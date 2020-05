Cantități de deșeuri reciclabile în creștere în județul Dolj

Se reduce consumul de resurse naturale neregenerabile (ex: petrolul, carbuni) și regenerabile (ex: păduri/celuloză), dar pentru care ritmul de refacere este mai lung decât ritmul în care sunt consumate. În acest mod, o parte din ecosisteme sunt protejate (ex: se reduce presiunea asupra pădurilor, scade necesitatea defrișării acestora).

Se reduce consumul de energie. Se consumă mai puțină energie pentru a folosi în procesul de producție un material reciclat, decât o resurse naturală (ex: aluminiul).

Este susținut sectorul economic care se ocupă de colectarea și reciclarea deșeurilor, sector care asigură locuri de muncă și contribuie la bugetul de stat.

Dispare riscul primirii unei amenzi (între 20.000 lei și 40.000 lei) pentru persoanele juridice, care sunt obligate să colecteze selectiv conform Legii nr. 211/2011 ce transpune în legislația națională Directiva Europeana Cadru privind Deșeurile.Se creeaza premisele reducerii de costuri pentru gestionarea serviciul de slubrizare”,

se mai arată în comunicatul ADI ECODOLJ.