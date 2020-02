Conferință MAI: Opt persoane se află în carantină, în Dolj

Șeful DSU Raed Arafat a declarat în cadrul conferinței MAI, că în județul Dolj mai sunt opt persoane în carantină, iar în județul Galați trei persoane aduse duminică seară.

Comitetul județean pentru situații de urgență al județului Dolj a transmis că se stabilesc locațiile pentru carantinarea persoanelor care sosesc din localitățile aflate în carantină cu virusul Coronavirus (COVID-19) astfel:

Campusul Școlar Bechet, strada Alexandru Ioan Cuza, nr.33 – total 120 locuri de cazare

Hotel Griffon Craiova, strada Electroputere, nr.23 – total 142 locuri de cazare

Managerul Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș” Adrian Streinu Cercel a declarat, luni seară, la sfârșitul conferinței Ministerului de Interne, că în România nu există niciun caz de coronavirus, că s-au făcut mai multe teste, dar persoanele testate nu aveau virusul, iar acum nu există niciun test în lucru, nefiind cazul.

Miniștrii Sănătății și Internelor au subliniat că în centrele de carantină vor merge doar călătorii care vin din zone de maxim risc, toţi cei care vin din provincia Hubei, toţi cei care vin de pe nava de croazieră precum şi cei din Italia, din cele 11 localităţi cu un număr mare de pacienţi cu coronavirus. Măsura se aplică atât celor care vin cu avionul, cât şi celor care vin cu trenul sau maşina.

Declarații conferință:



– 4172 de locuri pentru carantină

– 2500 de paturi in toate spitalele de boli infecțioase in România – 95 de paturi la terapie intensivă– la nivelul Ministerului Sănătăţii va fi creată o linie telefonică specială pentru a oferi informaţii despre coronavirus. „La acest moment, când sună sunt redirecționați către dispecerii de ambulanță, în unele situații de cei care coordonează SMURD-ul. La acest moment, pentru apeluri se sună la 112. S-a vorbit că va fi o linie specială, sub coordonarea MS, în secunda în care va fi gata sună acolo. Încă se sună la 112, dacă îi este rău, dacă are simptome”, a spus Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.

– Avem încă șase persoane în carantină, în București și cam 1.000 persoane la domiciliu – Ministrul Sănătății Victor Costache

Despre zvonuri:

– Doi vânzători din județul Neamț, care nu au respectat regimul de izolare la domiciliu, după ce s-au întors din China, riscă închisoarea, a declarat, luni seara, ministrul de Interne, Marcel Vela.

„Chiar în această seară, în videoconferință, în județul Neamț a fost prezentată situația, doi cetățeni izolați la domiciliu și nu au respectat măsurile. Intră sub incidența Codului penal, riscă închisoare sau amendă, în funcție de gravitatea faptei”, a spus ministrul Vela.

– Vela completează: Vom face un centru de unde vom da toate știrile legate de coronavirus ca să nu se mai răspândească atâtea știri false.

– Raed Arfat face apeluri repetate la populație ca să nu se mai informeze de pe canale neoficiale ca Facebook și să urmărească doar știrile din ziarele cunoscute sau de la instituțiile statului.