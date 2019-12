Gală de excepţie ” 10 pentru Craiova”, organizată de Academia Internațională „Mihai Eminescu”

„Printr-o fericită coincidenţă, această manifestare are loc la finele acestui an, care pentru Academia Internaţională «Mihai Eminescu» a însemnat un câştig în plus de notorietate pe plan naţional şi, mai ales, pe plan internaţional, de vizibilitate eficientă şi de promovare a marilor valori culturale, artistice şi ştiinţifice. Dar, mai ales, ne-a ajutat să ne îndreptăm tot mai viguros către viitor, unul dinamic şi creator al muncii şi al cooperării. Academia Internaţională «Mihai Eminescu» şi-a propus să-i onoreze întotdeauna pe cei care conferă concitadinilor şi oraşului nostru un bonus de bunăstare, o picătură în plus de bucurie şi de emoţie, căci nimic nu-i mai frumos în lume decât un chip de om fericit“, a declarat, în deschiderea galei, prof.univ.dr. Ion Deaconescu, preşedintele Academiei Internaţionale „Mihai Eminescu“.