalţi. Pandemia a adus multe restricţii şi griji. Se schimbă din mers multe din regulile de până acum la şcoală. Elevii trebuie să stea la distanţă de un metru între ei, cu mască pe toata durata timpului petrecut în unitatea şcolară şi fără activităţi de grup.

Părinţi la poarta Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti” Craiova

„Va fi destul de dificil, mai ales pentru cei mici, pentru că trebuie să stea cu masca. La pregătitoare sunt de fapt copiii care au fost la grădiniţă până în primăvara acestui an. Acum nu au voie să mai iese din bănci tot programul şi vor sta cu masca pe figură. Le este greu şi cadrelor didactice să stea atât de mult timp cu masca şi să le predea, dar unor copii! Cei mici au şi plexiglas la bănci. Începe un an foarte greu. Nu ştiu cum va fi”, a spus oftând unul dintre părinţi care are copilul la Colegiul „Fraţii Buzeşti” din Craiova.

Îngrijorarea era a tuturor părinţilor care s-au adunat pe trotuar şi socializau pe această temă, purtând sau nu masca. „Din ce am înţeles şi din ce ni s-a spus până acum se vor face cursuri doar până la alegeri. După alegeri se vor închide şcolile şi vor trece iar în online”, a spus un alt părinte.

Shimbări la alternativa Step by step

O parte din elevii de la clasele primare învaţă după metoda alternativă step by step, care înseamnă şi un program de opt ore la şcoală. În noile condiţii, la unele unităţi şcolare din Craiova, alternativa educaţională se va desfăşura după alte reguli.

De exemplu, la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” s-au creionat mai multe scenarii. „La step by step este mai complicat. La o clasă, părinţii au cerut să nu se mai facă program de opt ore în clasă şi să facă numai patru ore la şcoală şi apoi să intre online. La altă clasă părinţii au solicitat la step by step să se împartă clasa în două efective şi jumătate să vină de dimineaţă, iar după amiaza să vină cealaltă jumătate. Deciziile se vor lua după ce în aceste zile vor fi şedinţe cu părinţii. Noi avem şi condiţii pentru a le oferi masa. Toate deciziile le vom trece prin Consiliul de Administraţie al şcolii”, a spus Ileana Didu, directorul adjunct al Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova.

Început de an şcolar la Colegiul Naţional Elena Cuza Craiova

S-a împărţit clasa în două…



Şi la Colegiul Naţional „Elena Cuza” sunt schimbări la această alternativă. ” Conform recomandărilor primite avem posibilitatea de a adapta această alternativă educaţională la condiţiile actuale. Noi ca unitate şcolară avem o singură clasă de step şi două săli de clasă. Am împărţi astfel clasa în grupe care învaţă de dimineaţă, fiecare cu câte un învăţător. Copii vor avea program de patru ore şi apoi vor merge acasă şi nu mai servesc prânzul la şcoală”, a explicat Liviu Cotfasă, directorul Colegiului Naţional „Elena Cuza” din Craiova.

Sunt şi şcoli la care programul step by step nu se modifică. „Avem şase clase de step by step şi nu se schimbă deloc programul, pentru că părinţii spun că nu au cu cine să îi lase. Copiii vor sta la şcoală opt ore şi vor avea asigurată masa la prânz”, a spus Mihaela Brumar, directorul Liceului „Henri Coandă” din Craiova.

Ore mai scurte la şcolile în care se studiază în două ture

Şcolile la care se învaţă în două ture, orele de curs vor fi mai scurte. Informaţia a fost rostită de mulţi elevi după întâlnirea cu diriginţii. „Ai auzit, avem ora de 35 de minute şi pauza de 5 minute”, discutau două eleve din Craiova.

Managerii şcolilor confirmă afirmaţia elevilor şi spun că a fost nevoie să scurteze durata cursurilor în situaţiile în care în unitate se învaţă în două ture. „Avem nevoie de o oră pentru dezinfectare între cele două ture de elevi. În aceste condiţii, în Consiliul de Administraţie am luat decizia ca durata cursurului să fie de 50 de minute cu tot cu pauza de 10 minute, faţă de 60 de minute cât era până acum”, a explicat directorul adjunct al Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova.



„Avem nevoie de o oră pentru a asigura dezinfectarea sălilor de clasă şi atunci s-a scurtat durata cursurilor”, a explicat şi directorul Colegiului Naţional „Elena Cuza” din Craiova.