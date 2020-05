12 kilometri din drumul Segarcea -Zăval, modernizat cu bani europeni

Președintele Consiliului Județean (CJ) Dolj, Ion Prioteasa, a anunțat semnarea contractului de finanțare din fonduri europene pentru un proiect cu valoarea totală de aproape 9 milioane de euro, implementat în parteneriat cu Agenția pentru Infrastructură Rutieră din Bulgaria, proiect care, pentru partea română, va conduce la modernizarea unui tronson cu lungimea de peste 12 kilometri din drumul 561B Segarcea – Zăval.

„Continuăm o colaborare de succes cu parteneri instituționali din Bulgaria, o relație care, de-a lungul timpului, s-a tradus în implementarea a numeroase demersuri comune, cu un puternic impact pozitiv pentru comunitățile noastre, în diverse domenii, precum infrastructură rutieră, gestionarea situațiilor de urgență, sănătate sau cultură.

Am semnat contractul de finanțare pentru acest proiect depus în parteneriat cu Agenția pentru Infrastructură Rutieră din Bulgaria, cu valoarea totală de aproape 9 milioane de euro, din care peste jumătate revine investiției realizate în Dolj.

Reușim astfel să completăm o inițiativă mai veche a Consiliului Județean pentru modernizarea acestei importante artere rutiere, în lungime totală de peste 35 de kilometri. Am început în exercițiul financiar precedent, când am atras 6,5 milioane de euro din fonduri europene și am abordat primul segment al drumului, între localitățile Zăval și Horezu Poenari. Prin programul Interreg V-A România – Bulgaria, am făcut și următorul pas, obținând o sumă similară, pentru tronsonul dintre Horezu Poenari și Drănic, licitația pentru atribuirea contractului de executare a lucrărilor aflându-se în prezent în desfășurare. Închidem acum această investiție și asigurăm astfel încă o conexiune rutieră la standarde europene între Craiova, Segarcea și sudul județului.

Avem aprobate, până în prezent, fie prin intermediul fondurilor europene, fie prin Programul Național de Dezvoltare Locală II, demersuri cu o valoare cumulată de peste 143 de milioane de euro, care vizează aproape 210 kilometri de drumuri“, a precizat președintele Consiliului Județean Dolj, Ion Prioteasa.

Alte proiecte în derulare

Vicepreședintele CJ Dolj Cosmin Vasile a prezentat principalele demersuri pe care administrația județeană le are în derulare în domeniul transporturilor, subliniind totodată și beneficiile importante pe care acestea le generează în plan economic.

„Avem lucrări în plină desfășurare pe 6 șantiere diferite: trei drumuri finanțate prin PNDL II, unul prin programul Interreg V-A România – Bulgaria, un altul din bugetul propriu al instituției noastre, precum și demersul de extindere a terminalelor de plecări și de sosiri de la Aeroportul Internațional Craiova.

Acestora li se va adăuga, cel mai probabil chiar de luna aceasta, modernizarea drumului județean 552 Craiova – Cetate.

Pe măsură ce se vor finaliza licitațiile publice pentru desemnarea constructorilor, cele 2 tronsoane ale DJ 561A Giurgița – Băilești – Plenița – limita județului Mehedinți, precum și sectorul Horezu Poenari – Drănic al DJ 561B.

Este și o modalitate prin care contribuim la o redresare atât de necesară în această perioadă deloc ușoară, alimentând economia cu fonduri consistente, care asigură salarii și locuri de muncă, iar pe termen mediu și lung îmbunătățirea rețelei rutiere încurajează dezvoltarea afacerilor în zonele deservite de drumurile reabilitate”, a menționat Cosmin Vasile, vicepreședinte al Consiliului Județean Dolj.

Proiectul „Montana – Dolj: acces mai bun, comunități mai apropiate“, finanțat în cadrul programului Interreg V-A România – Bulgaria, are o valoare totală de 8.797.763,49 euro, din care 4.459.979,57 euro reprezintă suma care revine activităților implementate de către Consiliul Județean Dolj.