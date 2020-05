Debitele râurilor din Dolj sub Cotele de Atenţie

Administraţia Bazinală de Apă Jiu a anunţat că debitele râurilor din Dolj sunt sub cota de atenţie, deşi pe arii relativ extinse au fost averse ce au avut si caracter torenţial, însoţite de descărcări electrice şi izolat a căzut grindină. Vântul a suflat slab până la moderat, cu intensificări locale de scurtă durată, rafala maximă fiind de 61 km/h la Craiova.

Cantităţile maxime de precipitaţii înregistrate în interval, în bazinul hidrografic Jiu:

la SH Petroşani: 52.0 l/mp la Bărbăteni,

la S.G.A. Gorj: 86.0 l/mp la Bustuchin, Pojaru,

la S.G.A. Mehedinţi: 81.0 l/mp la Tărmigani,

la S.G.A. Dolj: 50.0 l/mp la Goicea.

Cantitatile de precipitatii inregistrate pe teritoriul judetului Dolj au fost:

22.0 l/mp la Filiaşi,

18.0 l/mp la Răcari ,

12.5 l/mp la Podari,

22.6 l/mp la Zăval,

12.8 l/mp la Scaieşti,

20.5 l/mp la Negoieşti,

14.1 l/mp la Albeşti,

13.2 l/mp la Breasta,

16.4 l/mp la Călugărei,

19.7 l/mp la Drăgoia,

50.0 l/mp la Goicea,

22.7 l/mp la Gabru,

43.5 l/mp la Afumaţi,

12.5 l/mp la Fântânele,

41.0 l/mp la Băileşti,

9.8 l/mp la Pieleşti.

Pe Jiu şi afluenţi debite în creştere

Pe râul Jiu, în ultimele 24 de ore, nivelurile si debitele au fost în creştere în întreg bazinul. Nivelurile pe râul Jiu, la staţiile hidrometrice, se situează sub COTELE DE APĂRARE. Pe afluenţi si celelalte râuri interioare, nivelurile şi debitele au fost în creştere în întreg bazinul. Nivelurile pe râuri, la staţiile hidrometrice, se situează sub COTELE DE APĂRARE.

Conform prognozei elaborate de INHGA-CNPH, precum si de compartimentul Prognoze Bazinale al A.B.A. Jiu, in urmatorul interval de 24 de ore, nivelurile si debitele vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prevăzute și propagării. Sunt posibile scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici, cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri importante de niveluri si debite cu posibile depasiri ale cotelor de aparare pe unele rauri din sudul, sud-estul si centrul tarii.

Debitul Dunării în uşoară creştere

Conform diagnozei INHGA-CNPH, debitul Dunarii la intrarea in tară (sectiunea Bazias) a fost in usora crestere pana la valoarea de 3400 mc/s, situandu-se sub media multianuala a lunii mai (7250 mc/s ).

Debitul Dunarii aval Portile de Fier, a fost in crestere la Gruia si la Calafat.

Pe fl. Dunarea, conform prognozei Sistemului Hidroenergetic Portile de Fier, debitul afluent prognozat in sectiunea Bazias pentru astazi, ora 06.00 = 3650 mc/s. Debite defluente instantanee la PF1 si PF2, la ora 06.00:

Debitul defluent la PF1 = 1989 mc/s. / Debitul defluent la PF2 = 3152 mc/s.

În următorul interval de 24 de ore, debitul Dunarii la intrarea in tara (sectiunea Bazias), conform prognozei INHGA-CNPH, va fi in crestere usoara pana la valoarea de 3400 mc/s, situandu-se sub media multianuala a lunii mai (7250 mc/s ).