Ceartă pe detectoare

Să vă spun cum au stat lucrurile. Prin august 2018 s-au depistat scăpări de gaze la un apartament. Proprietarul ne-a anunţat să rezolvăm problema, fiindcă este fisurată coloana comună. El nu avea nici un interes, avea centrală. Până la urmă a chemat Distrigazul şi a lăsat blocul fără gaze. Atunci am hotărât, aşa cum spune şi legea, să punem detectoare. Locatarii au fost de acord. Am făcut contract cu o firmă Smart Eco Plus şi am achiziţionat 20 de detectoare“,

spune preşedintele Asociaţiei de proprietari nr. 16 Brazda lui Novac, Ion Cloanţă.