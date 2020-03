Marcel Ciolacu o apără pe Lia Olguța Vasilescu: E și normal să existe în fiecare partid o aripă naționalistă

„Lia Olguța Vasilescu este colega mea de partid, cu performanțe politice alături de Claudiu Manda, vorbim de meritocrație… e candidată la municipiul Craiova. Cu un mandat la Ministerul Muncii, eu îl consider foarte bun. Nu am auzit pe cineva atacând-o de ce a făcut la minister, am auzit că este atacată că este PRM-istă. Va fi o primăriță de excepție. Și pe doamna Gabriela Firea, urmează să am mâine o discuție mai aplicată”, a spus Marcel Ciolacu, la Digi24.