Cum s-au descurcat primăriile din Dolj cu criza și pandemia (II)

Cum s-au descurcat primăriile din Dolj cu criza și pandemia. După ce în materialul anterior am prezentat cum s-au împăcat unele primării din Dolj cu pandemia de COVID-19 și criza economică survenită, pornind de la măsurile luate de granzii din județ (Primăria Craiova și Consiliul Județean Dolj), am continuat „turul“ pe la primării.

Ca și precedentele instituții publice chestionate, și cele la care ne-am adresat acum au avut puncte de vedere similare. Concluzia a fost aceeași: niciun edil nu s-a gândit la varianta șomajului tehnic în rândul funcționarilor din subordine.

De altfel, și guvernul și-a dat până la urmă seama de acest lucru, iar joia trecută a „schimbat macazul“. Bugetarii nu vor mai intra în șomaj tehnic la fel ca angajații din mediul privat. Proiectul de ordonanță a fost eliminat din intențiile guvernului. „Subiectul nu mai este de actualitate“, a spus premierul Ludovic Orban. Potrivit acestuia, motivele ar fi că „ne apropiem oricum de finalul stării de urgență”, iar o mare parte din bugetari, cum ar fi cei din sănătate, se află „în prima linie în lupta contra COVID-19“.

Bugetarii din instituțiile administrației centrale și locale urma să se împartă și să lucreze jumătate din lună pentru 75% din salariul de bază. Prevederile șomajului tehnic nu se aplicau însă personalului medical, polițiștilor, jandarmilor, profesorilor și personalului din Ministerul Muncii. Acum nu se va mai aplica niciuneia dintre categoriile de bugetari. Și chiar dacă s-ar fi aplicat, multe dintre primăriile doljene nu ar fi recurs la această variantă. Motivul: au și așa angajați puțini.

Cum s-au descurcat primăriile din Dolj cu criza și pandemia. Cum a procedat Ișalnița

Vecina Craiovei – Ișalnița, spre exemplu, are 32 de angajați în cadrul primăriei și toți au fost la muncă în această perioadă, potrivit edilului.

„Avem 32 de angajați cu toții, dintre care trei polițiști locali și patru paznici, care au asigurat permanența la primărie în toată această perioadă. Am constituit un grup de lucru pentru situații de urgență, iar polițiștii locali și paznicii ne-au ajutat foarte mult și chiar țin să le mulțumesc.

Am avut multe situații când oamenii ne sesizau imediat dacă au sosit persoane noi în comună. Mă refer la cei veniți din străinătate. Aflam informații chiar înaintea instituțiilor abilitate, adică Prefectura sau DSP. Noi eram cei care îi informam, nu invers. Am făcut dezinfecție, am cumpărat și 1.000 de măști, cu 3 lei bucata, de la o firmă locală. Le-am luat sub prețul pieței. Am zis să dăm la fiecare familie din comună câte o mască de protecție“, a spus primarul Ovidiu Flori.

„Am fost în situația de a nu putea plăti salariile“

Edilul a precizat însă că a avut ceva probleme cu veniturile, din cauza nivelului redus de încasări la bugetul local.

„Cu veniturile am avut ceva probleme, e adevărat. Am ținut deschis Serviciul de Taxe și Impozite, dar încasările nu au fost cele preconizate. La un capitol, spre exemplu, am avut încasări de doar 20% față de prevedere. Așa că am fost în situația de a nu putea plăti salariile și de a nu putea funcționa. Am mai rugat oamenii să vină să plătească din impozite, măcar o parte din ele. La fel și pe agenții economici mai mari care își desfășoară activitatea pe teritoriul comunei. Și chiar am găsit înțelegere la aceștia“, a mai spus Ovidiu Flori.

„În rest, oamenii au fost la serviciu, șapte sau opt au fost în concediu de odihnă, dar am avut permanent pe cineva pe fiecare departament, adică la Taxe și Impozite, la Resurse Umane, la Achiziții, la Contabilitate. Am eliberat certificate de producător, am trimis polițiștii locali să le ducă oamenilor, să nu vină toți la primărie“, a adăugat primarul din Ișalnița.

Cum s-au descurcat primăriile din Dolj cu criza și pandemia. La Ghercești și Poiana Mare nu au fost probleme

Nici la Ghercești, o altă comună de lângă Craiova, nu au fost probleme, după cum susține primarul Cornel Păpăroiu.

„Ne-am descurcat în perioada asta, nu am avut probleme cu banii. Nu am trimis oameni în șomaj. Pe cine să trimit, că noi suntem câțiva la primărie, avem și posturi vacante. Am avut doar două ore program cu publicul, dar am avut activitate. Oamenii și-au plătit impozitele, au depus cereri pentru APIA, au avut nevoie de adeverințe. Unii ne-au cerut contul primăriei și au plătit on-line taxele și impozitele.

Practic, am lucrat normal. Cei care au mai avut concedii de odihnă de anii trecuți și-au luat, dar atât. În rest, s-au respectat ordonanțele militare, lumea a înțeles și a stat în casă. Am avut și 20 de persoane care a trebuit să stea în izolare, dar nu au fost probleme“, a spus edilul din Ghercești.

„Nu am avut probleme cu banii“

În cea mai mare comună din Dolj, Poiana Mare, localitate cu circa 12.000 de oameni, pandemia și criza nu a produs efecte în rândul administrației locale. Edilul Marin Vintilă susține că nu a avut cum să apeleze la șomaj tehnic pentru unii salariați, pentru că „nu a mai apărut ordonanța“, și că oricum primăria a funcționat normal.

Marin Vintilă, primarul comunei Poiana Mare

„În afară de șapte-opt angajați, care au fost în concediu de odihnă, conform programării făcute încă din luna decembrie, restul au venit la serviciu. Am lucrat mult cu Poliția Locală. Polițiștii au stat pe la ghișee, au mers și prin comună cu mașina, pentru ca oamenii să stea în case.

Săptămâna trecută am deschis și piața, acum oamenii așteaptă să vadă dacă vor putea să plece în țară cu marfa, probabil că după data de 15 mai. Nu am avut probleme nici cu banii, cetățenii au venit să-și plătească taxele și impozitele“, a spus Marin Vintilă, primarul comunei Poiana Mare.