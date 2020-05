Uzina Ford din Craiova a produs 16.000 de viziere la și așteaptă aprobarea de a dona o parte instituțiilor publice

Cu sprijinul Fundației Ion Țiriac am finanțat un nou dispozitiv de testare COVID-19; am achiziționat și livrat colete cu alimente esențiale către peste 400 de familii nevoiașe din trei regiuni diferite din România; am pus la dispoziție mașini de diferite tipuri pentru Direcțiile locale de Sănătate Publică și am organizat cursuri de conducere defensivă online pentru liceenii din Craiova