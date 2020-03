Pacientul suspect de coronavirus internat la Infecțioase în Craiova are 32 de ani. A călătorit în Italia de 2 ori in ultima săptămână. Bărbatul a sunat la 112 acuzând o stare febrila – temperatura de 37,2 grade Celsius, a fost preluat de ambulanta și este ținut într-o boxă de izolare la V Babeș în Craiova, însă este, în prezent, asimptomatic. Acuza doar o jena în gat. Pacientului i au fost recoltate probe pentru gripa, care au ieșit negative, și pentru coronavirus, trimise ieri la Matei Balș, în București. În aceasta seara ar trebui sa ajungă rezultatele. Bărbatul e căsătorit și are un copil. Soția și copilul sunt izolați la domiciliu.