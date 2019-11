Pacienţii din SJU Craiova stau în frig

Preşedintele PNL Dolj, Ştefan Stoica, a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă, că la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Craiova mii de pacienţi stau fără căldură în saloane. Situaţia este critică pentru că există şi riscul izbucnirii unui incendiu din cauza suprasolicitării instalaţiei electrice prin folosirea aerotermelor şi a caloriferelor electrice.

„Am avut o discuţie cu reprezentanţii sindicatelor din sănătate şi din cadrul SJU Craiova, unde este o situaţie dezastruoasă, critică, din cauza nepăsării conducerii CJ Dolj, a preşedintelui Ion Prioteasa, care nu a binevoit să se deplaseze până acolo şi să constate că nu e căldură în acel spital. Aceste spital are numeroase secţii, secţie de pediatrie şi există afişe pe fiecare palier prin care îşi cer scuze că nu există căldură. Clădirile SCJU Craiova sunt în administrarea CJ Dolj. Şi anul trecut au fost probleme cu căldura în acest spital, iar managerul acestui spital, pus de PSD Dolj, este de mai bine de un an de zile în funcţie, la la început a fost interimar, iar la începutul acestui an a dat concurs”, a spus Stoica.

Preşedintele PNL Dolj a mai afirmat că pacienţii se încălzesc cu aeroterme, cu calorifere electrice şi există un mare risc de incendiu în acest spital.

Acesta a mai afirmat că la SCJU Craiova clădirea de Cardiologie Intervenţională, realizată cu peste 5,7 milioane euro din fonduri europene şi care a fost inaugurată anul trecut, nu este nici acum funcţională, pentru că nu există personal angajat şi nu există dotările necesare.